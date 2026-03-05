Полиция Бали подтвердила, что расчлененное тело, найденное на пляже, принадлежит похищенному украинцу Комарову

Индонезийская полиция подтвердила после результатов экспертизы ДНК, что изуродованные фрагменты тела, найденные на восточном побережье Бали, принадлежат пропавшему 28-летнему украинцу Игорю Комарову. Правоохранители расследуют похищение и убийство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Jakarta Globe.

Что известно?

Представитель полиции Бали Ариасанди заявил, что лабораторные тесты, проведенные в Национальном центре судебной экспертизы полиции в Джакарте, подтвердили совпадение ДНК-профиля найденных частей тела с генетическими образцами, предоставленными родителями жертвы.

Останки были впервые обнаружены местными жителями 26 февраля вблизи пляжа Кетевел в районе Сукавати, регентство Джаньяр. В ходе дальнейших поисков вдоль реки и побережья были найдены другие части тела – голова, туловище, руки и ноги.

Отмечается, что из-за плохого состояния фрагментов тела опознание было невозможно. Следователи отправили образцы ДНК в национальную судебно-медицинскую лабораторию для проведения анализа. Результаты подтвердили, что останки принадлежат 28-летнему Игорю Комарову, гражданину Украины, который ранее считался пропавшим без вести.

Поиск и задержание подозреваемых

Параллельно с этим, Управление общих преступлений полиции Бали заявило, что судебно-медицинская экспертиза также установила, что пятна крови, обнаруженные на вилле и внутри автомобиля Toyota Avanza в округе Табанан, идентичны ДНК матери Комарова.

Эти выводы подкрепляют подозрение следователей, что Комаров был перевезен в этом автомобиле и содержался на вилле в Табанане до своего исчезновения.

Ранее полиция заявила, что Комаров был похищен 15 февраля в Джимбаране.

Полиция арестовала одного и назвала шестерых иностранцев подозреваемыми. Их объявили в розыск, а полиция Бали подала запрос на красные уведомления через Интерпол с просьбой о помощи с международным розыском.

Что предшествовало

Ранее в соцсетях появились сообщения о похищении на Бали двух граждан Украины – Игоря Комарова и Ермака Петровского. Они являются сыновьями известных в Днепре бизнесменов Сергея Комарова и Александра Петровского (известного как "Нарик"). Вероятными похитителями называют выходцев из Чечни.

Комарова и Петровского связывают с деятельностью мошеннических call-центров, так называемых днепровских "офисов".

По информации из соцсетей, Петровскому удалось сбежать, а Комарова удерживали. Последнего подвергали пыткам, требуя выкуп в размере 10 миллионов долларов.

По сообщению индонезийского ресурса Bali Post, который цитирует местную полицию, заявление о возможном похищении Комарова поступило в правоохранительные органы еще 15 февраля.

По словам свидетелей, похищение произошло, когда мужчина вместе с двумя друзьями катались на мотоциклах вблизи поселка Джимбаран.

После исчезновения Комарова в Сеть попало видео, на котором тот с телесными повреждениями заявляет об избиении и пытках.

По данным СМИ, в похищении сыграло роль фото с геолокацией, которое выложила девушка Комарова — блогер Ева Мишалова.

