У Рівному затримали чоловіка, який облив батька бензином та підпалив

Правоохоронці затримали у Рівному чоловіка, який у стані наркотичного сп'яніння через суперечку зі своїм батьком облив його бензином та підпалив, літній чоловік загинув на місці події.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області, інформує Цензор.НЕТ.

Обставини трагедії та дії рятувальників

Надзвичайна подія сталася 14 лютого, близько 21:20. До поліції подзвонила 71-річна рівнянка і повідомила, що до квартири на вулиці Назара Небожинського прийшов її 36-річний син із пляшкою легкозаймистої речовини, має ознаки наркотичного сп'яніння та вчиняє конфлікт.

Чоловік почав вимагати у матері гроші, через що між ними та 74-річним батьком, який також перебував дома, виникла сварка. У ході суперечки син облив батька бензином та підпалив.

На місце негайно прибули рятувальники. Вони евакуювали 35 мешканців будинку та загасили пожежу в квартирі. 74-річний чоловік загинув на місці події", - йдеться у повідомленні на сторінці правоохоронців у Фейсбук.

Затримання підозрюваного та кримінальне провадження

Встановлено, що за вчинення домашнього насильства стосовно 36-річного чоловіка діяв тимчасовий заборонний припис, умови якого він порушив. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. У фігуранта відібрали біологічні зразки для визначення стану сп'яніння.

За фактом події слідчі проводять досудове розслідування за п. 4 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

