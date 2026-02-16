РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9678 посетителей онлайн
Новости Задержание за убийство
2 446 25

В Ровно задержали мужчину, который облил отца бензином и поджег

В Ровно мужчина сжег 74-летнего отца

Правоохранители задержали в Ровно мужчину, который в состоянии наркотического опьянения из-за спора со своим отцом облил его бензином и поджег, пожилой мужчина погиб на месте происшествия.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Обстоятельства трагедии и действия спасателей

Чрезвычайное происшествие произошло 14 февраля, около 21:20. В полицию позвонила 71-летняя жительница Ровно и сообщила, что в квартиру на улице Назара Небожинского пришел ее 36-летний сын с бутылкой легковоспламеняющегося вещества, имеет признаки наркотического опьянения и устраивает конфликт.

Мужчина начал требовать у матери деньги, из-за чего между ними и 74-летним отцом, который также находился дома, возникла ссора. В ходе спора сын облил отца бензином и поджег.

На место немедленно прибыли спасатели. Они эвакуировали 35 жителей дома и потушили пожар в квартире. 74-летний мужчина погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении на странице правоохранителей в Фейсбук.

Читайте также: Мужчина бросил гранату во время ссоры в Черновцах: трое травмированы, нарушитель задержан, - Нацполиция. ФОТО

Задержание подозреваемого и уголовное производство

Установлено, что за совершение домашнего насилия в отношении 36-летнего мужчины действовало временное запретительное предписание, условия которого он нарушил. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания. У фигуранта отобрали биологические образцы для определения состояния опьянения.

По факту происшествия следователи проводят досудебное расследование по п. 4 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об уведомлении фигуранта о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Читайте: В полиции опровергли информацию о стрельбе в ТЦ Хмельницкого: задержан мужчина, напавший на охранника

Автор: 

Нацполиция (1753) Ровно (24) убийство (319) Ровенская область (105) Ровенский район (28)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Бо це - ПРОБЛЕМА... І вона буде збліьшуваться та розгортаться... Бо це є наслідком насильства, активізованого в умовах війни...
показать весь комментарий
16.02.2026 01:10 Ответить
+7
Але кількість насильницьких злочинів різко виростає, саме в період, та після воєн...
показать весь комментарий
16.02.2026 01:47 Ответить
+6
кримінал - то наслідок. Причина в тому, що понад 2 десятиліття у нас не без допомоги рашки і під патронатом силовиків розросталась наркоманія. Основні доходи йшли в рашку, менше лишалось тут. Не виключаю, що саме тому що наркоманія серед молоді у нас на зашкальному рівні, рашка була впевнена що воювати буде нікому. Наркоманія у нас - інструмент політики
показать весь комментарий
16.02.2026 04:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І навіщо про це писати на censor.net?
показать весь комментарий
16.02.2026 01:01 Ответить
Бо це - ПРОБЛЕМА... І вона буде збліьшуваться та розгортаться... Бо це є наслідком насильства, активізованого в умовах війни...
показать весь комментарий
16.02.2026 01:10 Ответить
Криміналу хватало і до війни.
показать весь комментарий
16.02.2026 01:16 Ответить
Але кількість насильницьких злочинів різко виростає, саме в період, та після воєн...
показать весь комментарий
16.02.2026 01:47 Ответить
кримінал - то наслідок. Причина в тому, що понад 2 десятиліття у нас не без допомоги рашки і під патронатом силовиків розросталась наркоманія. Основні доходи йшли в рашку, менше лишалось тут. Не виключаю, що саме тому що наркоманія серед молоді у нас на зашкальному рівні, рашка була впевнена що воювати буде нікому. Наркоманія у нас - інструмент політики
показать весь комментарий
16.02.2026 04:49 Ответить
наркоманія то стигматизуючий термін
показать весь комментарий
16.02.2026 07:29 Ответить
А не было наоборот? Одесса самый известный порт наркотрафика.
показать весь комментарий
16.02.2026 08:44 Ответить
саме так. Але хто за тим стояв і хто то кришував? Ви тільки підтверджуєте мій пост
показать весь комментарий
16.02.2026 09:58 Ответить
Саме так. Коли суспільство закликають до ненависті по відношенню до ворога, це не може діяти тільки по відношенню до ворога. Психіка людини так не працює. Ця ненависть розповсюджується на всіх. І навіть по відношенню до членів сім'ї.
показать весь комментарий
16.02.2026 01:16 Ответить
Интересно Роман, а как работает психика, если общество будут призывать к терпимости по отношению к врагу, тем более если враг --россия? Да у меня быстрее сломается психика, если такое
произойдёт. Ненависть к врагу, является мотивацией к защите своей страны, своих детей и своих
родителей.
показать весь комментарий
16.02.2026 03:43 Ответить
У торчка є два стани-добре і ломка,війна ніякого впливу не має на це!
показать весь комментарий
16.02.2026 01:18 Ответить
Я це знаю... Питання в іншому - а які причини змусили сина стать "торчком"? Перша світова війна стала "тригером" для спалаху наркоманії, і насильства, з нею пов'язаного. Те ж саме було і після ІІ Світової... Потім для США був В'єтнам... А у СРСР, це був Афганістан... І зараз буде те саме - що у нас, що у кацапів...
показать весь комментарий
16.02.2026 01:45 Ответить
Танковий шоколад - "Первітин".
показать весь комментарий
16.02.2026 06:02 Ответить
Це вже "продовження"... Спочатку був звичайний морфій - у франко-пруській війні... Після війни в Німеччині з"явилося близько 100 ТИСЯЧ наркоманів-фронтовиків... Франція відповіла амфетаміном, досліди з яким проводилися з використанням підрозділів колоніальної армії, в Алжирі... Потім - Перша Світова війна... В основному - кокаїн та його суміші (в тому числі, й з алкоголем - "окопний коктейль"). Уже підключилася і РОсія - те саме, під назвою "балтійський чай" І "понеслося"...
показать весь комментарий
16.02.2026 07:06 Ответить
Звісно. Я про Другу Світову.
показать весь комментарий
16.02.2026 08:07 Ответить
стан тверезості для людини нестерпний
бо бачити усі мєрзосць світу не має сил
показать весь комментарий
16.02.2026 07:30 Ответить
Що активізувало віна? чи наркота? якось визначтесь?
показать весь комментарий
16.02.2026 07:59 Ответить
Багато століть українці вирощували мак і коноплі... Використовували, як їжу, а коноплі - ще й як прядильну культуру. Але не стали, масово, наркоманами (хоч ще з часів скіфів, на землях України, знали про куріння "ганджубасу" (анаші). Але це вживання було виключенням, здебільшого, у середовищі козаків, до введення в культуру, тютюну). Але Афганістан усе перевернув... Масово наркоманія була привнесена в СРСР, саме звільненими в запас, "афганцями"...
показать весь комментарий
16.02.2026 14:54 Ответить
Можна зрозуміти, тільки якщо це був Кравченко.
показать весь комментарий
16.02.2026 01:01 Ответить
хто креативно зв'яже цю подію з виною Скумбрієвича, отримає 50 гривень
показать весь комментарий
16.02.2026 03:47 Ответить
випускайте Бєрлагу!
показать весь комментарий
16.02.2026 07:31 Ответить
Соціопати були, є і будуть в будь-якому суспільстві, бо це генетика, що обтяжена поганими умовами життя - неблагополучна сім'я, війна, наркотики. От чому цей 36-річний батько вбивця не був мобілізований? Буде якесь розслідування чи ні?
показать весь комментарий
16.02.2026 13:00 Ответить
 
 