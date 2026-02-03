Убил и расчленил брата-близнеца: в Чугуеве задержали мужчину

В Чугуеве Харьковской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве брата-близнеца.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, передает Цензор.НЕТ.

Исчезновение мужчины

27 января в полицию обратилась женщина с заявлением о пропаже ее 55-летнего соседа.

30 января правоохранители провели следственные действия по месту жительства пропавшего и его брата. Был обнаружен фрагмент тела - туловище, завернутое в покрывало на балконе квартиры.

Подробности убийства

По данным следствия, убийство 55-летнего мужчины совершил его родной брат-близнец.

"Подозреваемый признался, что нанес потерпевшему смертельный удар ножом в сердце, после чего расчленил тело. Голову и конечности он выбросил в мусорные баки возле дома. Между братьями длительное время возникали конфликты из-за совместного проживания, что, вероятно, и стало причиной убийства", - говорится в сообщении.

Его задержали и сообщили о подозрении в умышленном убийстве.

Мужчина убил брата-близнеца в Харьковской области: что известно?

Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

От така рідна кров, ****.
03.02.2026 11:10 Ответить
А прізвище в нього випадково не Порошенко?
Просто тригернуло як немов назад у 2019-й повернувся.і голос мосійчучки на задньому фоні
03.02.2026 11:11 Ответить
Ну це же не з'їв брата. Тільки вбив.
03.02.2026 11:14 Ответить
з'їв чи не з'їв то ясно буде коли голову і кінцівки знайдуть, а то сказав що викинув а насправді ... 😱
03.02.2026 11:25 Ответить
Не успел...
03.02.2026 11:27 Ответить
03.02.2026 14:44 Ответить
Так буває у близнюків,(менше в двійнят) у вікових виникає запекла ворожнеча,більша чим наприклад просто між братами,чи до сусідів ітд.
03.02.2026 11:35 Ответить
квартірний вопрос іспортіл москвічей...
03.02.2026 11:37 Ответить
У него диабет наверное,влияет на создание,поднимается уровень агрессии.
03.02.2026 12:11 Ответить
Тобто якби він і тулуб вчасно викинув, ніхто б ні про що не здогадався.
03.02.2026 12:15 Ответить
А як тепер з'ясувати який близнюк якого вбив?
03.02.2026 12:58 Ответить
В мене був колега, Євген. І ось, на новорічному корпоративі, Жека виходить покурити, а вертаються, блд, два Жеки. Усі в а%ує. А виявилось, шо в нього є брат близнюк, і вони так розважаються при нагоді
16.02.2026 01:09 Ответить
 
 