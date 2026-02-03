5 313 12

Вбив та розчленував брата-близнюка: у Чугуєві затримали чоловіка

У Чугуєві на Харківщині затримано чоловіка, якого підозрюють у вбивстві брата-близнюка.

Про це повідомила пресслужба прокуратури області, передає Цензор.НЕТ.

Зникнення чоловіка

27 січня у поліцію звернулася жінка із заявою про зникнення її 55-річного сусіда.

30 січня правоохоронці провели слідчі дії за місцем проживання зниклого та його брата. Було виявлено фрагмент тіла - тулуб, загорнутий у покривало на балконі квартири.

Чоловік вбив брата-близнюка на Харківщині: що відомо?
Подробиці вбивства

За даними слідства, вбивство 55-річного чоловіка скоїв його рідний брат-близнюк.

"Підозрюваний зізнався, що наніс потерпілому смертельний удар ножем у серце, після чого розчленував тіло. Голову та кінцівки він викинув у сміттєві баки поблизу будинку. Між братами тривалий час виникали конфлікти через спільне проживання, що, ймовірно, і стало причиною вбивств", - йдеться в повідомленні.

Його затримали та повідомили про підозру в умисному вбивстві.

Наразі йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Топ коментарі
+13
От така рідна кров, ****.
показати весь коментар
03.02.2026 11:10
+5
А прізвище в нього випадково не Порошенко?
Просто тригернуло як немов назад у 2019-й повернувся.і голос мосійчучки на задньому фоні
показати весь коментар
03.02.2026 11:11
+4
Ну це же не з'їв брата. Тільки вбив.
показати весь коментар
03.02.2026 11:14
з'їв чи не з'їв то ясно буде коли голову і кінцівки знайдуть, а то сказав що викинув а насправді ... 😱
показати весь коментар
03.02.2026 11:25
Не успел...
показати весь коментар
03.02.2026 11:27
показати весь коментар
03.02.2026 14:44 Відповісти
Так буває у близнюків,(менше в двійнят) у вікових виникає запекла ворожнеча,більша чим наприклад просто між братами,чи до сусідів ітд.
показати весь коментар
03.02.2026 11:35
квартірний вопрос іспортіл москвічей...
показати весь коментар
03.02.2026 11:37
У него диабет наверное,влияет на создание,поднимается уровень агрессии.
показати весь коментар
03.02.2026 12:11
Тобто якби він і тулуб вчасно викинув, ніхто б ні про що не здогадався.
показати весь коментар
03.02.2026 12:15
А як тепер з'ясувати який близнюк якого вбив?
показати весь коментар
03.02.2026 12:58
В мене був колега, Євген. І ось, на новорічному корпоративі, Жека виходить покурити, а вертаються, блд, два Жеки. Усі в а%ує. А виявилось, шо в нього є брат близнюк, і вони так розважаються при нагоді
показати весь коментар
16.02.2026 01:09
 
 