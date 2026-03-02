Підозрюваний у вбивстві 5 людей у пункті розміщення ВПО на Рівненщині помер у СІЗО, - прокуратура
Підозрюваний у вбивстві 5 людей в селі Судобичі на Рівненщині помер у СІЗО.
Про це повідомили у прокуратурі області, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"72-річному чоловікові стало зле ввечері у п’ятницю, 27 лютого. Медики врятувати його життя не змогли. Згідно з даними експертизи, причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
10 лютого 2026 року у селі Судобичі, Дубенського району чоловік вбив трьох жінок та двох чоловіків - переселенців з Донеччини.
Його затримали, повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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