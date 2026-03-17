Жорстоке вбивство Комарова на Балі: Інтерпол оголосив у розшук 5 підозрюваних, 3 з них українці

Інтерпол долучився до розслідування вбивства 28-річного громадянина України Ігоря Комарова в Індонезії. Організація позначила "червоними сповіщеннями" профайли п’яти підозрюваних у справі, серед них –– три українці.

Про це йдеться на сайті відомства, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо про підозрюваних?

Інтерпол назвав імена підозрюваних у справі Комарова: 34-річний Денис Галушко, 42-річний Василь Немеш та 28-річний Роман Мельник, усі –– громадяни України.

Ймовірно, ще двоє фігурантів — 29-річний росіянин Микола Петрик та 27-річний громадянин Казахстану Владислав Аханов. Усіх п’ятьох підозрюють у викраденні, вимаганні та вбивстві.

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Дані розшукуваних збігаються з інформацією, яку раніше оприлюднювала поліція острова Балі. Тоді вона повідомила, що підозрюваними є шестеро іноземців, які є громадянами РФ та України. Четверо з них покинули Індонезію, за винятком двох людей, які, ймовірно, досі перебувають у країні.

Станом на зараз затримано лише одного фігуранта –– 33-річного громадянина Нігерії, який, за версією слідства, орендував автомобіль для викрадачів, використовуючи підроблений бельгійський паспорт.

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Що передувало

Раніше у соцмережах з'явилися повідомлення про викрадення на Балі двох громадян України –– Ігоря Комарова та Єрмака Петровського. Вони є синами відомих у Дніпрі бізнесменів Сергія Комарова та Олександра Петровського (відомого як Нарік). Ймовірними викрадачами називають вихідців із Чечні.

Комарова і Петровського пов'язують із діяльністю шахрайських call-центрів, так званих дніпровських "офісів".

За інформацією із соцмереж, Петровському вдалося втекти, тоді як Комарова утримували. Останнього піддавали тортурам, вимагаючи викуп у розмірі 10 мільйонів доларів.

За повідомленням індонезійського ресурсу Bali Post, який цитує місцеву поліцію, заява про можливе викрадення Комарова надійшла до правоохоронців ще 15 лютого.

За словами свідків, викрадення сталося, коли чоловік разом із двома друзями каталися на мотоциклах поблизу селища Джимбаран.

Після зникнення Комарова до Мережі потрапило відео, на якому той із тілесними ушкодженнями заявляє про побиття й катування.

За даними медіа, у викраденні зіграло роль фото з геолокацією, яке виклала дівчина Комарова — блогерка Єва Мішалова.

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