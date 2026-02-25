Подозреваемого в убийстве Портнова задержали в Германии

Испанская полиция задержала в Германии подозреваемого в убийстве экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова.

Об этом сообщило испанское издание La Vanguardia, информирует Цензор.НЕТ.

Задержан подозреваемый

Как сообщается, подозреваемый в убийстве был задержан в немецком городе Гайнсберг.

Для проведения обыска в квартире арестованного был выдан европейский ордер на арест и европейский ордер на обыск.

Расследование продолжается для полного уяснения обстоятельств дела, добавили испанские правоохранители.

В полиции Испании не разглашают имя и гражданство задержанного. В то же время, испанский телеканал Antena 3 сообщает, что задержанный является гражданином Украины.

Убийство Андрея Портнова

21 мая 2025 года экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова убили в испанском городе Посуэло-де-Аларкон.

Посольство Украины в Испании постоянно контактирует с местными правоохранительными органами по делу об убийстве экс-заместителя главы администрации Януковича Портнова.

Судья в Испании, которая расследует убийство, постановила засекретить материалы расследования.

Издание "УП" сообщало, что теневой куратор судов и приближенный к беглому экс-президенту юрист Андрей Портнов за несколько дней до убийства в Мадриде был в Украине и встречался с топ-чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов.

