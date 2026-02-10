РУС
Новости Убийство в пункте размещения ВПЛ на Ривненщине
24 697 120

Конфликт в пункте размещения ВПЛ на Ривненщине: переселенец с Донетчины убил 5 человек молотком и топором. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 10 февраля, около 04:15 в полицию поступило сообщение от соцработницы о том, что ее подопечные из села Судобичи в Ривненской области, проживающие в недействующей школе, слышат крики в коридоре.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Ривненской области.

Детали

Полицейские установили, что около 04:10 по месту совместного проживания внутренне перемещенных лиц между 72-летним уроженцем Донецкой области и другими жителями на почве бытовых вопросов возник конфликт, который перерос в драку. Во время столкновения мужчина начал наносить удары молотком и топором пяти лицам.

Есть погибшие

От полученных травм на месте происшествия погибли пять граждан: 60- и 68-летний мужчины, две женщины 81 и 78 лет из Донецкой области, а также 56-летняя уроженка Кировоградской области.

Первыми на место немедленно прибыли патрульные полицейские, которые и обнаружили нападавшего.

убийство в приюте для ВПЛ
убийство в приюте для ВПЛ
убийство в приюте для ВПЛ
убийство в приюте для ВПЛ
убийство в приюте для ВПЛ
убийство в приюте для ВПЛ
убийство в приюте для ВПЛ
убийство в приюте для ВПЛ
убийство в приюте для ВПЛ
убийство в приюте для ВПЛ

Напавший задержан

В дальнейшем следователи под процессуальным руководством прокуратуры задержали 72-летнего злоумышленника в порядке статьи 208 УПК Украины.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Дубенского РОО и Главного управления, криминалистическая лаборатория области, руководство ГУНП, Дубенского РОО. Процессуальное руководство осуществляют Дубенская окружная и Ривненская областная прокуратуры.

По данному факту следователи начали досудебное расследование по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Нацполиция (17134) убийство (6685) ВПЛ (29) Ровенская область (1318) Дубенский район (6) Судобичи (1)
Топ комментарии
+22
100% у старого дах поїхав.
показать весь комментарий
10.02.2026 10:52 Ответить
+20
Вполне может быть ,что и наоборот и он окажется донецким сепаром
показать весь комментарий
10.02.2026 10:56 Ответить
+17
Вангую дід доводив, що нє всьо так адназначна і что одні всє тут із-за бєндер 🤬
показать весь комментарий
10.02.2026 10:58 Ответить
Страница 2 из 2
Бувають типи які не сиділи самі, але виросли в кримінальному середовищі. Донеччина, куди звозили на шахти звільнених з тюрем та таборів Гулагу десятиліттями, на жаль саме таке місце. Тут варто згадати Чехова який стверджував що якщо в 20 років дурень то вже ніколи не порозумнішає...
показать весь комментарий
10.02.2026 15:44 Ответить
+++++ Шахтьори даунбаса це сами рафінований люмпен, дно.
показать весь комментарий
11.02.2026 13:25 Ответить
Вперше спустився на 1000 метрів під землю на шахті ім. Засядько в 1981 році. Працював в театрі Івана Франко бутафором і на гастролях митцям намагалися показати "життя трудового народу". Ну от я і "набився" з цікавості. І знаєте що найбільше мене вразило протягом візиту? Не шахта з її надважкими умовами праці, а самі шахтарі. Виявилось щоб стати шахтарем потрібна лише медична довідка про здоровя і 9 днів навчання. 9 днів і зарплата в 700 совєцьких рублів тобі гарантована. Я тоді бутафором заробляв 80. В шахтарській ідальні я вперше за місяць гастролей наївся на 36 копійок - борш і склянка сметани в якому стояла ложка, товстий шніцель який звисав з тарілки, салат з помідорів і компот... Жили ми в готелі "Україна" і коли закривалися ресторани чули як місто волало пяними голосами шахтарів і зойкаим жертв яких вони тупо і жорстко дубасили. Це було страшно. Шахтарі чомусь завжди були злими та агресивними. Дивились на всіх з під лоба з якоюсь пролетарською зверхністю, презирством і зневагою...
показать весь комментарий
11.02.2026 18:50 Ответить
І суцільні понти типу "данбас паражняк нє гоніт".
показать весь комментарий
11.02.2026 22:00 Ответить
відвезуть ту істоту на дурку зроблять експертизу і виявиться що він давно не дружить з головою . потім буде суд і ту тварюку посадять доживати вік у спецдурдомі . там тепло і електрика є . будуть годувати . одягати поки не здохне . але ж це потрібно було зробити поки він людей не вбив . а воно комусь потрібно перевіряти яких животних привозять і селять разом з нормальними людьми
показать весь комментарий
10.02.2026 16:32 Ответить
Якби двері були не з картону, то може і люди залишилися живі. Тому питання просте: хто і скільки вкрав на облаштуванні цього центру?
показать весь комментарий
10.02.2026 17:14 Ответить
Це закрита сільська школа.
Такі по усій Україні трохи рехтують і селять людей ВПО.
У пусті хати розселяють, більш-менш придатні.
Місцеві громади продуктами допомагають. Ремонти якісь, дрова, вугілля.
показать весь комментарий
10.02.2026 21:53 Ответить
Щось не віриться. У мене хатка на Полтавщині. В селі 270 хат. Більше половини стоять пусткою - роботи нема. Першими з села повтікали дівчата. Я їх розумію. За ними потягнулись в місто хлопці. Зараз тільки внуки когось навідують. В селі один магазинчик з мінімальним ассортиментом і захмарними в порівнянні з Києвом цінами на все. Наприклад, минулого літа реально здивувала ціна на фісташки - 780 гривень за кіло. В Києві була 460. Розкупили швидко... Дитсадок, школу, пошту, медпункт закрили. Жодного переселенця! Річка, ліс, чонозем такий що встромиш в землю ломаку і та зацвіте. Нє. Переселенцям схоже потрібні бутіки, макдональдси, клуби, супермаркети, торгові центри, дитсадки, школи, поліклініки. Кажуть була одна родина переселенців, але вже за три місяці кинули хату напризволяще і переїхали до Німеччини...
показать весь комментарий
11.02.2026 23:29 Ответить
1. З перших рук.
2. У мене ЗП не остання у цій країні, але горіхи за 780 не купую. За 500 ще, періодично. Що це там за "бідне"село ?
3. "Роботи у селі немає" - відверто, якось дивно.
4. Так, хата була проміжним пунктом. Далі Європа. А скільки туди рвонули "біженців" інших ?
показать весь комментарий
12.02.2026 18:04 Ответить
А дід ще живчик. Може йому краще запропонувати контракт у штурми чим у буцегарню.
показать весь комментарий
10.02.2026 17:44 Ответить
Йому би в ПТУ, чи в інститута... (с)
показать весь комментарий
11.02.2026 06:43 Ответить
Угу, угу... Вам же не спати з ним в одному бліндажі, як моїм рідним
показать весь комментарий
11.02.2026 06:54 Ответить
Ну раз переселенець то це звісно сепар. А те що наприклад в мене щирі україномовні сусіди, які гульбенять до ранку і яким ще й слова не скажи бо можуть і фізичний вплив застосувати (а на міліцію-поліцію вони хер клали в силу особливостей українського законодавства і свого спокою відносно тцк), то звісно іпсо. Донецькі погані, у вишиванках хороші.
показать весь комментарий
10.02.2026 18:00 Ответить
Наче б то логічно.
Побачимо, недайбох, що буде, коли поляки чи румуни з угорцями почнуть у нас території з кров"ю відгризати.
показать весь комментарий
10.02.2026 21:50 Ответить
Нафіга їм ті території, це фантазії з тієї ж опери, що в Україна в ЄС. Є територія, яка відділяє румунів чи угорців від російських танків і населення якої стабільно тримається в боротьбі, та з якої ще й робоча сила трохи постачається - ну й прекрасно, кращого й бажати не треба.
показать весь комментарий
10.02.2026 22:52 Ответить
не почнуть, вони нормально живуть, їх на війну навіть наш тцк не виловить.
показать весь комментарий
11.02.2026 19:56 Ответить
Да лугандонцям завжди всі винні і вони "всіх годували"
показать весь комментарий
10.02.2026 20:52 Ответить
Кому-що ... але ж ...
На задньому плані автівки не з дешевих. Жигулів не видно.
показать весь комментарий
10.02.2026 21:48 Ответить
багате село!😀
показать весь комментарий
11.02.2026 20:00 Ответить
"русській мір" добрався до рівенщини. Тай таке. Не пропитляє ніхто.
показать весь комментарий
11.02.2026 12:55 Ответить
Страница 2 из 2
 
 