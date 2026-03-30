Перед похищением Комарова за ним устроили "охоту": подозреваемые следили за ним целый месяц

Полиция Бали установила, что похищение гражданина Украины Игоря Комарова было тщательно спланированным преступлением. За месяц до этого подозреваемые следили за его домом.

Об этом пишет балийское издание Tribun-Bali, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

По словам директора департамента общеуголовных расследований полиции Бали Адхи Муляварвана, следы слежки за Комаровым зафиксировали еще за месяц до его похищения.

"На основе результатов координации и технологического анализа установлено, что, начиная примерно за месяц до происшествия, несколько человек, которых мы идентифицировали, занимались поиском жертвы в районе, где она проживала", — заявил он.

На камерах видеонаблюдения видно, как несколько иностранцев на различных транспортных средствах проводят разведку возле виллы, где проживал Комаров. Муляварван назвал поведение подозреваемых "охотой", в рамках которой вероятные преступники по очереди проводили слежку и преследование, используя различные транспортные средства — как мотоциклы, так и автомобили.

Украинца буквально "изучали", говорит сотрудник полиции. За неделю до происшествия подозреваемые арендовали автомобиль, используя поддельные паспорта, который впоследствии поочередно использовали в своей операции. После похищения Комарова перевозили, постоянно меняя транспорт, к нескольким виллам. Следователи обнаружили следы крови на одной из них, ДНК которых совпадает с ДНК семьи жертвы.

Что предшествовало

Ранее в соцсетях появились сообщения о похищении на Бали двух граждан Украины – Игоря Комарова и Ермака Петровского. Они являются сыновьями известных в Днепре бизнесменов Сергея Комарова и Александра Петровского (известного как Нарик). Вероятными похитителями называют выходцев из Чечни.

Комарова и Петровского связывают с деятельностью мошеннических колл-центров, так называемых днепровских "офисов".

По информации из соцсетей, Петровскому удалось сбежать, тогда как Комарова удерживали. Последнего подвергали пыткам, требуя выкуп в размере 10 миллионов долларов.

По сообщению индонезийского ресурса Bali Post, который цитирует местную полицию, заявление о возможном похищении Комарова поступило в правоохранительные органы еще 15 февраля.

По словам свидетелей, похищение произошло, когда мужчина вместе с двумя друзьями катался на мотоциклах вблизи поселка Джимбаран.

После исчезновения Комарова в Сеть попало видео, на котором тот с телесными повреждениями заявляет о побоях и пытках.

По данным СМИ, в похищении сыграло роль фото с геолокацией, которое выложила девушка Комарова — блогер Ева Мишалова.

