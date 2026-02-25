Підозрюваного у вбивстві російського агента Портнова затримали в Німеччині

Іспанська поліція затримала у Німеччині підозрюваного у вбивстві Андрія Портнова - очільника кримінально-політичного угруповання в українській владі.

Про це повідомило іспанське видання La Vanguardia, інформує Цензор.НЕТ.

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Затримано підозрюваного

Як повідомляється, підозрюваного у вбивстві затримали в німецькому місті Гайнсберг.

Для проведення обшуку в помешканні заарештованого було видано європейський ордер на арешт і європейський ордер на обшук.

Розслідування триває для повного з'ясування обставин справи, додали іспанські правоохоронці.

У поліції Іспанії не розголошують ім'я та громадянство затриманого. Водночас іспанський телеканал Antena 3 повідомляє, що затриманий є громадянином України.

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Вбивство Андрія Портнова

21 травня 2025 року ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон.

Посольство України в Іспанії постійно контактує з місцевими правоохоронними органами щодо справи про вбивство ексзаступника голови адміністрації Януковича Портнова.

Суддя в Іспанії, яка розслідує вбивство, постановила засекретити матеріали розслідування.

Видання "УП" повідомляло, що тіньовий куратор судів та наближений до експрезидента-втікача юрист Андрій Портнов за кілька днів до вбивства у Мадриді був в Україні і зустрічався з топпосадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів.

Відомо, що Портнов - очільник кримінально-політичного угруповання в українській владі.

У 2021 році США запровадили проти Портнова санкції.

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