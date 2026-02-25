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Новини Вбивство Андрія Портнова
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Підозрюваного у вбивстві російського агента Портнова затримали в Німеччині

вбивство Портнова

Іспанська поліція затримала у Німеччині підозрюваного у вбивстві Андрія Портнова - очільника кримінально-політичного угруповання в українській владі. 

Про це повідомило іспанське видання La Vanguardia, інформує Цензор.НЕТ.

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Затримано підозрюваного

Як повідомляється, підозрюваного у вбивстві затримали в німецькому місті Гайнсберг.

Для проведення обшуку в помешканні заарештованого було видано європейський ордер на арешт і європейський ордер на обшук.

Розслідування триває для повного з'ясування обставин справи, додали іспанські правоохоронці.

У поліції Іспанії не розголошують ім'я та громадянство затриманого. Водночас іспанський телеканал Antena 3 повідомляє, що затриманий є громадянином України.

Дивіться також: Україна також проводить розслідування вбивства Портнова, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Вбивство Андрія Портнова

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Автор: 

Німеччина (8059) Портнов Андрій (363) вбивство (3271)
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Топ коментарі
+62
Чувак заслужив Героя України.
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25.02.2026 18:57 Відповісти
+38
Затримали щоб нагородити ?
Чи німцям робити більше нічого
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25.02.2026 18:56 Відповісти
+27
Нагороду герою
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25.02.2026 19:00 Відповісти
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Шо ж він так розслабився?
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25.02.2026 18:56 Відповісти
Затримали щоб нагородити ?
Чи німцям робити більше нічого
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25.02.2026 18:56 Відповісти
А може проінструктують як позбутися єрмака?
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25.02.2026 19:30 Відповісти
З язика зняли!
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25.02.2026 20:04 Відповісти
Посадять в сусідню камеру підривника потоків.
Камери для терористів, якщо що.
Як там казали - не всі німці фашисти, нажаль правило діє в обидві сторони...
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25.02.2026 21:54 Відповісти
Треба міняти.
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25.02.2026 18:56 Відповісти
На хібаааа! Фашисти,***
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25.02.2026 18:57 Відповісти
Чувак заслужив Героя України.
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25.02.2026 18:57 Відповісти
Треба вводити якусь статтю у УКУ "добродія " якщо умертвили хабарника чи наркомана як у філіппінах за Дутерте.
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25.02.2026 22:53 Відповісти
... потрібно брати на поруки!
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25.02.2026 18:58 Відповісти
Нагороду герою
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25.02.2026 19:00 Відповісти
посадять у сусідню із Сергієм Кузнецовим камеру. Там у німців вже цілйи коридор заготовлений.
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25.02.2026 19:04 Відповісти
Зелені напряглися. Зачистка пройшла не чисто.
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25.02.2026 19:04 Відповісти
його потрібно нагородити Героєм України!
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25.02.2026 19:04 Відповісти
Збираємо на заставу цьому молодцю?
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25.02.2026 19:08 Відповісти
я ЗА! І ще на зарядку самоката можу задонатити...
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25.02.2026 19:14 Відповісти
Я не зрозумів - а яке право ІСПАНСЬКА поліція має на проведення оперативно-розшукових дій, на території Німеччини?...
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25.02.2026 19:09 Відповісти
випадково проїзджали мімо...)))
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25.02.2026 19:12 Відповісти
було видано європейський ордер на арешт і європейський ордер на обшук. Джерело: https://censor.net/ua/n3602418
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25.02.2026 19:16 Відповісти
"Європейський ордер" означає лише те, що людина розшукується якоюсь "наддержавною" інституцією, на території країн, які до неї входять... Але безпосередньо оперативно-розшукові дії, на території конкретної країни проводяться саме її органами правопорядку...
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25.02.2026 19:25 Відповісти
в іншій інфі (от, наприклад, на https://espreso.tv/svit-u-nimechchini-zatrimali-pidozryuvanogo-u-vbivstvi-andriya-portnova Еспресо) повідомляється, що безпосередню участь в затриманні брала німецька поліція:
"Арешт провели Головне управління поліції Мадрида у співпраці з Групою спеціальних операцій Федерального управління кримінальної поліції Німеччини."
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25.02.2026 19:36 Відповісти
Ага! Так це міняє справу... Присутність і участь німецьких правоохоронців легітимізує дані дії... Тут чисто питання юрисдикції. На території Німеччини діє ЇЇ законодавство. Іспанські правоохоронці втрачають свої владні функції, на території Німеччини. Тут грає роль суверенітет держави. Однак, якщо діє міждержавна угола, тоді іспанці мають право "приймать участь" в діях німецьких правоохоронців, які проводять оперативно-розшукові дії , у відповідності з федеральними законами Німеччини...
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25.02.2026 20:05 Відповісти
Він виявиться ОЛЕГОтатарівським
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25.02.2026 19:10 Відповісти
Йой!
Скількиж і дегенератів і кацапських підсосів у коментах.
І ні укого не складається думка що рубаючи потрнова- рубаєш ниточки і канати від ньго і до нього.
Судді України у захваті після його смерті, замовники взагалі щастливі.
А кілер ні до кого не приведе, він через посередників і просто за бабло.
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25.02.2026 19:12 Відповісти
Смерть ворогам! Із колабарантами потім розберемося...
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25.02.2026 19:15 Відповісти
у тебе в сім*ї є ще альтернативно обдаровані, чи ти поки один там?
Спершу допитати, взнати куди і що веде, дітисько.
А потім я вже якось і не проти.
Синок, без розвідки ходять лише кацапи, і то не всі))))
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25.02.2026 19:19 Відповісти
якщо знаєш "що буде біля стінки" в лоба за зраду - 3 рази подумаєш перед тим як...
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25.02.2026 19:22 Відповісти
Яких тобі ниточок і канатів не вистачає?
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25.02.2026 19:19 Відповісти
Luk Viktor

Сармат Сарматович

Ова!
Так тут не один альтернативно обдарований у коментах сидить))).
Ок.
Наприклад:
1) хто і які судові вироки замовляв,
2) які судді ці замовлення прийняли.
3) хто кришував самого портнова.
Цього досить чи ти настільки альтернативно обдарований що і тут ніц не зрозумів?
Хоча мені здається що тут і вас двух треба до теплої стіночки, стільця, ганчірочки, і відерця із водичкою підвести і прив*язати для допиту- із одним запитаннячком-"на кого працюєте пацючата *************?"
Бо щось схоже що ви і раді замести сліди потрнова....
Повірте після водички ви розколетесь))))
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25.02.2026 19:55 Відповісти
Якраз ти і схожий на обдарованого.
Хто, коли і для чого буде з'ясовувати те, про що ти написав?
Надай приклад хоч одного з живих по кому вели такі розслідування.
Це просто твоя обдарована конспірологічна уява, що хтось портнова буде використовувати для таких розслідувань.
А він цим розслідувачам сяде і все розповість.
Для України від нього живого шкоди більше, ніж користі описаних в твоїх обдарованих фантазіях.
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26.02.2026 07:27 Відповісти
Ну те що я не альтернативно обдарований пояснює факт-я не граю в гру по назві "сам дурень".
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26.02.2026 08:00 Відповісти
Де ти вичитав, в які ігри грають альтернативно обдаровані, що робиш такі висновки?
Чи як завжди, сам придумав, сам в це віриш та намагаєшся іншим впарити?
Що це, як не альтернативна обдарованість?
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26.02.2026 08:16 Відповісти
Ахахах!
Не цікаво з тобою спілкуватись.
Ти занадто передбачливий.
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26.02.2026 08:35 Відповісти
Нічого...
Я з розумінням ставлюся до того, що тобі не цікаво спілкуватися з передбачливими людьми... і ти відчуваєш себе більш комфортно з передбачуваними.
Але якщо ти трохи порозумнішаєш і будеш відчувати себе впевненіше з передбачливи людьми, то звертайся...))
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26.02.2026 09:29 Відповісти
ну ти хоч саме зрозуміло що написало?
А ти написало, цитую:
"Я з розумінням ставлюся до того, що тобі не цікаво спілкуватися з передбачливими людьми... і ти відчуваєш себе більш комфортно з передбачуваними.".
Ти які препарати приймаєш наркомане?
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27.02.2026 18:05 Відповісти
Тупеньке, ти не знаєш різницю між передбачливим та передбачуваним?
Чи є проблеми зі складними реченнями?
Ти вище написав, що тобі не цікаво з передбачливими людьми?
Можеш пояснити чому?
Може тому що, тобі цікаво з передбачуваними, як ти?
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27.02.2026 18:55 Відповісти
ну от я і пояснюю- т-9 мене теж трішки втомив.
Але це тимчасово.
А от те що така істота як ти є альтернативно обдаровавана,
то на мій великий жаль є назавжди(((.
Мої співчуття...(((
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27.02.2026 19:39 Відповісти
Попереднє провадження у справі Портнова залишається таємним за рішенням суду. Поліція Іспанії не повідомила деталі про підозрюваного, як його вік, гендер, громадянство тощо.
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25.02.2026 19:14 Відповісти
це коштує певної суми - для тих хто дотичний або підозрбваний! Статус тут не так важливий... на сьогодні!
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25.02.2026 19:17 Відповісти
Его заказал Шарий. Щас сидит у себя в Испании и ссцыться что киллер рассколиться!
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25.02.2026 19:26 Відповісти
А я і забув, що портнов здох.
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25.02.2026 19:28 Відповісти
Якшо точніше, то його здохли.
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25.02.2026 20:09 Відповісти
цікаво просто - хто? І яким боком він притулений до Зеленського та Д'єрмака?
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25.02.2026 19:32 Відповісти
Ім"я його невідоме (поки що),подвиг безсмертний!
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25.02.2026 20:07 Відповісти
Може бути кілер, або місник за те, що портнов і його команда обідрали його бізнес, як липку. Не забувайте, що "юридична група" портнова колись була замішана в діях, коли після цивільного спору не на користь групи "Портнова і К" був зарізаний суддя міста Харкова, разом із сім'єю. Всім відрізали голови. А по висновку експертизи сину судді голову відрізали, коли він був живий. Подейкують, що суддям, які вагалися виносити рішення на користь людей портнова, присилали фото відрізаних голів судді і його сімї, які там і не були розшукані.
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25.02.2026 20:19 Відповісти
Не колись, а завжди.
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26.02.2026 14:48 Відповісти
Про Парубія вже не згадують. Поставлять пам'ятник на місці Щорса.
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25.02.2026 20:22 Відповісти
Олексій Петровіч Порошенко?
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25.02.2026 21:51 Відповісти
Просто німці вміють працювати і їм пох....кто вбивця. Це в Україні можна десятиліттями ходити у статусі "авторитета" та "вора в законі",фотографуватися з очільником СБУ - і жити спокійно...Портнова -не шкода. Шкода,що навіть вбити ворога без помилок не можуть
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25.02.2026 22:51 Відповісти
Чувака наградить и отпустить
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25.02.2026 23:09 Відповісти
А то нічого,що в чувака ще роботи-непочатий край...?
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26.02.2026 00:58 Відповісти
Господи убериги,освободи его..Благое дело он сделал
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26.02.2026 07:11 Відповісти
Таких людей треба нагороджувати. Очистив Україну від страшної зарази. Європа просто переповнена всякими безхребетними медузами, які лише СПОГЛЯДАЮТЬ зло. І висловлюють "стурбованість". І це всіх задовбало.
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26.02.2026 07:13 Відповісти
Вони там так же героїчно і плюгавого убивцю тисяч невинних українців затримають якщо що?
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26.02.2026 07:18 Відповісти

Треба було причепом і ЗЕКа -Юду ростовського завалить !
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26.02.2026 08:28 Відповісти
панять та простить...все не так одназначна...
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26.02.2026 09:07 Відповісти
Он слішком много знал. Щойно один віщав, що убієнний був видатним юристом, навіть Кримінальний кодекс написав. Щодо Кодекс написав то навряд, а винагороду авторів точно присвоїв. Як раніше стверджували в НАБУ він навіть премії апарату Адміністраці Віті Ростовського поцупив, і диплома в нього не було, а звання кандидата та доктора наук отримав про ксерокопії фальшивого. Завжди грав в рулетку з долею, програв як і усі гравці.
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26.02.2026 15:00 Відповісти
 
 