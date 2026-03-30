Новый пакет помощи: Латвия выделила Украине €6,8 млн, - Браже

Латвия выделила 6,8 млн евро на поддержку энергетики, инфраструктуры и дронов для Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в соцсети Хсообщила министр иностранных дел Байба Браже.

"Правительство Латвии приняло пакет поддержки для Украины стоимостью 6,8 млн евро", — написала Браже.

По ее словам, этот пакет поддержки укрепит энергосистему Украины, укрытия, инфраструктуру, социальную и гражданскую устойчивость, а также возможности использования дронов.

"Латвия всегда будет стоять рядом с Украиной", — отметила глава МИД.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Латвия начала передавать Украине бронемашины CVR(T), — Федоров. ВИДЕО

Помощь Украине от Латвии

Латвия является одним из государств, активно поддерживающих Украину после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Помощь охватывает военную, финансовую, гуманитарную и политическую сферы.

С начала полномасштабной войны Латвия предоставила Украине почти 1 млрд евро помощи.Из них примерно 665 млн евро — военная поддержка (2022–2025).

В военной сфере Латвия регулярно передает Украине вооружение (в частности ПЗРК, беспилотники, боеприпасы), военную технику и снаряжение. Также проводит обучение для украинских военных в рамках миссий ЕС и НАТО.

Кроме того, правительство Латвии выделяет средства на восстановление инфраструктуры, поддержку государственного бюджета Украины и долгосрочные программы реконструкции (в частности, помощь отдельным регионам).

В гуманитарной сфере Латвия предоставляет:

медицинское оборудование и лекарства;

помощь украинским беженцам (жилье, образование, социальные выплаты);

поддержку энергетической системы (генераторы, оборудование).

Также Латвияактивно поддерживает санкции против России илоббирует вступление Украины в ЕС и НАТО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с министром обороны Латвии: обсудили ПВО и военную поддержку