Конфликт в пункте размещения ВПЛ на Ривненщине: переселенец с Донетчины убил 5 человек молотком и топором. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Сегодня, 10 февраля, около 04:15 в полицию поступило сообщение от соцработницы о том, что ее подопечные из села Судобичи в Ривненской области, проживающие в недействующей школе, слышат крики в коридоре.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Ривненской области.
Детали
Полицейские установили, что около 04:10 по месту совместного проживания внутренне перемещенных лиц между 72-летним уроженцем Донецкой области и другими жителями на почве бытовых вопросов возник конфликт, который перерос в драку. Во время столкновения мужчина начал наносить удары молотком и топором пяти лицам.
Есть погибшие
От полученных травм на месте происшествия погибли пять граждан: 60- и 68-летний мужчины, две женщины 81 и 78 лет из Донецкой области, а также 56-летняя уроженка Кировоградской области.
Первыми на место немедленно прибыли патрульные полицейские, которые и обнаружили нападавшего.
Напавший задержан
В дальнейшем следователи под процессуальным руководством прокуратуры задержали 72-летнего злоумышленника в порядке статьи 208 УПК Украины.
На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Дубенского РОО и Главного управления, криминалистическая лаборатория области, руководство ГУНП, Дубенского РОО. Процессуальное руководство осуществляют Дубенская окружная и Ривненская областная прокуратуры.
По данному факту следователи начали досудебное расследование по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух или более лиц) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос о сообщении фигуранту о подозрении и избрании ему меры пресечения.
Такі по усій Україні трохи рехтують і селять людей ВПО.
У пусті хати розселяють, більш-менш придатні.
Місцеві громади продуктами допомагають. Ремонти якісь, дрова, вугілля.
2. У мене ЗП не остання у цій країні, але горіхи за 780 не купую. За 500 ще, періодично. Що це там за "бідне"село ?
3. "Роботи у селі немає" - відверто, якось дивно.
4. Так, хата була проміжним пунктом. Далі Європа. А скільки туди рвонули "біженців" інших ?
Побачимо, недайбох, що буде, коли поляки чи румуни з угорцями почнуть у нас території з кров"ю відгризати.
На задньому плані автівки не з дешевих. Жигулів не видно.