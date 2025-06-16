ДПСУ відмовилася надати дані про перетин українського кордону Портновим, - ЗМІ
Держприкордонслужба відмовилася надати дані про перетин українського кордону ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрієм Портнов перед його вбивством у травні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Запитувана інформація є інформацією з обмеженим доступом і стосується приватного життя особи, про яку запитується, її захист від неналежного поширення забезпечується Конституцією України, законами України "Про інформацію", "Про захист персональних даних", а тому може поширюватися лише за згодою особи або в інших, передбачених законом, випадках… Із метою дотримання посадовими особами Головного центру обробки спеціальної інформації вимог чинного законодавства при поширенні конфіденційної інформації, що містить персональні дані особи, повідомляємо, що у Головного центру обробки спеціальної інформації немає правових підстав для надання запитуваної інформації", - йдеться у відповіді на запит видання.
Вбивство Андрія Портнова
21 травня 2025 року ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон.
Посольство України в Іспанії постійно контактує з місцевими правоохоронними органами щодо справи про вбивство ексзаступника голови адміністрації Януковича Портнова.
Суддя в Іспанії, яка розслідує вбивство, постановила засекретити матеріали розслідування.
Видання "УП" повідомляло, що тіньовий куратор судів та наближений до експрезидента-втікача юрист Андрій Портнов за кілька днів до вбивства у Мадриді був в Україні і зустрічався з топпосадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів.
По друге, ніяких " штампів" на виїзд, чи в'їзд в Україну громадян України прикордонна служба України не ставить.
Більше того, ніяких " штампів" у паспорт не ставлять і поляки, якщо є тимчасова посвідка на проживання у ЄС.
В нас кожна служба-окреме феодальне угрупування.
А цеетралізованого керівництва немає...
Такого беззаклння ми сягнули, що і Гондурас залишили далеко по нами(
Це жесть.
Але ж таки він мав право вільно перетинати кордон у війсковий стан бо (питаємо у гугла, скільки дітей було у козляри):
У Андрія Портнова шестеро дітей: два сини - Ігор (народився у 1993 році) та Михайло (2022), а також чотири доньки: Лілія (1994), Варвара (2012), Уляна (2014) і Василіса (2019).
Згідно з інформацією з відкритих джерел, Портнов має двох синів від першого шлюбу - Михайла (2007) та Ігоря (2009). Зараз його дружина - Катерина Гордієнко (Мураєва), у них народилася дочка у 2020 році та син у 2021
Зеленський своїх друзів-партнерів навіть мертвими не здає - навіть коли вони москальські окупаційні агенти.
Там цікаво інше:
-- що потрапило в руки іспанській поліції після обшуків у Портнова.?
-- які дані отримали іспанські полісмени зі смартфона Портнова.?
-- чому іспанська поліція категорично відмовилась співпрацювати із Зеленською поліцією.?
-- які факти співпраці Портнова і банди Єрмака-Зеленського стануть нам усім відомі за результатами іспанського розслідування.?
Але не всім.
Які законники аж сльози на очах і гордість бере від усвідомлення яка потужна правова держава. Пілкується навіть за персон у єкзілі.