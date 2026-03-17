Новости Убийство украинца на Бали
4 866 23

Жестокое убийство Комарова на Бали: Интерпол объявил в розыск 5 подозреваемых, трое из них - граждане Украины

Убийство Игоря Комарова на Бали

Интерпол присоединился к расследованию убийства 28-летнего гражданина Украины Игоря Комарова в Индонезии. Организация разместила "красные уведомления" в профилях пяти подозреваемых по делу, среди которых - три украинца.

Об этом говорится на сайте ведомства, сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно о подозреваемых?

Интерпол назвал имена подозреваемых по делу Комарова: 34-летний Денис Галушко, 42-летний Василий Немеш и 28-летний Роман Мельник, все – граждане Украины. 

Вероятно,есть еще двое фигурантов - 29-летний россиянин Николай Петрик и 27-летний гражданин Казахстана Владислав Аханов. Всех пятерых подозревают в похищении, вымогательстве и убийстве.

Данные разыскиваемых совпадают с информацией, которую ранее обнародовала полиция острова Бали. Тогда она сообщила, что подозреваемыми являются шестеро иностранцев, являющихся гражданами РФ и Украины. Четверо из них покинули Индонезию, за исключением двух человек, которые, вероятно, до сих пор находятся в стране.

На данный момент задержан только один фигурант – 33-летний гражданин Нигерии, который, по версии следствия, арендовал автомобиль для похитителей, используя поддельный бельгийский паспорт.

Что предшествовало

Ранее в соцсетях появились сообщения о похищении на Бали двух граждан Украины –– Игоря Комарова и Ермака Петровского. Они являются сыновьями известных в Днепре бизнесменов Сергея Комарова и Александра Петровского (известного как Нарик). Вероятными похитителями называют выходцев из Чечни.

  • Комарова и Петровского связывают с деятельностью мошеннических колл-центров, так называемых днепровских "офисов".
  • По информации из соцсетей, Петровскому удалось сбежать, тогда как Комарова удерживали. Последнего подвергали пыткам, требуя выкуп в размере 10 миллионов долларов.
  • По сообщению индонезийского ресурса Bali Post, который цитирует местную полицию, заявление о возможном похищении Комарова поступило в правоохранительные органы еще 15 февраля.
  • По словам свидетелей, похищение произошло, когда мужчина вместе с двумя друзьями катался на мотоциклах вблизи поселка Джимбаран.
  • После исчезновения Комарова в Сеть попало видео, на котором тот с телесными повреждениями заявляет о побоях и пытках.
  • По данным СМИ, в похищении сыграло роль фото с геолокацией, которое выложила девушка Комарова - блогер Ева Мишалова.

Суспільству так важливо знати про ці бандитські розборки між малоросами(((
17.03.2026 21:44 Ответить
Не жалкую і не зловтішаюся. Це інший всесвіт - багачі, у них своє життя.
17.03.2026 21:46 Ответить
А що там по сину Наріка, прости Господи, Єрмаку (це ж треба так сина назвати) Петровському?
17.03.2026 21:54 Ответить
Мішалова - також цікаве прізвище ..Жабогадюкінг корочє.
17.03.2026 21:43 Ответить
Суспільству так важливо знати про ці бандитські розборки між малоросами(((
17.03.2026 21:44 Ответить
Не жалкую і не зловтішаюся. Це інший всесвіт - багачі, у них своє життя.
17.03.2026 21:46 Ответить
Ага, багатиє тоже плачют
17.03.2026 22:00 Ответить
Чому жорстоке?
Нормальне для його професії та стилю життя.
Частіше б так...
17.03.2026 21:46 Ответить
Яка в нього професія? Син сматрящєго от данєцкіх в Дніпрі? Чи ****** страхолюдної ботоксної курви? Це вже такі професії є у нас на Балі?
17.03.2026 22:15 Ответить
Остап снял свою капитанскую фуражку и сказал:

- Я часто был несправедлив к покойному. Но был ли покойный нравственным человеком? Нет, он не был нравственным человеком. Это был бывший слепой, самозванец и гусекрад. Все свои силы он положил на то, чтобы жить за счет общества. Но общество не хотело, чтобы он жил за его счет. А вынести этого противоречия во взглядах Михаил Самуэлевич не мог, потому что имел вспыльчивый характер. И поэтому он умер. Все!

Козлевич и Балаганов остались недовольны надгробным словом Остапа. Они сочли бы более уместным, если бы великий комбинатор распространился о благодеяниях, оказанных покойным обществу, о помощи его бедным, о чуткой душе покойного, о его любви к детям, а также обо всем том, что приписывается любому покойнику. Балаганов даже подступил к могиле, чтоб высказать все это самому, но командор уже надел фуражку и удалялся быстрыми шагами.
17.03.2026 21:47 Ответить
одним ухилянтом менше - Україна нічого не втратила

.
17.03.2026 21:48 Ответить
Яке жахливе самогубство
17.03.2026 21:53 Ответить
А що там по сину Наріка, прости Господи, Єрмаку (це ж треба так сина назвати) Петровському?
17.03.2026 21:54 Ответить
Цього разу ізбєжал розчленування.
17.03.2026 22:17 Ответить
Бандити вбили бандита. Нічого дивного.
17.03.2026 21:55 Ответить
Його вбив якраз Нарік молодший, щоб стати одноосібним власником кал-центрів
17.03.2026 21:59 Ответить
гарна версія ( в то: покрали обох, в одного випустили. там вже не випускають)
17.03.2026 22:33 Ответить
А спочатку розповідали про вихідців з Чечні. А воно он як. Троє громадян України, кацап і виходець з Казахстану. А попався нігерієць з бельгійським паспортом.
17.03.2026 21:57 Ответить
какая разніца?
17.03.2026 21:58 Ответить
Чечени де?
17.03.2026 22:18 Ответить
Глобалізація.
17.03.2026 23:28 Ответить
В могли б воювати на фронті усі п'ятеро, а так все даремно !
17.03.2026 22:13 Ответить
А мав би на рахунку 400 гривень і їв би сіру вермішель з дешевим кетчупом, то був би живий. Іронія долі.
17.03.2026 22:19 Ответить
апасная жызнь багєми, дєтєй ізвєсних бізнєсмєнов Наріков.
17.03.2026 22:54 Ответить
 
 