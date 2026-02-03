Убил и расчленил брата-близнеца: в Чугуеве задержали мужчину
В Чугуеве Харьковской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве брата-близнеца.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, передает Цензор.НЕТ.
Исчезновение мужчины
27 января в полицию обратилась женщина с заявлением о пропаже ее 55-летнего соседа.
30 января правоохранители провели следственные действия по месту жительства пропавшего и его брата. Был обнаружен фрагмент тела - туловище, завернутое в покрывало на балконе квартиры.
Подробности убийства
По данным следствия, убийство 55-летнего мужчины совершил его родной брат-близнец.
"Подозреваемый признался, что нанес потерпевшему смертельный удар ножом в сердце, после чего расчленил тело. Голову и конечности он выбросил в мусорные баки возле дома. Между братьями длительное время возникали конфликты из-за совместного проживания, что, вероятно, и стало причиной убийства", - говорится в сообщении.
Его задержали и сообщили о подозрении в умышленном убийстве.
Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Просто тригернуло як немов назад у 2019-й повернувся.і голос мосійчучки на задньому фоні