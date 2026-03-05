РУС
Полиция Бали подтвердила, что расчлененное тело, найденное на пляже, принадлежит похищенному украинцу Комарову

Убийство Игоря Комарова на Бали

Индонезийская полиция подтвердила после результатов экспертизы ДНК, что изуродованные фрагменты тела, найденные на восточном побережье Бали, принадлежат пропавшему 28-летнему украинцу Игорю Комарову. Правоохранители расследуют похищение и убийство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Jakarta Globe.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Что известно?

Представитель полиции Бали Ариасанди заявил, что лабораторные тесты, проведенные в Национальном центре судебной экспертизы полиции в Джакарте, подтвердили совпадение ДНК-профиля найденных частей тела с генетическими образцами, предоставленными родителями жертвы.

Останки были впервые обнаружены местными жителями 26 февраля вблизи пляжа Кетевел в районе Сукавати, регентство Джаньяр. В ходе дальнейших поисков вдоль реки и побережья были найдены другие части тела – голова, туловище, руки и ноги.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД отреагировало на вероятное похищение сыновей днепровских бизнесменов на Бали: "Обращений или подтверждений не получали"

Убийство Игоря Комарова на Бали

Отмечается, что из-за плохого состояния фрагментов тела опознание было невозможно. Следователи отправили образцы ДНК в национальную судебно-медицинскую лабораторию для проведения анализа. Результаты подтвердили, что останки принадлежат 28-летнему Игорю Комарову, гражданину Украины, который ранее считался пропавшим без вести.

Поиск и задержание подозреваемых

Параллельно с этим, Управление общих преступлений полиции Бали заявило, что судебно-медицинская экспертиза также установила, что пятна крови, обнаруженные на вилле и внутри автомобиля Toyota Avanza в округе Табанан, идентичны ДНК матери Комарова.

Эти выводы подкрепляют подозрение следователей, что Комаров был перевезен в этом автомобиле и содержался на вилле в Табанане до своего исчезновения.

Ранее полиция заявила, что Комаров был похищен 15 февраля в Джимбаране.

Полиция арестовала одного и назвала шестерых иностранцев подозреваемыми. Их объявили в розыск, а полиция Бали подала запрос на красные уведомления через Интерпол с просьбой о помощи с международным розыском.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозреваемый в убийстве 5 человек в пункте размещения ВПЛ в Ровенской области умер в СИЗО, - прокуратура

Что предшествовало

Ранее в соцсетях появились сообщения о похищении на Бали двух граждан Украины – Игоря Комарова и Ермака Петровского. Они являются сыновьями известных в Днепре бизнесменов Сергея Комарова и Александра Петровского (известного как "Нарик"). Вероятными похитителями называют выходцев из Чечни.

  • Комарова и Петровского связывают с деятельностью мошеннических call-центров, так называемых днепровских "офисов".
  • По информации из соцсетей, Петровскому удалось сбежать, а Комарова удерживали. Последнего подвергали пыткам, требуя выкуп в размере 10 миллионов долларов.
  • По сообщению индонезийского ресурса Bali Post, который цитирует местную полицию, заявление о возможном похищении Комарова поступило в правоохранительные органы еще 15 февраля.
  • По словам свидетелей, похищение произошло, когда мужчина вместе с двумя друзьями катались на мотоциклах вблизи поселка Джимбаран.
  • После исчезновения Комарова в Сеть попало видео, на котором тот с телесными повреждениями заявляет об избиении и пытках.
  • По данным СМИ, в похищении сыграло роль фото с геолокацией, которое выложила девушка Комарова — блогер Ева Мишалова.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пытались незаконно продать за границу не менее 25 детей: В Одессе будут судить преступную группу. ВИДЕО

Индонезия (23) похищение (139) убийство (509) украинцы (1427)
Топ комментарии
+30
нагадайте будь ласка, оте Балі, де "героїчно" загинув 28 -ми річний український юнак, це Покровський чи Гуляйпільський напрямок ?

.
05.03.2026 20:30 Ответить
+18
а міг би на фронті пару мацкалів покласти
05.03.2026 20:25 Ответить
+9
Я напевно дуже старомодний і тому мені не шкода чоловіків які сплять з губатими рибами...
05.03.2026 20:34 Ответить
Типове прикре самогубство.
05.03.2026 20:21 Ответить
05.03.2026 20:30 Ответить
Джимбаранський.
05.03.2026 20:31 Ответить
широта можливо і співпадає, але довгота явно не батька Махно...
05.03.2026 20:46 Ответить
Батальйону Монако повинно побільшати за рахунок поповнення з батальйону Балі...
показать весь комментарий
Що заважає спіймати доньку шаломова в парижі?
показать весь комментарий
ця "незаконнонароджена" зреклася свого генетичного батечка.

за що її чіпати ?
за те що її маман-Кривоногова ********* з уйлом ?

.
05.03.2026 20:32 Ответить
За що?
Як казав трумп - grab her by the pussy
Можна на домбас обміняти потім 😁
05.03.2026 20:34 Ответить
таких "коханих дочок" у буйла стільки, що можна виміряти не Донбас, а кілька Україн.

.
05.03.2026 20:53 Ответить
У шаломова 3 доньки і 2 сина від кабаїхи, ти знаєш ще?
показать весь комментарий
"я сейчас там так обхохоталься !"
Мимино

.
05.03.2026 21:08 Ответить
Колись донька ***** жила в Нідерландах!
показать весь комментарий
Вот до чего виллы в Табанани приводят. Живописные места.
показать весь комментарий
а міг би на фронті пару мацкалів покласти
показать весь комментарий
натомість його замаринували на шашлики місцеві.
показать весь комментарий
Не місцеві а кадирівці
показать весь комментарий
Які ще місцеві? Його вбили чечени за те, що його "офіси" кидають москалів
показать весь комментарий
це, панове, уже тонкощі східної кухні - під якими спеціями його маринували, із хмелі-сунелі чи з гвоздикою та малабарською ягодою.

якось рівнобєдрєнно.

.
05.03.2026 21:11 Ответить
фейк. підкупили поліцію. тепер це гімно з новим паспортом і чистою історією.
показать весь комментарий
Але чеченів все одно треба спіймати і розчленувати, щоб не працювали під кремлем.
показать весь комментарий
піди до буданги, він тобі випише відрядження... в один кінець.
він знає як, вже до біса таких відряджень понавиписував на минулій посаді.

.
05.03.2026 21:28 Ответить
В мене є слуги народу.
показать весь комментарий
Міг би, якби його виховали українцем, а не босотою-кидалою та ухилянтом!
показать весь комментарий
в тилу с врагом..
показать весь комментарий
Пловці за Тису. Патріоти заморських відпочинків від війни.
Nobody laugh, nobody cry...
показать весь комментарий
Я напевно дуже старомодний і тому мені не шкода чоловіків які сплять з губатими рибами...
показать весь комментарий
Нарік петровський свого сина в чеченів викупив. А за цього єврейська родина його дівчини грошей пожаліла. Єдине погане в цьому що загиблий - слов'янин.
показать весь комментарий
Тисячі словʼян, що кожен день потрапляють на обід котикам і собачкам в рештках кацапської форми, теж жаль?
показать весь комментарий
Кацапи хазари а не слов'яни. Всі картаві і без мочок вух.
показать весь комментарий
"слов'янин - єто звучіт гордо "

а "хачік" ст єврей ?

.
05.03.2026 20:57 Ответить
Я пишаюсь тим що я слов'янин.
показать весь комментарий
східний, західний чи південний?

ваші почуття взагалі, мьяко кажучи, дивне, а зважаючи на географічну диференціацію слов'ян, то надзвичайно спірне !

.
05.03.2026 21:16 Ответить
Слов'яни мають гаплогрупу днк r1a, все інше не важливе, череп вже можна не міряти.
показать весь комментарий
Ось мапа носіїв гаплогрупи r1a :

І прям всі слов'яни ? Чи може то просто ти дурне ?

05.03.2026 21:25 Ответить
Слов'яни та наші потомки.
показать весь комментарий
не дофігалі в тебе потомків ?
показать весь комментарий
"чистославянская гордість" то не від великого розуму.
схоже у бота проблеми не з галогрупою, а з хромосою, зайвою.

.
05.03.2026 21:32 Ответить
Скопление славян в Пакистане настораживает).
показать весь комментарий
то мабуть дівчата, які вийшли заміж за пакістанців

.
показать весь комментарий
слов'янин - це всього лише носій слов'янської язикової групи. Як арап Пушкін або монголоїд Шойгу
показать весь комментарий
Хуцпа. Слов'янин це носій гаплогрупи r1a.
показать весь комментарий
і длінних пісюнів з трьома вухами
показать весь комментарий
Хабадник, я знаю що все слов'янське це те чого ви боїтесь. Бійтесь. Не довго лишилось.
показать весь комментарий
Рідна мова Зеленського і Міндіча - російська, тобто вони представники слов'янської мовної групи, тобто слов'яни.

Тебе Дугін навчав ?
05.03.2026 21:29 Ответить
Мова не має стосунку до днк. Це підміна понять і хуцпа.
показать весь комментарий
чувак, подивись у дзеркало !
яка там "слов'янська" галогрупа ?

чувак, у тебе ж чісто голубая кров !

.
05.03.2026 21:35 Ответить
05.03.2026 21:22 Ответить
Блогерки - зло. Губаті і обмежені овечки.
показать весь комментарий
#*************
показать весь комментарий
Уверен, что чеченам в итоге отрежут яйца, но чела это не вернет
показать весь комментарий
не была "чела", была тела, порционное замаринованное в морской воде.

якщо не зрозумів про яку якість чєловєчєского матеріала йдеться

.
05.03.2026 21:03 Ответить
Жаба не перечислила 10 лямов на ГУР, жив би.
показать весь комментарий
А як він виїхав? Інвалід?
показать весь комментарий
"Золотой генофонд". Во всех смыслах.
показать весь комментарий
Через кордон з ескортом мусорів по зеленому коридору!
показать весь комментарий
"Питання є - питань нема..."
показать весь комментарий
там навіть екс нач ДПСУ, сею нач погран застави навіть ставив позначку "К"
показать весь комментарий
Цікаво почки на місті та інші органи, чі десь загубились.
показать весь комментарий
Нарік це це наче був друг Порошенка ? ще вони за томосом разом їздили ...
показать весь комментарий
ні, не він.

Барига спеціаліст по рідним братам - так мосєйчучка каже

.
05.03.2026 21:05 Ответить
Пастушенко, тобі треба їхати за термосом
показать весь комментарий
P.O.H.U.I.
показать весь комментарий
Якщо зараз тих чеченів не знайти і не розчленувати то такі випадки продовжаться вже з простими українцями.
показать весь комментарий
ну ти й сказочний ....об !
у вас в Ольгіно інкубатор є для вирощування таких ?

.
05.03.2026 21:20 Ответить
Чого збудилась, кремлядь? Розчленують твоїх кадирівців на камеру скоро 😊
показать весь комментарий
та якось рівнобєдрєнно !
а може й тебе разом із ними, "слАвянин"?
та також якось рівнобєдрєнно !

бувай, зайво- хромосомний!

.
05.03.2026 21:45 Ответить
Карма у дії...
показать весь комментарий
Кол-центри його батька по москалях працювали ніби, а сам він з краматорська
показать весь комментарий
ну і ?

.
05.03.2026 21:21 Ответить
Такі мажори-бандити живуть красиво але мало.
показать весь комментарий
це як карта ляже. був Япончик (Иваньков, Вячеслав Кириллович) -став Патріарх" всея русі "Кіріл Гундяєв
показать весь комментарий
цей розумний - пішов в кацапське медресе та став їхнім великим аятоллою

.
05.03.2026 21:23 Ответить
Так він в під.арастані і править балом! Там пітушиний патріархат вагу має більше ніж зашкварене фсб
показать весь комментарий
Всі офісними мають як мінімум сидіти, а у нас їх ніхто не чіпає
показать весь комментарий
Головне що кол-центри що кошмарять москалоту нікуди ніколи не зникнуть 😁
показать весь комментарий
