У Рівному затримали чоловіка, який облив батька бензином та підпалив

У Рівному чоловік спалив 74-річного батька

Правоохоронці затримали у Рівному чоловіка, який у стані наркотичного сп'яніння через суперечку зі своїм батьком облив його бензином та підпалив, літній чоловік загинув на місці події.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області, інформує Цензор.НЕТ.

Обставини трагедії та дії рятувальників

Надзвичайна подія сталася 14 лютого, близько 21:20.  До поліції подзвонила 71-річна рівнянка і повідомила, що до квартири на вулиці Назара Небожинського прийшов її 36-річний син із пляшкою легкозаймистої речовини, має ознаки наркотичного сп'яніння та вчиняє конфлікт.

Чоловік почав вимагати у матері гроші, через що між ними та 74-річним батьком, який також перебував дома, виникла сварка. У ході суперечки син облив батька бензином та підпалив.

На місце негайно прибули рятувальники. Вони евакуювали 35 мешканців будинку та загасили пожежу в квартирі. 74-річний чоловік загинув на місці події", - йдеться у повідомленні на сторінці правоохоронців у Фейсбук.

Затримання підозрюваного та кримінальне провадження

Встановлено, що за вчинення домашнього насильства стосовно 36-річного чоловіка діяв тимчасовий заборонний припис, умови якого він порушив. Зловмисника затримали в порядку ст. 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. У фігуранта відібрали біологічні зразки для визначення стану сп'яніння.

За фактом події слідчі проводять досудове розслідування за п. 4 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

Бо це - ПРОБЛЕМА... І вона буде збліьшуваться та розгортаться... Бо це є наслідком насильства, активізованого в умовах війни...
16.02.2026 01:10
Але кількість насильницьких злочинів різко виростає, саме в період, та після воєн...
16.02.2026 01:47
кримінал - то наслідок. Причина в тому, що понад 2 десятиліття у нас не без допомоги рашки і під патронатом силовиків розросталась наркоманія. Основні доходи йшли в рашку, менше лишалось тут. Не виключаю, що саме тому що наркоманія серед молоді у нас на зашкальному рівні, рашка була впевнена що воювати буде нікому. Наркоманія у нас - інструмент політики
16.02.2026 04:49
І навіщо про це писати на censor.net?
16.02.2026 01:01
Криміналу хватало і до війни.
16.02.2026 01:16
наркоманія то стигматизуючий термін
16.02.2026 07:29
А не было наоборот? Одесса самый известный порт наркотрафика.
16.02.2026 08:44
саме так. Але хто за тим стояв і хто то кришував? Ви тільки підтверджуєте мій пост
16.02.2026 09:58
Интересно Роман, а как работает психика, если общество будут призывать к терпимости по отношению к врагу, тем более если враг --россия? Да у меня быстрее сломается психика, если такое
произойдёт. Ненависть к врагу, является мотивацией к защите своей страны, своих детей и своих
родителей.
16.02.2026 03:43
У торчка є два стани-добре і ломка,війна ніякого впливу не має на це!
16.02.2026 01:18
Я це знаю... Питання в іншому - а які причини змусили сина стать "торчком"? Перша світова війна стала "тригером" для спалаху наркоманії, і насильства, з нею пов'язаного. Те ж саме було і після ІІ Світової... Потім для США був В'єтнам... А у СРСР, це був Афганістан... І зараз буде те саме - що у нас, що у кацапів...
16.02.2026 01:45
Танковий шоколад - "Первітин".
16.02.2026 06:02
Це вже "продовження"... Спочатку був звичайний морфій - у франко-пруській війні... Після війни в Німеччині з"явилося близько 100 ТИСЯЧ наркоманів-фронтовиків... Франція відповіла амфетаміном, досліди з яким проводилися з використанням підрозділів колоніальної армії, в Алжирі... Потім - Перша Світова війна... В основному - кокаїн та його суміші (в тому числі, й з алкоголем - "окопний коктейль"). Уже підключилася і РОсія - те саме, під назвою "балтійський чай" І "понеслося"...
16.02.2026 07:06
Звісно. Я про Другу Світову.
16.02.2026 08:07
стан тверезості для людини нестерпний
бо бачити усі мєрзосць світу не має сил
16.02.2026 07:30
Що активізувало віна? чи наркота? якось визначтесь?
16.02.2026 07:59
Багато століть українці вирощували мак і коноплі... Використовували, як їжу, а коноплі - ще й як прядильну культуру. Але не стали, масово, наркоманами (хоч ще з часів скіфів, на землях України, знали про куріння "ганджубасу" (анаші). Але це вживання було виключенням, здебільшого, у середовищі козаків, до введення в культуру, тютюну). Але Афганістан усе перевернув... Масово наркоманія була привнесена в СРСР, саме звільненими в запас, "афганцями"...
16.02.2026 14:54
Можна зрозуміти, тільки якщо це був Кравченко.
16.02.2026 01:01
хто креативно зв'яже цю подію з виною Скумбрієвича, отримає 50 гривень
16.02.2026 03:47
випускайте Бєрлагу!
16.02.2026 07:31
Соціопати були, є і будуть в будь-якому суспільстві, бо це генетика, що обтяжена поганими умовами життя - неблагополучна сім'я, війна, наркотики. От чому цей 36-річний батько вбивця не був мобілізований? Буде якесь розслідування чи ні?
16.02.2026 13:00
 
 