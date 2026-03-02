Подозреваемый в убийстве 5 человек в пункте размещения ВПЛ в Ривненской области умер в СИЗО, - прокуратура
Подозреваемый в убийстве 5 человек в селе Судобичи Ривненской области скончался в СИЗО.
Об этом сообщили в прокуратуре области, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"72-летнему мужчине стало плохо вечером в пятницу, 27 февраля. Медики спасти его жизнь не смогли. Согласно данным экспертизы, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
10 февраля 2026 года в селе Судобичи Дубенского района мужчина убил трех женщин и двух мужчин- переселенцев из Донецкой области.
Его задержали, сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Василь Воробець
показать весь комментарий02.03.2026 14:40 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Валентин Коваль #612867
показать весь комментарий02.03.2026 14:40 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
владимир культенко
показать весь комментарий02.03.2026 14:41 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Володимир Омельянов
показать весь комментарий02.03.2026 14:42 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вячеслав Crane
показать весь комментарий02.03.2026 14:49 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Pavlo Z
показать весь комментарий02.03.2026 14:59 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Серый Вовк
показать весь комментарий02.03.2026 15:01 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Vlad Valex
показать весь комментарий02.03.2026 15:06 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
David Polcadot
показать весь комментарий02.03.2026 15:09 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль