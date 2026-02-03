Вбив та розчленував брата-близнюка: у Чугуєві затримали чоловіка

У Чугуєві на Харківщині затримано чоловіка, якого підозрюють у вбивстві брата-близнюка.

Про це повідомила пресслужба прокуратури області, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зникнення чоловіка

27 січня у поліцію звернулася жінка із заявою про зникнення її 55-річного сусіда.

30 січня правоохоронці провели слідчі дії за місцем проживання зниклого та його брата. Було виявлено фрагмент тіла - тулуб, загорнутий у покривало на балконі квартири.





Читайте: Вбивство 15-річної дівчини на Вінниччині: підозрюваний виявився військовим, який пішов у СЗЧ

Подробиці вбивства

За даними слідства, вбивство 55-річного чоловіка скоїв його рідний брат-близнюк.

"Підозрюваний зізнався, що наніс потерпілому смертельний удар ножем у серце, після чого розчленував тіло. Голову та кінцівки він викинув у сміттєві баки поблизу будинку. Між братами тривалий час виникали конфлікти через спільне проживання, що, ймовірно, і стало причиною вбивств", - йдеться в повідомленні.

Його затримали та повідомили про підозру в умисному вбивстві.

Наразі йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Читайте також: Троє чоловіків до смерті забили військового на Кіровоградщині : їм загрожує довічне