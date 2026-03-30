Бої за Міньківку тривають, РФ інсценувала її "захоплення", - 11 армійський корпус

На Донеччині тривають бої за Міньківку, тоді як частина Никифорівки перебуває у "сірій зоні". РФ активно застосовує КАБи, артилерію та РСЗВ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" повідомив речник 11 армійського корпусу Дмитро Запорожець

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"За минулий тиждень противник на Краматорському напрямку не так і багато активних штурмових дій проводив. Основні зусилля зосередив на напрямку населених пунктів Федорівка, Никифорівка, а також намагаються покращити свої положення Міньківка. Ситуація характеризується підвищеним застосування противником тактичної авіації, ворог постійно завдає ударів із застосуванням КАБів по Краматорську, околицям, Слов’янську. Цивільне населення страждає зі збільшенням світлового дня", - сказав він.

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"По Міньківці знаємо за перехопленнями, що противник організовував постановочні дії щодо захоплення населеного пункту. Активні бойові дії за населений пункт тривають. Говорити про захоплення противником цього населеного пункту наразі не на часі", – зазначив речник 11 армійського корпусу.

Половина Никифорівки перебуває у "сірій" зоні

Також військовий підкреслив, що половина населеного пункту Никифорівки знаходиться у "сірій" зоні – там відбуваються активні штурмові дії противника:

"Є позиції, які переходять зі сторони на сторону – або ми знищуємо ворога, або противник вдається до знищення наших позицій", - наголосив Запорожець.

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