Вбив та розчленував брата-близнюка: у Чугуєві затримали чоловіка
У Чугуєві на Харківщині затримано чоловіка, якого підозрюють у вбивстві брата-близнюка.
Про це повідомила пресслужба прокуратури області, передає Цензор.НЕТ.
Зникнення чоловіка
27 січня у поліцію звернулася жінка із заявою про зникнення її 55-річного сусіда.
30 січня правоохоронці провели слідчі дії за місцем проживання зниклого та його брата. Було виявлено фрагмент тіла - тулуб, загорнутий у покривало на балконі квартири.
Подробиці вбивства
За даними слідства, вбивство 55-річного чоловіка скоїв його рідний брат-близнюк.
"Підозрюваний зізнався, що наніс потерпілому смертельний удар ножем у серце, після чого розчленував тіло. Голову та кінцівки він викинув у сміттєві баки поблизу будинку. Між братами тривалий час виникали конфлікти через спільне проживання, що, ймовірно, і стало причиною вбивств", - йдеться в повідомленні.
Його затримали та повідомили про підозру в умисному вбивстві.
Наразі йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.
Просто тригернуло як немов назад у 2019-й повернувся.і голос мосійчучки на задньому фоні