Конфликт в пункте размещения ВПЛ на Ривненщине: переселенец с Донетчины убил 5 человек молотком и топором. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 10 февраля, около 04:15 в полицию поступило сообщение от соцработницы о том, что ее подопечные из села Судобичи в Ривненской области, проживающие в недействующей школе, слышат крики в коридоре.

Детали

Полицейские установили, что около 04:10 по месту совместного проживания внутренне перемещенных лиц между 72-летним уроженцем Донецкой области и другими жителями на почве бытовых вопросов возник конфликт, который перерос в драку. Во время столкновения мужчина начал наносить удары молотком и топором пяти лицам.

Есть погибшие

От полученных травм на месте происшествия погибли пять граждан: 60- и 68-летний мужчины, две женщины 81 и 78 лет из Донецкой области, а также 56-летняя уроженка Кировоградской области.

Первыми на место немедленно прибыли патрульные полицейские, которые и обнаружили нападавшего.





















Напавший задержан

В дальнейшем следователи под процессуальным руководством прокуратуры задержали 72-летнего злоумышленника в порядке статьи 208 УПК Украины.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Дубенского РОО и Главного управления, криминалистическая лаборатория области, руководство ГУНП, Дубенского РОО. Процессуальное руководство осуществляют Дубенская окружная и Ривненская областная прокуратуры.

По данному факту следователи начали досудебное расследование по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении и избрании ему меры пресечения.