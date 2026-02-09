Ударил топором по голове и скрылся: во Львовской области задержали злоумышленника, который хотел убить мужчину
В Жидачеве полиция задержала мужчину, который пытался убить прохожего в парке с помощью топора.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила полиция Львовской области.
Ударил обухом по голове из-за конфликта
Сообщается, что 38-летний житель Жидачева нанес 52-летнему прохожему несколько ударов обухом топора по голове из-за конфликта между его братом и компанией мужчин.
Правоохранители установили местонахождение злоумышленника и задержали его. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 УК.
За содеянное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
"Подозреваемый действовал из мотивов мести из-за конфликта между его братом и компанией мужчин", — отметили в полиции Львовской области.
Следователи продолжают выяснять все обстоятельства инцидента и проверяют наличие свидетелей.
