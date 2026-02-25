Подозреваемого в убийстве Портнова задержали в Германии
Испанская полиция задержала в Германии подозреваемого в убийстве экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова.
Об этом сообщило испанское издание La Vanguardia, информирует Цензор.НЕТ.
Задержан подозреваемый
Как сообщается, подозреваемый в убийстве был задержан в немецком городе Гайнсберг.
Для проведения обыска в квартире арестованного был выдан европейский ордер на арест и европейский ордер на обыск.
Расследование продолжается для полного уяснения обстоятельств дела, добавили испанские правоохранители.
В полиции Испании не разглашают имя и гражданство задержанного. В то же время, испанский телеканал Antena 3 сообщает, что задержанный является гражданином Украины.
Убийство Андрея Портнова
21 мая 2025 года экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова убили в испанском городе Посуэло-де-Аларкон.
Посольство Украины в Испании постоянно контактирует с местными правоохранительными органами по делу об убийстве экс-заместителя главы администрации Януковича Портнова.
Судья в Испании, которая расследует убийство, постановила засекретить материалы расследования.
Издание "УП" сообщало, что теневой куратор судов и приближенный к беглому экс-президенту юрист Андрей Портнов за несколько дней до убийства в Мадриде был в Украине и встречался с топ-чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов.
Чи німцям робити більше нічого
Камери для терористів, якщо що.
Як там казали - не всі німці фашисти, нажаль правило діє в обидві сторони...
"Арешт провели Головне управління поліції Мадрида у співпраці з Групою спеціальних операцій Федерального управління кримінальної поліції Німеччини."
Скількиж і дегенератів і кацапських підсосів у коментах.
І ні укого не складається думка що рубаючи потрнова- рубаєш ниточки і канати від ньго і до нього.
Судді України у захваті після його смерті, замовники взагалі щастливі.
А кілер ні до кого не приведе, він через посередників і просто за бабло.
Спершу допитати, взнати куди і що веде, дітисько.
А потім я вже якось і не проти.
Синок, без розвідки ходять лише кацапи, і то не всі))))
Сармат Сарматович
Ова!
Так тут не один альтернативно обдарований у коментах сидить))).
Ок.
Наприклад:
1) хто і які судові вироки замовляв,
2) які судді ці замовлення прийняли.
3) хто кришував самого портнова.
Цього досить чи ти настільки альтернативно обдарований що і тут ніц не зрозумів?
Хоча мені здається що тут і вас двух треба до теплої стіночки, стільця, ганчірочки, і відерця із водичкою підвести і прив*язати для допиту- із одним запитаннячком-"на кого працюєте пацючата *************?"
Бо щось схоже що ви і раді замести сліди потрнова....
Повірте після водички ви розколетесь))))
Хто, коли і для чого буде з'ясовувати те, про що ти написав?
Надай приклад хоч одного з живих по кому вели такі розслідування.
Це просто твоя обдарована конспірологічна уява, що хтось портнова буде використовувати для таких розслідувань.
А він цим розслідувачам сяде і все розповість.
Для України від нього живого шкоди більше, ніж користі описаних в твоїх обдарованих фантазіях.