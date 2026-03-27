Новости Смерть Александра Адарича
Италия не обращалась к Украине за помощью в расследовании смерти украинского банкира Адарича, - Нацполиция

Смерть банкира Адарича: в Нацполиции рассказали о расследовании

Следственные органы Нацполиции не расследуют обстоятельства смерти украинского банкира Александра Адарича, которого в январе этого года нашли мертвым в Милане.

Об этом говорится в ответе Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины на запрос Цензор.НЕТ.

Что известно?

В МВД сообщили, что итальянские компетентные органы не обращались к Украине с запросами о международной правовой помощи по расследованию смерти Александра Адарича. Единственная коммуникация между Украиной и Итальянской Республикой происходила через каналы Интерпола и Европола и касалась лишь сообщения о факте смерти и установления родственников умершего.

По данным Национальной полиции, Адарич находился в розыске с конца 2021 года. Его разыскивало Печерское управление полиции Киева в рамках уголовного производства, открытого еще в 2016 году по статье о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

Что предшествовало?

Напомним, в конце января этого года в итальянской прессе появилось сообщение, что 23 января возле элитного дома в центре Милана было найдено тело украинского банкира Александра Адарича. По предварительной версии следствия, он выпал из окна арендованных апартаментов, однако правоохранители не исключают, что на момент падения банкир уже был мертв.

Італійські компетентні органи все можуть зробити самі, їм не потрібна ніяка допомога від нацполіції. Нацполіція з 2021 року не могла його знайти, а от італійці знайшли і його, і підозрюваного у вбивстві
27.03.2026 16:19 Ответить
Ну, они его не нашли, он сам на них свалился.
27.03.2026 16:38 Ответить
Це ж не Портнов.
27.03.2026 16:36 Ответить
Тю, у розслідуванні обставин утилізації Портнова слідчі органи Нацполіції взагалі прямим текстом були відправлені в еротичну подорож. Мабуть завдяки "безмежній довірі" до цих самих "органів".
