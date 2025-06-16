ДПСУ відмовилася надати дані про перетин українського кордону Портновим, - ЗМІ

Держприкордонслужба відмовилася надати дані про перетин українського кордону ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрієм Портнов перед його вбивством у травні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Запитувана інформація є інформацією з обмеженим доступом і стосується приватного життя особи, про яку запитується, її захист від неналежного поширення забезпечується Конституцією України, законами України "Про інформацію", "Про захист персональних даних", а тому може поширюватися лише за згодою особи або в інших, передбачених законом, випадках… Із метою дотримання посадовими особами Головного центру обробки спеціальної інформації вимог чинного законодавства при поширенні конфіденційної інформації, що містить персональні дані особи, повідомляємо, що у Головного центру обробки спеціальної інформації немає правових підстав для надання запитуваної інформації", - йдеться у відповіді на запит видання.

Вбивство Андрія Портнова

21 травня 2025 року ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон.

Посольство України в Іспанії постійно контактує з місцевими правоохоронними органами щодо справи про вбивство ексзаступника голови адміністрації Януковича Портнова.

Суддя в Іспанії, яка розслідує вбивство, постановила засекретити матеріали розслідування.

Видання "УП" повідомляло, що тіньовий куратор судів та наближений до експрезидента-втікача юрист Андрій Портнов за кілька днів до вбивства у Мадриді був в Україні і зустрічався з топпосадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів.

