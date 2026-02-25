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Підозрюваного у вбивстві російського агента Портнова затримали в Німеччині
Іспанська поліція затримала у Німеччині підозрюваного у вбивстві Андрія Портнова - очільника кримінально-політичного угруповання в українській владі.
Про це повідомило іспанське видання La Vanguardia, інформує Цензор.НЕТ.
Затримано підозрюваного
Як повідомляється, підозрюваного у вбивстві затримали в німецькому місті Гайнсберг.
Для проведення обшуку в помешканні заарештованого було видано європейський ордер на арешт і європейський ордер на обшук.
Розслідування триває для повного з'ясування обставин справи, додали іспанські правоохоронці.
У поліції Іспанії не розголошують ім'я та громадянство затриманого. Водночас іспанський телеканал Antena 3 повідомляє, що затриманий є громадянином України.
Вбивство Андрія Портнова
- 21 травня 2025 року ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон.
- Посольство України в Іспанії постійно контактує з місцевими правоохоронними органами щодо справи про вбивство ексзаступника голови адміністрації Януковича Портнова.
- Суддя в Іспанії, яка розслідує вбивство, постановила засекретити матеріали розслідування.
- Видання "УП" повідомляло, що тіньовий куратор судів та наближений до експрезидента-втікача юрист Андрій Портнов за кілька днів до вбивства у Мадриді був в Україні і зустрічався з топпосадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів.
- Відомо, що Портнов - очільник кримінально-політичного угруповання в українській владі.
- У 2021 році США запровадили проти Портнова санкції.
Топ коментарі
+62 Oresta Bartka
показати весь коментар25.02.2026 18:57 Відповісти Посилання
+38 Ksenia VB
показати весь коментар25.02.2026 18:56 Відповісти Посилання
+27 Назар Добрянський #618586
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Чи німцям робити більше нічого
Камери для терористів, якщо що.
Як там казали - не всі німці фашисти, нажаль правило діє в обидві сторони...
"Арешт провели Головне управління поліції Мадрида у співпраці з Групою спеціальних операцій Федерального управління кримінальної поліції Німеччини."
Скількиж і дегенератів і кацапських підсосів у коментах.
І ні укого не складається думка що рубаючи потрнова- рубаєш ниточки і канати від ньго і до нього.
Судді України у захваті після його смерті, замовники взагалі щастливі.
А кілер ні до кого не приведе, він через посередників і просто за бабло.
Спершу допитати, взнати куди і що веде, дітисько.
А потім я вже якось і не проти.
Синок, без розвідки ходять лише кацапи, і то не всі))))
Сармат Сарматович
Ова!
Так тут не один альтернативно обдарований у коментах сидить))).
Ок.
Наприклад:
1) хто і які судові вироки замовляв,
2) які судді ці замовлення прийняли.
3) хто кришував самого портнова.
Цього досить чи ти настільки альтернативно обдарований що і тут ніц не зрозумів?
Хоча мені здається що тут і вас двух треба до теплої стіночки, стільця, ганчірочки, і відерця із водичкою підвести і прив*язати для допиту- із одним запитаннячком-"на кого працюєте пацючата *************?"
Бо щось схоже що ви і раді замести сліди потрнова....
Повірте після водички ви розколетесь))))
Хто, коли і для чого буде з'ясовувати те, про що ти написав?
Надай приклад хоч одного з живих по кому вели такі розслідування.
Це просто твоя обдарована конспірологічна уява, що хтось портнова буде використовувати для таких розслідувань.
А він цим розслідувачам сяде і все розповість.
Для України від нього живого шкоди більше, ніж користі описаних в твоїх обдарованих фантазіях.
Чи як завжди, сам придумав, сам в це віриш та намагаєшся іншим впарити?
Що це, як не альтернативна обдарованість?
Не цікаво з тобою спілкуватись.
Ти занадто передбачливий.
Я з розумінням ставлюся до того, що тобі не цікаво спілкуватися з передбачливими людьми... і ти відчуваєш себе більш комфортно з передбачуваними.
Але якщо ти трохи порозумнішаєш і будеш відчувати себе впевненіше з передбачливи людьми, то звертайся...))
А ти написало, цитую:
"Я з розумінням ставлюся до того, що тобі не цікаво спілкуватися з передбачливими людьми... і ти відчуваєш себе більш комфортно з передбачуваними.".
Ти які препарати приймаєш наркомане?
Чи є проблеми зі складними реченнями?
Ти вище написав, що тобі не цікаво з передбачливими людьми?
Можеш пояснити чому?
Може тому що, тобі цікаво з передбачуваними, як ти?
Але це тимчасово.
А от те що така істота як ти є альтернативно обдаровавана,
то на мій великий жаль є назавжди(((.
Мої співчуття...(((
Треба було причепом і ЗЕКа -Юду ростовського завалить !