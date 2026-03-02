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Новини Вбивство у пункті розміщення ВПО на Рівненщині
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Підозрюваний у вбивстві 5 людей у пункті розміщення ВПО на Рівненщині помер у СІЗО, - прокуратура

Вбивство 5 людей на Рівненщині: підозрюваний помер у СІЗО

Підозрюваний у вбивстві 5 людей в селі Судобичі на Рівненщині помер у СІЗО.

Про це повідомили у прокуратурі області, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"72-річному чоловікові стало зле ввечері у п’ятницю, 27 лютого. Медики врятувати його життя не змогли. Згідно з даними експертизи, причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність", - йдеться в повідомленні.

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Що передувало?

10 лютого 2026 року у селі Судобичі, Дубенського району чоловік вбив трьох жінок та двох чоловіків - переселенців з Донеччини.

Його затримали, повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Автор: 

СІЗО (749) смерть (6747) вбивство (3273) Рівненська область (1294)
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Топ коментарі
+21
А Коломойському в СІЗО зле не стає - живе й здравствує
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02.03.2026 14:40 Відповісти
+20
Чомусь я не здивований....
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02.03.2026 14:40 Відповісти
+7
Нафіга ще такі новини ,здох ну і чорт з ним.
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02.03.2026 14:42 Відповісти
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Чомусь я не здивований....
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02.03.2026 14:40 Відповісти
Я теж не здивуюся будь-якій версії. (Насправді таки підозріло).
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02.03.2026 15:40 Відповісти
Почему удивляться. Возраст, преступление, камера СИЗО, стресс. И результат. Не думаю что кто-то его там убил. Скорее всего водка и пьяная компания причина трагедии
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02.03.2026 16:20 Відповісти
Може дійшло що наробив,і совість загризла.Вік теж немаленький вже...
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02.03.2026 16:24 Відповісти
а кому він потрібен?
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02.03.2026 16:44 Відповісти
Рідні,наприклад.От і посприяли якось
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02.03.2026 18:05 Відповісти
А Коломойському в СІЗО зле не стає - живе й здравствує
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02.03.2026 14:40 Відповісти
Нууу, Коломойського у СІЗО переховують., 😊
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02.03.2026 15:41 Відповісти
та канешно помер - ну й туди йому дорога
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02.03.2026 14:41 Відповісти
Нафіга ще такі новини ,здох ну і чорт з ним.
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02.03.2026 14:42 Відповісти
72 роки цому вже було, вбив 4 пенсіонерів і 55-річну жінку, невже це був такий упир як Х-уйло, щоб побільше з собою затягнути живих людей у домовину.
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02.03.2026 14:49 Відповісти
Дістали старого узкоязичні ждуни. Не витримав.
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02.03.2026 15:51 Відповісти
нельзя было этому дешегубу просто сдохнуть?! нет. надо было сперва пятеро людей убить
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02.03.2026 14:59 Відповісти
Видимо запытали дедка может хотели ещё десяток-другой убийств раскрыть по быстрому...
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02.03.2026 15:01 Відповісти
не смішно
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02.03.2026 16:45 Відповісти
В ЄС в 2027 бажано з 1 січня
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02.03.2026 15:06 Відповісти
Дід був явно міцний горішок, але закатували, щоб взяв на себе ще декілька вбивств.
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02.03.2026 15:09 Відповісти
іншими словами "він слішком мало на себе брав"
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02.03.2026 15:15 Відповісти
тепер це так не працює
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02.03.2026 16:53 Відповісти
З Донеччини...дивно...там дуже чемні та проукраїнські люди завжди жили...який жах,просто немає слів...
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02.03.2026 15:28 Відповісти
шикарно. на одного покидька менше.
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02.03.2026 15:38 Відповісти
Іноді ми робимо те про що тоді жаліємо,так часто буває,але ніколи не вчимося
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02.03.2026 16:16 Відповісти
 
 