Поліція Балі підтвердила, що розчленоване тіло, знайдене на пляжі, належить викраденому українцю Комарову

Індонезійська поліція підтвердила після результатів експертизи ДНК, що понівечені фрагменти тіла, знайдені на східному узбережжі Балі, належать зниклому 28-річному українцю Ігорю Комарову. Правоохоронці розслідують викрадення та вбивство.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання Jakarta Globe.

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Що відомо?

Речник поліції Балі Аріасанді заявив, що лабораторні тести, проведені в Національному центрі судової експертизи поліції в Джакарті, підтвердили збіг ДНК-профілю знайдених частин тіла з генетичними зразками, наданими батьками жертви.

Останки були вперше виявлені місцевими жителями 26 лютого поблизу пляжу Кетевел в районі Сукаваті, регентство Джаньяр. Під час подальших пошуків уздовж річки та узбережжя знайшли інші частини тіла – голову, тулуб, руки та ноги.

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Зазначається, що через поганий стан фрагментів тіла опізнання було неможливим. Слідчі надіслали зразки ДНК до національної судово-медичної лабораторії для проведення аналізу. Результати підтвердили, що останки належать 28-річному Ігорю Комарову, громадянину України, який раніше вважався зниклим безвісти.

Пошук та затримання підозрюваних

Паралельно з цим, Управління загальних злочинів поліції Балі заявило, що судово-медична експертиза також встановила, що плями крові, виявлені у віллі та всередині автомобіля Toyota Avanza в окрузі Табанан, ідентичні ДНК матері Комарова.

Ці висновки підкріплюють підозру слідчих, що Комаров був перевезений в цьому автомобілі й утримувався на віллі в Табанані до свого зникнення.

Раніше поліція заявила, що Комаров був викрадений 15 лютого в Джимбарані.

Поліція заарештувала одного і назвала шістьох іноземців підозрюваними. Їх оголосили в розшук, а поліція Балі подала запит на червоні повідомлення через Інтерпол з проханням про допомогу з міжнародним розшуком.

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Що передувало

Раніше у соцмережах з'явилися повідомлення про викрадення на Балі двох громадян України –– Ігоря Комарова та Єрмака Петровського. Вони є синами відомих у Дніпрі бізнесменів Сергія Комарова та Олександра Петровського (відомого як "Нарік"). Ймовірними викрадачами називають вихідців із Чечні.

Комарова і Петровського пов'язують із діяльністю шахрайських call-центрів, так званих дніпровських "офісів".

За інформацією із соцмереж, Петровському вдалося втекти, тоді як Комарова утримували. Останнього піддавали тортурам, вимагаючи викуп у розмірі 10 мільйонів доларів.

За повідомленням індонезійського ресурсу Bali Post, який цитує місцеву поліцію, заява про можливе викрадення Комарова надійшла до правоохоронців ще 15 лютого.

За словами свідків, викрадення сталося, коли чоловік разом із двома друзями каталися на мотоциклах поблизу селища Джимбаран.

Після зникнення Комарова до Мережі потрапило відео, на якому той із тілесними ушкодженнями заявляє про побиття й катування.

За даними медіа, у викраденні зіграло роль фото з геолокацією, яке виклала дівчина Комарова — блогерка Єва Мішалова.

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