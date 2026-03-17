Жестокое убийство Комарова на Бали: Интерпол объявил в розыск 5 подозреваемых, трое из них - граждане Украины
Интерпол присоединился к расследованию убийства 28-летнего гражданина Украины Игоря Комарова в Индонезии. Организация разместила "красные уведомления" в профилях пяти подозреваемых по делу, среди которых - три украинца.
Об этом говорится на сайте ведомства, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно о подозреваемых?
Интерпол назвал имена подозреваемых по делу Комарова: 34-летний Денис Галушко, 42-летний Василий Немеш и 28-летний Роман Мельник, все – граждане Украины.
Вероятно,есть еще двое фигурантов - 29-летний россиянин Николай Петрик и 27-летний гражданин Казахстана Владислав Аханов. Всех пятерых подозревают в похищении, вымогательстве и убийстве.
Данные разыскиваемых совпадают с информацией, которую ранее обнародовала полиция острова Бали. Тогда она сообщила, что подозреваемыми являются шестеро иностранцев, являющихся гражданами РФ и Украины. Четверо из них покинули Индонезию, за исключением двух человек, которые, вероятно, до сих пор находятся в стране.
На данный момент задержан только один фигурант – 33-летний гражданин Нигерии, который, по версии следствия, арендовал автомобиль для похитителей, используя поддельный бельгийский паспорт.
Что предшествовало
Ранее в соцсетях появились сообщения о похищении на Бали двух граждан Украины –– Игоря Комарова и Ермака Петровского. Они являются сыновьями известных в Днепре бизнесменов Сергея Комарова и Александра Петровского (известного как Нарик). Вероятными похитителями называют выходцев из Чечни.
- Комарова и Петровского связывают с деятельностью мошеннических колл-центров, так называемых днепровских "офисов".
- По информации из соцсетей, Петровскому удалось сбежать, тогда как Комарова удерживали. Последнего подвергали пыткам, требуя выкуп в размере 10 миллионов долларов.
- По сообщению индонезийского ресурса Bali Post, который цитирует местную полицию, заявление о возможном похищении Комарова поступило в правоохранительные органы еще 15 февраля.
- По словам свидетелей, похищение произошло, когда мужчина вместе с двумя друзьями катался на мотоциклах вблизи поселка Джимбаран.
- После исчезновения Комарова в Сеть попало видео, на котором тот с телесными повреждениями заявляет о побоях и пытках.
- По данным СМИ, в похищении сыграло роль фото с геолокацией, которое выложила девушка Комарова - блогер Ева Мишалова.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нормальне для його професії та стилю життя.
Частіше б так...
у насна Балі?
- Я часто был несправедлив к покойному. Но был ли покойный нравственным человеком? Нет, он не был нравственным человеком. Это был бывший слепой, самозванец и гусекрад. Все свои силы он положил на то, чтобы жить за счет общества. Но общество не хотело, чтобы он жил за его счет. А вынести этого противоречия во взглядах Михаил Самуэлевич не мог, потому что имел вспыльчивый характер. И поэтому он умер. Все!
Козлевич и Балаганов остались недовольны надгробным словом Остапа. Они сочли бы более уместным, если бы великий комбинатор распространился о благодеяниях, оказанных покойным обществу, о помощи его бедным, о чуткой душе покойного, о его любви к детям, а также обо всем том, что приписывается любому покойнику. Балаганов даже подступил к могиле, чтоб высказать все это самому, но командор уже надел фуражку и удалялся быстрыми шагами.
