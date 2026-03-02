Подозреваемый в убийстве 5 человек в пункте размещения ВПЛ в Ривненской области умер в СИЗО, - прокуратура

Подозреваемый в убийстве 5 человек в селе Судобичи Ривненской области скончался в СИЗО.

Об этом сообщили в прокуратуре области, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"72-летнему мужчине стало плохо вечером в пятницу, 27 февраля. Медики спасти его жизнь не смогли. Согласно данным экспертизы, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

10 февраля 2026 года в селе Судобичи Дубенского района мужчина убил трех женщин и двух мужчин- переселенцев из Донецкой области.

Его задержали, сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

