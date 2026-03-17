УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10390 відвідувачів онлайн
Новини Вбивство українця на Балі
22 355 54

Жорстоке вбивство Комарова на Балі: Інтерпол оголосив у розшук 5 підозрюваних, 3 з них українці

Вбивство Ігоря Комарова на Балі

Інтерпол долучився до розслідування вбивства 28-річного громадянина України Ігоря Комарова в Індонезії. Організація позначила "червоними сповіщеннями" профайли п’яти підозрюваних у справі, серед них –– три українці.

Про це йдеться на сайті відомства, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо про підозрюваних?

Інтерпол назвав імена підозрюваних у справі Комарова: 34-річний Денис Галушко, 42-річний Василь Немеш та 28-річний Роман Мельник, усі –– громадяни України. 

Ймовірно, ще двоє фігурантів — 29-річний росіянин Микола Петрик та 27-річний громадянин Казахстану Владислав Аханов. Усіх п’ятьох підозрюють у викраденні, вимаганні та вбивстві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Україні та Індонезії розслідують викрадення і вбивство 28-річного українця на Балі

Інтерпол оголосив у розшук підозрюваних у вбивстві Комарова на Балі

Дані розшукуваних збігаються з інформацією, яку раніше оприлюднювала поліція острова Балі. Тоді вона повідомила, що підозрюваними є шестеро іноземців, які є громадянами РФ та України. Четверо з них покинули Індонезію, за винятком двох людей, які, ймовірно, досі перебувають у країні.

Станом на зараз затримано лише одного фігуранта –– 33-річного громадянина Нігерії, який, за версією слідства, орендував автомобіль для викрадачів, використовуючи підроблений бельгійський паспорт.

Читайте також: Поліція Балі підтвердила, що розчленоване тіло, знайдене на пляжі, належить викраденому українцю Комарову

Що передувало

Раніше у соцмережах з'явилися повідомлення про викрадення на Балі двох громадян України –– Ігоря Комарова та Єрмака Петровського. Вони є синами відомих у Дніпрі бізнесменів Сергія Комарова та Олександра Петровського (відомого як Нарік). Ймовірними викрадачами називають вихідців із Чечні.

  • Комарова і Петровського пов'язують із діяльністю шахрайських call-центрів, так званих дніпровських "офісів".
  • За інформацією із соцмереж, Петровському вдалося втекти, тоді як Комарова утримували. Останнього піддавали тортурам, вимагаючи викуп у розмірі 10 мільйонів доларів.
  • За повідомленням індонезійського ресурсу Bali Post, який цитує місцеву поліцію, заява про можливе викрадення Комарова надійшла до правоохоронців ще 15 лютого.
  • За словами свідків, викрадення сталося, коли чоловік разом із двома друзями каталися на мотоциклах поблизу селища Джимбаран.
  • Після зникнення Комарова до Мережі потрапило відео, на якому той із тілесними ушкодженнями заявляє про побиття й катування.
  • За даними медіа, у викраденні зіграло роль фото з геолокацією, яке виклала дівчина Комарова — блогерка Єва Мішалова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС відреагувало на ймовірне викрадення синів дніпровських бізнесменів на Балі: "Звернень чи підтверджень не отримували"

Автор: 

Індонезія (155) Інтерпол (376) розшук (664) вбивство (3283) українці (2752)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+42
Суспільству так важливо знати про ці бандитські розборки між малоросами(((
показати весь коментар
17.03.2026 21:44 Відповісти
+29
Остап снял свою капитанскую фуражку и сказал:

- Я часто был несправедлив к покойному. Но был ли покойный нравственным человеком? Нет, он не был нравственным человеком. Это был бывший слепой, самозванец и гусекрад. Все свои силы он положил на то, чтобы жить за счет общества. Но общество не хотело, чтобы он жил за его счет. А вынести этого противоречия во взглядах Михаил Самуэлевич не мог, потому что имел вспыльчивый характер. И поэтому он умер. Все!

Козлевич и Балаганов остались недовольны надгробным словом Остапа. Они сочли бы более уместным, если бы великий комбинатор распространился о благодеяниях, оказанных покойным обществу, о помощи его бедным, о чуткой душе покойного, о его любви к детям, а также обо всем том, что приписывается любому покойнику. Балаганов даже подступил к могиле, чтоб высказать все это самому, но командор уже надел фуражку и удалялся быстрыми шагами.
показати весь коментар
17.03.2026 21:47 Відповісти
+29
Бандити вбили бандита. Нічого дивного.
показати весь коментар
17.03.2026 21:55 Відповісти

Завантаження...

 
 