Жестокое убийство Комарова на Бали: Интерпол объявил в розыск 5 подозреваемых, трое из них - граждане Украины

Интерпол присоединился к расследованию убийства 28-летнего гражданина Украины Игоря Комарова в Индонезии. Организация разместила "красные уведомления" в профилях пяти подозреваемых по делу, среди которых - три украинца.

Об этом говорится на сайте ведомства, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно о подозреваемых?

Интерпол назвал имена подозреваемых по делу Комарова: 34-летний Денис Галушко, 42-летний Василий Немеш и 28-летний Роман Мельник, все – граждане Украины.

Вероятно,есть еще двое фигурантов - 29-летний россиянин Николай Петрик и 27-летний гражданин Казахстана Владислав Аханов. Всех пятерых подозревают в похищении, вымогательстве и убийстве.

Данные разыскиваемых совпадают с информацией, которую ранее обнародовала полиция острова Бали. Тогда она сообщила, что подозреваемыми являются шестеро иностранцев, являющихся гражданами РФ и Украины. Четверо из них покинули Индонезию, за исключением двух человек, которые, вероятно, до сих пор находятся в стране.

На данный момент задержан только один фигурант – 33-летний гражданин Нигерии, который, по версии следствия, арендовал автомобиль для похитителей, используя поддельный бельгийский паспорт.

Что предшествовало

Ранее в соцсетях появились сообщения о похищении на Бали двух граждан Украины –– Игоря Комарова и Ермака Петровского. Они являются сыновьями известных в Днепре бизнесменов Сергея Комарова и Александра Петровского (известного как Нарик). Вероятными похитителями называют выходцев из Чечни.

Комарова и Петровского связывают с деятельностью мошеннических колл-центров, так называемых днепровских "офисов".

По информации из соцсетей, Петровскому удалось сбежать, тогда как Комарова удерживали. Последнего подвергали пыткам, требуя выкуп в размере 10 миллионов долларов.

По сообщению индонезийского ресурса Bali Post, который цитирует местную полицию, заявление о возможном похищении Комарова поступило в правоохранительные органы еще 15 февраля.

По словам свидетелей, похищение произошло, когда мужчина вместе с двумя друзьями катался на мотоциклах вблизи поселка Джимбаран.

После исчезновения Комарова в Сеть попало видео, на котором тот с телесными повреждениями заявляет о побоях и пытках.

По данным СМИ, в похищении сыграло роль фото с геолокацией, которое выложила девушка Комарова - блогер Ева Мишалова.

