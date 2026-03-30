Убийство украинца на Бали
Перед похищением Комарова за ним устроили "охоту": подозреваемые следили за ним целый месяц

Полиция Бали установила, что похищение гражданина Украины Игоря Комарова было тщательно спланированным преступлением. За месяц до этого подозреваемые следили за его домом.

Об этом пишет балийское издание Tribun-Bali, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам директора департамента общеуголовных расследований полиции Бали Адхи Муляварвана, следы слежки за Комаровым зафиксировали еще за месяц до его похищения.

"На основе результатов координации и технологического анализа установлено, что, начиная примерно за месяц до происшествия, несколько человек, которых мы идентифицировали, занимались поиском жертвы в районе, где она проживала", — заявил он.

На камерах видеонаблюдения видно, как несколько иностранцев на различных транспортных средствах проводят разведку возле виллы, где проживал Комаров. Муляварван назвал поведение подозреваемых "охотой", в рамках которой вероятные преступники по очереди проводили слежку и преследование, используя различные транспортные средства — как мотоциклы, так и автомобили.

Украинца буквально "изучали", говорит сотрудник полиции. За неделю до происшествия подозреваемые арендовали автомобиль, используя поддельные паспорта, который впоследствии поочередно использовали в своей операции. После похищения Комарова перевозили, постоянно меняя транспорт, к нескольким виллам. Следователи обнаружили следы крови на одной из них, ДНК которых совпадает с ДНК семьи жертвы.

Ранее в соцсетях появились сообщения о похищении на Бали двух граждан Украины – Игоря Комарова и Ермака Петровского. Они являются сыновьями известных в Днепре бизнесменов Сергея Комарова и Александра Петровского (известного как Нарик). Вероятными похитителями называют выходцев из Чечни.

  • Комарова и Петровского связывают с деятельностью мошеннических колл-центров, так называемых днепровских "офисов".
  • По информации из соцсетей, Петровскому удалось сбежать, тогда как Комарова удерживали. Последнего подвергали пыткам, требуя выкуп в размере 10 миллионов долларов.
  • По сообщению индонезийского ресурса Bali Post, который цитирует местную полицию, заявление о возможном похищении Комарова поступило в правоохранительные органы еще 15 февраля.
  • По словам свидетелей, похищение произошло, когда мужчина вместе с двумя друзьями катался на мотоциклах вблизи поселка Джимбаран.
  • После исчезновения Комарова в Сеть попало видео, на котором тот с телесными повреждениями заявляет о побоях и пытках.
  • По данным СМИ, в похищении сыграло роль фото с геолокацией, которое выложила девушка Комарова — блогер Ева Мишалова.

Топ комментарии
Та "похрєн" на того Комарова... "Вор у вора, дубинку украд...". Не поділили бабло, добуте злочинним шляхом... Хай хоч усі один одного передушать...
30.03.2026 14:20 Ответить
так покуй шо аж невдобно.
30.03.2026 14:23 Ответить
Кохана ТП Єва зробила те, що робить більшість таких ТП - виклала геолокацію в інстаграм. Молодець!
30.03.2026 14:46 Ответить
"Поліція Балі з'ясувала викрадення..."
А ось викрадення Чауса дотепер під знаком питання.
30.03.2026 14:10 Ответить
Та якось на...ти на тих "українців".
30.03.2026 14:20 Ответить
30.03.2026 14:20 Ответить
Кажуть, що lupus lupum non mordet. Але у людей буває.
30.03.2026 14:37 Ответить
Ти, просто, не цікавився соціальною поведінкою вовчої зграї... Гризуться, та ще й як! Але у них є чітка "ієрархія" - як і в бандитському середовищі. Кожен вовк знає своє місце, і розмір шматка м'яса, впольованого зграєю. . Але, в шлюбний період, буває, вовки нижчого рангу можуть заявить претензію на альфа-самку. І тоді починається бій. Буває, і до смерті...
30.03.2026 14:43 Ответить
так покуй шо аж невдобно.
30.03.2026 14:23 Ответить
син кримінального авторитета, який сам мутив кошти не законним способом. а враховуючи що колл центри і наших громадян обдурювали, більшість з яких старі пенсіонери, то якось ***** на того свинтуса
30.03.2026 14:56 Ответить
навіщо про всяку погань писати у новинах? чи може цн вважає, щоб було?
30.03.2026 15:16 Ответить
Чи не занадто багато уваги цим кримінальним розбіркам? У нас що немає важливіших і серйозніших проблем?. Зрозуміло, що хтось зацікавлений щоб форсувати цю тему, а нам то навіщо крапати на мізки.
30.03.2026 15:40 Ответить
Афігєть яка новина, прям державного калібру.
30.03.2026 16:21 Ответить
 
 