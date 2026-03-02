Підозрюваний у вбивстві 5 людей у пункті розміщення ВПО на Рівненщині помер у СІЗО, - прокуратура

Підозрюваний у вбивстві 5 людей в селі Судобичі на Рівненщині помер у СІЗО.

Про це повідомили у прокуратурі області, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"72-річному чоловікові стало зле ввечері у п’ятницю, 27 лютого. Медики врятувати його життя не змогли. Згідно з даними експертизи, причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність", - йдеться в повідомленні.

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Що передувало?

10 лютого 2026 року у селі Судобичі, Дубенського району чоловік вбив трьох жінок та двох чоловіків - переселенців з Донеччини.

Його затримали, повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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