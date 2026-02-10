Новини Вбивство у пункті розміщення ВПО на Рівненщині
Конфлікт у пункті розміщення ВПО на Рівненщині: переселенець із Донеччини вбив 5 людей молотком та сокирою

Сьогодні, 10 лютого, близько 04:15 до поліції надійшло повідомлення від соцпрацівниці про те, що її підопічні із села Судобичі на Рівненщині, які проживають у недіючій школі, чують крики у коридорі.

Деталі

Поліцейські встановили, що близько 04:10 за спільним місцем проживання внутрішньо-переміщених осіб між 72-річним уродженцем Донецької області та іншими мешканцями на ґрунті побутових питань виник конфлікт, який переріс у бійку. Під час сутички чоловік почав завдавати ударів молотком та сокирою п’ятьом особам.

Є загиблі

Від зазнаних травм на місці події загинули п’ятеро громадян: 60- та 68-річні чоловіки, дві жінки 81 та 78 років із Донеччини, а також 56-річна уродженка Кіровоградської області.

Першими на місце негайно прибули патрульні поліцейські, які й виявили нападника.

вбивство у притулку для ВПО
Нападника затримали

Надалі слідчі за процесуального керівництва прокуратури затримали 72-річного зловмисника в порядку статті 208 КПК України.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи Дубенського РВП та Головного управління, криміналістична лабораторія області, керівництво ГУНП, Дубенського РВП. Процесуальне керівництво здійснює Дубенська окружна та Рівненська обласна прокуратури.

За вказаним фактом слідчі розпочали досудове розслідування за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Топ коментарі
100% у старого дах поїхав.
10.02.2026 10:52 Відповісти
Вполне может быть ,что и наоборот и он окажется донецким сепаром
10.02.2026 10:56 Відповісти
Вангую дід доводив, що нє всьо так адназначна і что одні всє тут із-за бєндер 🤬
10.02.2026 10:58 Відповісти
Бувають типи які не сиділи самі, але виросли в кримінальному середовищі. Донеччина, куди звозили на шахти звільнених з тюрем та таборів Гулагу десятиліттями, на жаль саме таке місце. Тут варто згадати Чехова який стверджував що якщо в 20 років дурень то вже ніколи не порозумнішає...
10.02.2026 15:44 Відповісти
+++++ Шахтьори даунбаса це сами рафінований люмпен, дно.
11.02.2026 13:25 Відповісти
Вперше спустився на 1000 метрів під землю на шахті ім. Засядько в 1981 році. Працював в театрі Івана Франко бутафором і на гастролях митцям намагалися показати "життя трудового народу". Ну от я і "набився" з цікавості. І знаєте що найбільше мене вразило протягом візиту? Не шахта з її надважкими умовами праці, а самі шахтарі. Виявилось щоб стати шахтарем потрібна лише медична довідка про здоровя і 9 днів навчання. 9 днів і зарплата в 700 совєцьких рублів тобі гарантована. Я тоді бутафором заробляв 80. В шахтарській ідальні я вперше за місяць гастролей наївся на 36 копійок - борш і склянка сметани в якому стояла ложка, товстий шніцель який звисав з тарілки, салат з помідорів і компот... Жили ми в готелі "Україна" і коли закривалися ресторани чули як місто волало пяними голосами шахтарів і зойкаим жертв яких вони тупо і жорстко дубасили. Це було страшно. Шахтарі чомусь завжди були злими та агресивними. Дивились на всіх з під лоба з якоюсь пролетарською зверхністю, презирством і зневагою...
11.02.2026 18:50 Відповісти
І суцільні понти типу "данбас паражняк нє гоніт".
11.02.2026 22:00 Відповісти
відвезуть ту істоту на дурку зроблять експертизу і виявиться що він давно не дружить з головою . потім буде суд і ту тварюку посадять доживати вік у спецдурдомі . там тепло і електрика є . будуть годувати . одягати поки не здохне . але ж це потрібно було зробити поки він людей не вбив . а воно комусь потрібно перевіряти яких животних привозять і селять разом з нормальними людьми
10.02.2026 16:32 Відповісти
Якби двері були не з картону, то може і люди залишилися живі. Тому питання просте: хто і скільки вкрав на облаштуванні цього центру?
10.02.2026 17:14 Відповісти
Це закрита сільська школа.
Такі по усій Україні трохи рехтують і селять людей ВПО.
У пусті хати розселяють, більш-менш придатні.
Місцеві громади продуктами допомагають. Ремонти якісь, дрова, вугілля.
10.02.2026 21:53 Відповісти
Щось не віриться. У мене хатка на Полтавщині. В селі 270 хат. Більше половини стоять пусткою - роботи нема. Першими з села повтікали дівчата. Я їх розумію. За ними потягнулись в місто хлопці. Зараз тільки внуки когось навідують. В селі один магазинчик з мінімальним ассортиментом і захмарними в порівнянні з Києвом цінами на все. Наприклад, минулого літа реально здивувала ціна на фісташки - 780 гривень за кіло. В Києві була 460. Розкупили швидко... Дитсадок, школу, пошту, медпункт закрили. Жодного переселенця! Річка, ліс, чонозем такий що встромиш в землю ломаку і та зацвіте. Нє. Переселенцям схоже потрібні бутіки, макдональдси, клуби, супермаркети, торгові центри, дитсадки, школи, поліклініки. Кажуть була одна родина переселенців, але вже за три місяці кинули хату напризволяще і переїхали до Німеччини...
11.02.2026 23:29 Відповісти
1. З перших рук.
2. У мене ЗП не остання у цій країні, але горіхи за 780 не купую. За 500 ще, періодично. Що це там за "бідне"село ?
3. "Роботи у селі немає" - відверто, якось дивно.
4. Так, хата була проміжним пунктом. Далі Європа. А скільки туди рвонули "біженців" інших ?
12.02.2026 18:04 Відповісти
А дід ще живчик. Може йому краще запропонувати контракт у штурми чим у буцегарню.
10.02.2026 17:44 Відповісти
Йому би в ПТУ, чи в інститута... (с)
11.02.2026 06:43 Відповісти
Угу, угу... Вам же не спати з ним в одному бліндажі, як моїм рідним
11.02.2026 06:54 Відповісти
Ну раз переселенець то це звісно сепар. А те що наприклад в мене щирі україномовні сусіди, які гульбенять до ранку і яким ще й слова не скажи бо можуть і фізичний вплив застосувати (а на міліцію-поліцію вони хер клали в силу особливостей українського законодавства і свого спокою відносно тцк), то звісно іпсо. Донецькі погані, у вишиванках хороші.
10.02.2026 18:00 Відповісти
Наче б то логічно.
Побачимо, недайбох, що буде, коли поляки чи румуни з угорцями почнуть у нас території з кров"ю відгризати.
10.02.2026 21:50 Відповісти
Нафіга їм ті території, це фантазії з тієї ж опери, що в Україна в ЄС. Є територія, яка відділяє румунів чи угорців від російських танків і населення якої стабільно тримається в боротьбі, та з якої ще й робоча сила трохи постачається - ну й прекрасно, кращого й бажати не треба.
10.02.2026 22:52 Відповісти
не почнуть, вони нормально живуть, їх на війну навіть наш тцк не виловить.
11.02.2026 19:56 Відповісти
Да лугандонцям завжди всі винні і вони "всіх годували"
10.02.2026 20:52 Відповісти
Кому-що ... але ж ...
На задньому плані автівки не з дешевих. Жигулів не видно.
10.02.2026 21:48 Відповісти
багате село!😀
11.02.2026 20:00 Відповісти
"русській мір" добрався до рівенщини. Тай таке. Не пропитляє ніхто.
11.02.2026 12:55 Відповісти
