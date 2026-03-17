Жорстоке вбивство Комарова на Балі: Інтерпол оголосив у розшук 5 підозрюваних, 3 з них українці
Інтерпол долучився до розслідування вбивства 28-річного громадянина України Ігоря Комарова в Індонезії. Організація позначила "червоними сповіщеннями" профайли п’яти підозрюваних у справі, серед них –– три українці.
Про це йдеться на сайті відомства, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо про підозрюваних?
Інтерпол назвав імена підозрюваних у справі Комарова: 34-річний Денис Галушко, 42-річний Василь Немеш та 28-річний Роман Мельник, усі –– громадяни України.
Ймовірно, ще двоє фігурантів — 29-річний росіянин Микола Петрик та 27-річний громадянин Казахстану Владислав Аханов. Усіх п’ятьох підозрюють у викраденні, вимаганні та вбивстві.
Дані розшукуваних збігаються з інформацією, яку раніше оприлюднювала поліція острова Балі. Тоді вона повідомила, що підозрюваними є шестеро іноземців, які є громадянами РФ та України. Четверо з них покинули Індонезію, за винятком двох людей, які, ймовірно, досі перебувають у країні.
Станом на зараз затримано лише одного фігуранта –– 33-річного громадянина Нігерії, який, за версією слідства, орендував автомобіль для викрадачів, використовуючи підроблений бельгійський паспорт.
Що передувало
Раніше у соцмережах з'явилися повідомлення про викрадення на Балі двох громадян України –– Ігоря Комарова та Єрмака Петровського. Вони є синами відомих у Дніпрі бізнесменів Сергія Комарова та Олександра Петровського (відомого як Нарік). Ймовірними викрадачами називають вихідців із Чечні.
- Комарова і Петровського пов'язують із діяльністю шахрайських call-центрів, так званих дніпровських "офісів".
- За інформацією із соцмереж, Петровському вдалося втекти, тоді як Комарова утримували. Останнього піддавали тортурам, вимагаючи викуп у розмірі 10 мільйонів доларів.
- За повідомленням індонезійського ресурсу Bali Post, який цитує місцеву поліцію, заява про можливе викрадення Комарова надійшла до правоохоронців ще 15 лютого.
- За словами свідків, викрадення сталося, коли чоловік разом із двома друзями каталися на мотоциклах поблизу селища Джимбаран.
- Після зникнення Комарова до Мережі потрапило відео, на якому той із тілесними ушкодженнями заявляє про побиття й катування.
- За даними медіа, у викраденні зіграло роль фото з геолокацією, яке виклала дівчина Комарова — блогерка Єва Мішалова.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Я часто был несправедлив к покойному. Но был ли покойный нравственным человеком? Нет, он не был нравственным человеком. Это был бывший слепой, самозванец и гусекрад. Все свои силы он положил на то, чтобы жить за счет общества. Но общество не хотело, чтобы он жил за его счет. А вынести этого противоречия во взглядах Михаил Самуэлевич не мог, потому что имел вспыльчивый характер. И поэтому он умер. Все!
Козлевич и Балаганов остались недовольны надгробным словом Остапа. Они сочли бы более уместным, если бы великий комбинатор распространился о благодеяниях, оказанных покойным обществу, о помощи его бедным, о чуткой душе покойного, о его любви к детям, а также обо всем том, что приписывается любому покойнику. Балаганов даже подступил к могиле, чтоб высказать все это самому, но командор уже надел фуражку и удалялся быстрыми шагами.