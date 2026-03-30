Новый пакет помощи: Латвия выделила Украине €6,8 млн, - Браже
Латвия выделила 6,8 млн евро на поддержку энергетики, инфраструктуры и дронов для Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в соцсети Хсообщила министр иностранных дел Байба Браже.
"Правительство Латвии приняло пакет поддержки для Украины стоимостью 6,8 млн евро", — написала Браже.
По ее словам, этот пакет поддержки укрепит энергосистему Украины, укрытия, инфраструктуру, социальную и гражданскую устойчивость, а также возможности использования дронов.
"Латвия всегда будет стоять рядом с Украиной", — отметила глава МИД.
Помощь Украине от Латвии
Латвия является одним из государств, активно поддерживающих Украину после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Помощь охватывает военную, финансовую, гуманитарную и политическую сферы.
С начала полномасштабной войны Латвия предоставила Украине почти 1 млрд евро помощи.Из них примерно 665 млн евро — военная поддержка (2022–2025).
В военной сфере Латвия регулярно передает Украине вооружение (в частности ПЗРК, беспилотники, боеприпасы), военную технику и снаряжение. Также проводит обучение для украинских военных в рамках миссий ЕС и НАТО.
Кроме того, правительство Латвии выделяет средства на восстановление инфраструктуры, поддержку государственного бюджета Украины и долгосрочные программы реконструкции (в частности, помощь отдельным регионам).
В гуманитарной сфере Латвия предоставляет:
- медицинское оборудование и лекарства;
- помощь украинским беженцам (жилье, образование, социальные выплаты);
- поддержку энергетической системы (генераторы, оборудование).
Также Латвияактивно поддерживает санкции против России илоббирует вступление Украины в ЕС и НАТО.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
