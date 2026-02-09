Вдарив сокирою по голові та втік: на Львівщині затримали зловмисника, який хотів убити чоловіка

У Жидачеві поліція затримала чоловіка, який намагався вбити перехожого в парку за допомогою сокири.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила поліція Львівської області.

Вдарив обухом по голові через конфлікт

Повідомляється, що 38-річний житель Жидачева завдав 52-річному перехожому кілька ударів обухом сокири в голову через конфлікт між його братом і компанією чоловіків.

Правоохоронці встановили місце перебування зловмисника та затримали його. Йому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 ККУ.

За скоєне чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

"Підозрюваний діяв з мотивів помсти через конфлікт між його братом та компанією чоловіків", — зазначили у поліції Львівської області.

Слідчі продовжують з’ясовувати всі обставини інциденту та перевіряють наявність свідків.

У Чугуєві на Харківщині затримано чоловіка, якого підозрюють у вбивстві брата-близнюка. Підозрюваний зізнався, що наніс потерпілому смертельний удар ножем у серце, після чого розчленував тіло. Голову та кінцівки він викинув у сміттєві баки поблизу будинку. Між братами тривалий час виникали конфлікти через спільне проживання.

