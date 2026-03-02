РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10256 посетителей онлайн
Новости Убийство в пункте размещения ВПЛ на Ривненщине
2 476 9

Подозреваемый в убийстве 5 человек в пункте размещения ВПЛ в Ривненской области умер в СИЗО, - прокуратура

Убийство 5 человек в Ровенской области: подозреваемый умер в СИЗО

Подозреваемый в убийстве 5 человек в селе Судобичи Ривненской области скончался в СИЗО.

Об этом сообщили в прокуратуре области, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"72-летнему мужчине стало плохо вечером в пятницу, 27 февраля. Медики спасти его жизнь не смогли. Согласно данным экспертизы, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность", - говорится в сообщении.

Читайте: Убийство детей во Львовской области: следователи устанавливают подробности трагедии, проводятся экспертизы. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

10 февраля 2026 года в селе Судобичи Дубенского района мужчина убил трех женщин и двух мужчин- переселенцев из Донецкой области.

Его задержали, сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте также: В Ровно задержали мужчину, который облил отца бензином и поджег

Автор: 

СИЗО (73) смерть (826) убийство (507) Ровенская область (175)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чомусь я не здивований....
показать весь комментарий
02.03.2026 14:40 Ответить
А Коломойському в СІЗО зле не стає - живе й здравствує
показать весь комментарий
02.03.2026 14:40 Ответить
та канешно помер - ну й туди йому дорога
показать весь комментарий
02.03.2026 14:41 Ответить
Нафіга ще такі новини ,здох ну і чорт з ним.
показать весь комментарий
02.03.2026 14:42 Ответить
72 роки цому вже було, вбив 4 пенсіонерів і 55-річну жінку, невже це був такий упир як Х-уйло, щоб побільше з собою затягнути живих людей у домовину.
показать весь комментарий
02.03.2026 14:49 Ответить
нельзя было этому дешегубу просто сдохнуть?! нет. надо было сперва пятеро людей убить
показать весь комментарий
02.03.2026 14:59 Ответить
Видимо запытали дедка может хотели ещё десяток-другой убийств раскрыть по быстрому...
показать весь комментарий
02.03.2026 15:01 Ответить
В ЄС в 2027 бажано з 1 січня
показать весь комментарий
02.03.2026 15:06 Ответить
Дід був явно міцний горішок, але закатували, щоб взяв на себе ще декілька вбивств.
показать весь комментарий
02.03.2026 15:09 Ответить
 
 