Конфлікт у пункті розміщення ВПО на Рівненщині: переселенець із Донеччини вбив 5 людей молотком та сокирою
Сьогодні, 10 лютого, близько 04:15 до поліції надійшло повідомлення від соцпрацівниці про те, що її підопічні із села Судобичі на Рівненщині, які проживають у недіючій школі, чують крики у коридорі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Рівненської області
Деталі
Поліцейські встановили, що близько 04:10 за спільним місцем проживання внутрішньо-переміщених осіб між 72-річним уродженцем Донецької області та іншими мешканцями на ґрунті побутових питань виник конфлікт, який переріс у бійку. Під час сутички чоловік почав завдавати ударів молотком та сокирою п’ятьом особам.
Є загиблі
Від зазнаних травм на місці події загинули п’ятеро громадян: 60- та 68-річні чоловіки, дві жінки 81 та 78 років із Донеччини, а також 56-річна уродженка Кіровоградської області.
Першими на місце негайно прибули патрульні поліцейські, які й виявили нападника.
Нападника затримали
Надалі слідчі за процесуального керівництва прокуратури затримали 72-річного зловмисника в порядку статті 208 КПК України.
На місці події працюють слідчо-оперативні групи Дубенського РВП та Головного управління, криміналістична лабораторія області, керівництво ГУНП, Дубенського РВП. Процесуальне керівництво здійснює Дубенська окружна та Рівненська обласна прокуратури.
За вказаним фактом слідчі розпочали досудове розслідування за п. 1 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство двох або більше осіб) Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу.
Такі по усій Україні трохи рехтують і селять людей ВПО.
У пусті хати розселяють, більш-менш придатні.
Місцеві громади продуктами допомагають. Ремонти якісь, дрова, вугілля.
2. У мене ЗП не остання у цій країні, але горіхи за 780 не купую. За 500 ще, періодично. Що це там за "бідне"село ?
3. "Роботи у селі немає" - відверто, якось дивно.
4. Так, хата була проміжним пунктом. Далі Європа. А скільки туди рвонули "біженців" інших ?
Побачимо, недайбох, що буде, коли поляки чи румуни з угорцями почнуть у нас території з кров"ю відгризати.
На задньому плані автівки не з дешевих. Жигулів не видно.