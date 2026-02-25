РУС
Новости Убийство Андрея Портнова
11 306 49

Подозреваемого в убийстве Портнова задержали в Германии

убийство Портнова

Испанская полиция задержала в Германии подозреваемого в убийстве экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова.

Об этом сообщило испанское издание La Vanguardia, информирует Цензор.НЕТ.

Задержан подозреваемый

Как сообщается, подозреваемый в убийстве был задержан в немецком городе Гайнсберг.

Для проведения обыска в квартире арестованного был выдан европейский ордер на арест и европейский ордер на обыск.

Расследование продолжается для полного уяснения обстоятельств дела, добавили испанские правоохранители.

В полиции Испании не разглашают имя и гражданство задержанного. В то же время, испанский телеканал Antena 3 сообщает, что задержанный является гражданином Украины.

Читайте також: Украина также проводит расследование убийства Портнова, - СМИ.

Убийство Андрея Портнова

21 мая 2025 года экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова убили в испанском городе Посуэло-де-Аларкон.

Посольство Украины в Испании постоянно контактирует с местными правоохранительными органами по делу об убийстве экс-заместителя главы администрации Януковича Портнова.

Судья в Испании, которая расследует убийство, постановила засекретить материалы расследования.

Издание "УП" сообщало, что теневой куратор судов и приближенный к беглому экс-президенту юрист Андрей Портнов за несколько дней до убийства в Мадриде был в Украине и встречался с топ-чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов.

Читайте также: ГПСУ отказалась предоставить данные о пересечении украинской границы Портновым

Автор: 

Германия (1836) Портнов Андрей (59) убийство (503)
Топ комментарии
+58
Чувак заслужив Героя України.
25.02.2026 18:57 Ответить
+36
Затримали щоб нагородити ?
Чи німцям робити більше нічого
25.02.2026 18:56 Ответить
+26
Нагороду герою
25.02.2026 19:00 Ответить
Шо ж він так розслабився?
25.02.2026 18:56 Ответить
Затримали щоб нагородити ?
Чи німцям робити більше нічого
25.02.2026 18:56 Ответить
А може проінструктують як позбутися єрмака?
25.02.2026 19:30 Ответить
З язика зняли!
25.02.2026 20:04 Ответить
Посадять в сусідню камеру підривника потоків.
Камери для терористів, якщо що.
Як там казали - не всі німці фашисти, нажаль правило діє в обидві сторони...
25.02.2026 21:54 Ответить
Треба міняти.
25.02.2026 18:56 Ответить
На хібаааа! Фашисти,***
25.02.2026 18:57 Ответить
Чувак заслужив Героя України.
25.02.2026 18:57 Ответить
Треба вводити якусь статтю у УКУ "добродія " якщо умертвили хабарника чи наркомана як у філіппінах за Дутерте.
25.02.2026 22:53 Ответить
... потрібно брати на поруки!
25.02.2026 18:58 Ответить
Нагороду герою
25.02.2026 19:00 Ответить
посадять у сусідню із Сергієм Кузнецовим камеру. Там у німців вже цілйи коридор заготовлений.
25.02.2026 19:04 Ответить
Зелені напряглися. Зачистка пройшла не чисто.
25.02.2026 19:04 Ответить
його потрібно нагородити Героєм України!
25.02.2026 19:04 Ответить
Збираємо на заставу цьому молодцю?
25.02.2026 19:08 Ответить
я ЗА! І ще на зарядку самоката можу задонатити...
25.02.2026 19:14 Ответить
Я не зрозумів - а яке право ІСПАНСЬКА поліція має на проведення оперативно-розшукових дій, на території Німеччини?...
25.02.2026 19:09 Ответить
випадково проїзджали мімо...)))
25.02.2026 19:12 Ответить
було видано європейський ордер на арешт і європейський ордер на обшук.
25.02.2026 19:16 Ответить
"Європейський ордер" означає лише те, що людина розшукується якоюсь "наддержавною" інституцією, на території країн, які до неї входять... Але безпосередньо оперативно-розшукові дії, на території конкретної країни проводяться саме її органами правопорядку...
25.02.2026 19:25 Ответить
в іншій інфі (от, наприклад, на https://espreso.tv/svit-u-nimechchini-zatrimali-pidozryuvanogo-u-vbivstvi-andriya-portnova Еспресо) повідомляється, що безпосередню участь в затриманні брала німецька поліція:
"Арешт провели Головне управління поліції Мадрида у співпраці з Групою спеціальних операцій Федерального управління кримінальної поліції Німеччини."
25.02.2026 19:36 Ответить
Ага! Так це міняє справу... Присутність і участь німецьких правоохоронців легітимізує дані дії... Тут чисто питання юрисдикції. На території Німеччини діє ЇЇ законодавство. Іспанські правоохоронці втрачають свої владні функції, на території Німеччини. Тут грає роль суверенітет держави. Однак, якщо діє міждержавна угола, тоді іспанці мають право "приймать участь" в діях німецьких правоохоронців, які проводять оперативно-розшукові дії , у відповідності з федеральними законами Німеччини...
25.02.2026 20:05 Ответить
Він виявиться ОЛЕГОтатарівським
25.02.2026 19:10 Ответить
Йой!
Скількиж і дегенератів і кацапських підсосів у коментах.
І ні укого не складається думка що рубаючи потрнова- рубаєш ниточки і канати від ньго і до нього.
Судді України у захваті після його смерті, замовники взагалі щастливі.
А кілер ні до кого не приведе, він через посередників і просто за бабло.
25.02.2026 19:12 Ответить
Смерть ворогам! Із колабарантами потім розберемося...
25.02.2026 19:15 Ответить
у тебе в сім*ї є ще альтернативно обдаровані, чи ти поки один там?
Спершу допитати, взнати куди і що веде, дітисько.
А потім я вже якось і не проти.
Синок, без розвідки ходять лише кацапи, і то не всі))))
25.02.2026 19:19 Ответить
якщо знаєш "що буде біля стінки" в лоба за зраду - 3 рази подумаєш перед тим як...
25.02.2026 19:22 Ответить
Яких тобі ниточок і канатів не вистачає?
25.02.2026 19:19 Ответить
Luk Viktor

Сармат Сарматович

Ова!
Так тут не один альтернативно обдарований у коментах сидить))).
Ок.
Наприклад:
1) хто і які судові вироки замовляв,
2) які судді ці замовлення прийняли.
3) хто кришував самого портнова.
Цього досить чи ти настільки альтернативно обдарований що і тут ніц не зрозумів?
Хоча мені здається що тут і вас двух треба до теплої стіночки, стільця, ганчірочки, і відерця із водичкою підвести і прив*язати для допиту- із одним запитаннячком-"на кого працюєте пацючата *************?"
Бо щось схоже що ви і раді замести сліди потрнова....
Повірте після водички ви розколетесь))))
25.02.2026 19:55 Ответить
Якраз ти і схожий на обдарованого.
Хто, коли і для чого буде з'ясовувати те, про що ти написав?
Надай приклад хоч одного з живих по кому вели такі розслідування.
Це просто твоя обдарована конспірологічна уява, що хтось портнова буде використовувати для таких розслідувань.
А він цим розслідувачам сяде і все розповість.
Для України від нього живого шкоди більше, ніж користі описаних в твоїх обдарованих фантазіях.
26.02.2026 07:27 Ответить
Попереднє провадження у справі Портнова залишається таємним за рішенням суду. Поліція Іспанії не повідомила деталі про підозрюваного, як його вік, гендер, громадянство тощо.
25.02.2026 19:14 Ответить
це коштує певної суми - для тих хто дотичний або підозрбваний! Статус тут не так важливий... на сьогодні!
25.02.2026 19:17 Ответить
Его заказал Шарий. Щас сидит у себя в Испании и ссцыться что киллер рассколиться!
25.02.2026 19:26 Ответить
А я і забув, що портнов здох.
25.02.2026 19:28 Ответить
Якшо точніше, то його здохли.
25.02.2026 20:09 Ответить
цікаво просто - хто? І яким боком він притулений до Зеленського та Д'єрмака?
25.02.2026 19:32 Ответить
Ім"я його невідоме (поки що),подвиг безсмертний!
25.02.2026 20:07 Ответить
Може бути кілер, або місник за те, що портнов і його команда обідрали його бізнес, як липку. Не забувайте, що "юридична група" портнова колись була замішана в діях, коли після цивільного спору не на користь групи "Портнова і К" був зарізаний суддя міста Харкова, разом із сім'єю. Всім відрізали голови. А по висновку експертизи сину судді голову відрізали, коли він був живий. Подейкують, що суддям, які вагалися виносити рішення на користь людей портнова, присилали фото відрізаних голів судді і його сімї, які там і не були розшукані.
25.02.2026 20:19 Ответить
Про Парубія вже не згадують. Поставлять пам'ятник на місці Щорса.
25.02.2026 20:22 Ответить
Олексій Петровіч Порошенко?
25.02.2026 21:51 Ответить
Просто німці вміють працювати і їм пох....кто вбивця. Це в Україні можна десятиліттями ходити у статусі "авторитета" та "вора в законі",фотографуватися з очільником СБУ - і жити спокійно...Портнова -не шкода. Шкода,що навіть вбити ворога без помилок не можуть
25.02.2026 22:51 Ответить
Чувака наградить и отпустить
25.02.2026 23:09 Ответить
А то нічого,що в чувака ще роботи-непочатий край...?
26.02.2026 00:58 Ответить
Господи убериги,освободи его..Благое дело он сделал
26.02.2026 07:11 Ответить
Таких людей треба нагороджувати. Очистив Україну від страшної зарази. Європа просто переповнена всякими безхребетними медузами, які лише СПОГЛЯДАЮТЬ зло. І висловлюють "стурбованість". І це всіх задовбало.
26.02.2026 07:13 Ответить
Вони там так же героїчно і плюгавого убивцю тисяч невинних українців затримають якщо що?
26.02.2026 07:18 Ответить
 
 