Новий пакет допомоги: Латвія виділила Україні €6,8 млн, - Браже

Латвія виділила €6,8 млн на підтримку енергетики, інфраструктури та дронів для України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у соцмережі Х повідомила міністерка закордонних справ Байба Браже.

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"Уряд Латвії ухвалив пакет підтримки для України вартістю 6,8 мільйона євро", - написала Браже.

За її словами, цей пакет підтримки зміцнить енергосистему України, укриття, інфраструктуру, соціальну та громадянську стійкість, а також можливості використання дронів.

"Латвія буде завжди стояти поруч із Україною", - зазначила глава МЗС.

Латвія є однією з держав, яка активно підтримує Україна після початку повномасштабного вторгнення Росія у 2022 році. Допомога охоплює військову, фінансову, гуманітарну та політичну сфери.

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Допомога Україні від Латвії

Латвія є однією з держав, яка активно підтримує Україна після початку повномасштабного вторгнення Росія у 2022 році. Допомога охоплює військову, фінансову, гуманітарну та політичну сфери.

Від початку повномасштабної війни Латвія надала Україні майже 1 млрд євро допомоги. Із них приблизно 665 млн євро - військова підтримка (2022–2025).

У військовій сфері Латвія регулярно передає Україні озброєння (зокрема ПЗРК, безпілотники, боєприпаси), військову техніку та спорядження. Також проводить навчання для українських військових у межах місій ЄС і НАТО.

Крім того, Уряд Латвії виділяє кошти на відновлення інфраструктури, підтримку державного бюджету України та довгострокові програми реконструкції (зокрема допомога окремим регіонам).

У гуманітарній сфері Латвія надає:

медичне обладнання та ліки;

допомогу українським біженцям (житло, освіта, соціальні виплати);

підтримку енергетичної системи (генератори, обладнання).

Також Латвія активно підтримує санкції проти Росії та лобіює вступ України до ЄС і НАТО.

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