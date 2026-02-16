В Ровно задержали мужчину, который облил отца бензином и поджег

Правоохранители задержали в Ровно мужчину, который в состоянии наркотического опьянения из-за спора со своим отцом облил его бензином и поджег, пожилой мужчина погиб на месте происшествия.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области, информирует Цензор.НЕТ.

Обстоятельства трагедии и действия спасателей

Чрезвычайное происшествие произошло 14 февраля, около 21:20. В полицию позвонила 71-летняя жительница Ровно и сообщила, что в квартиру на улице Назара Небожинского пришел ее 36-летний сын с бутылкой легковоспламеняющегося вещества, имеет признаки наркотического опьянения и устраивает конфликт.

Мужчина начал требовать у матери деньги, из-за чего между ними и 74-летним отцом, который также находился дома, возникла ссора. В ходе спора сын облил отца бензином и поджег.

На место немедленно прибыли спасатели. Они эвакуировали 35 жителей дома и потушили пожар в квартире. 74-летний мужчина погиб на месте происшествия", - говорится в сообщении на странице правоохранителей в Фейсбук.

Задержание подозреваемого и уголовное производство

Установлено, что за совершение домашнего насилия в отношении 36-летнего мужчины действовало временное запретительное предписание, условия которого он нарушил. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания. У фигуранта отобрали биологические образцы для определения состояния опьянения.

По факту происшествия следователи проводят досудебное расследование по п. 4 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об уведомлении фигуранта о подозрении и избрании ему меры пресечения.

