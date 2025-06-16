УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7390 відвідувачів онлайн
Новини Вбивство Андрія Портнова Поїздка Портнова в Україну
5 755 42

ДПСУ відмовилася надати дані про перетин українського кордону Портновим, - ЗМІ

Дані про перетин кордону Портновим на надали у ДПСУ. Що відомо

Держприкордонслужба відмовилася надати дані про перетин українського кордону ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрієм Портнов перед його вбивством у травні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Запитувана інформація є інформацією з обмеженим доступом і стосується приватного життя особи, про яку запитується, її захист від неналежного поширення забезпечується Конституцією України, законами України "Про інформацію", "Про захист персональних даних", а тому може поширюватися лише за згодою особи або в інших, передбачених законом, випадках… Із метою дотримання посадовими особами Головного центру обробки спеціальної інформації вимог чинного законодавства при поширенні конфіденційної інформації, що містить персональні дані особи, повідомляємо, що у Головного центру обробки спеціальної інформації немає правових підстав для надання запитуваної інформації", - йдеться у відповіді на запит видання.

Читайте: Україна також проводить розслідування вбивства Портнова, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Вбивство Андрія Портнова

21 травня 2025 року ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон.

Посольство України в Іспанії постійно контактує з місцевими правоохоронними органами щодо справи про вбивство ексзаступника голови адміністрації Януковича Портнова.

Суддя в Іспанії, яка розслідує вбивство, постановила засекретити матеріали розслідування.

Видання "УП" повідомляло, що тіньовий куратор судів та наближений до експрезидента-втікача юрист Андрій Портнов за кілька днів до вбивства у Мадриді був в Україні і зустрічався з топпосадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів.

Також читайте: Депутати з інших фракцій бояться ставити підписи за ТСК по Портнову, - Сюмар

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6428) Портнов Андрій (364)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+52
Рівень цинізму у влади зашкалює. Коли порушення стосується простої людини, то вішаються ярлики типу ухилянт, правопорушник, дезертир і т.д. А коли це хтось наближений до ОП, одразу згадується конституція, закони, приватність і, всіляка інша лабуда, аби тільки не видати когось свого.
показати весь коментар
16.06.2025 15:25 Відповісти
+24
А якби він одружився на тещі, то про перетин кордону дізнався б весь світ...
показати весь коментар
16.06.2025 15:21 Відповісти
+22
Боже які всі принципові. Та й ще безкоштовно.
показати весь коментар
16.06.2025 15:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Боже які всі принципові. Та й ще безкоштовно.
показати весь коментар
16.06.2025 15:18 Відповісти
відмовились надати чеки?
показати весь коментар
16.06.2025 15:18 Відповісти
Мабуть добре забашляв...
показати весь коментар
16.06.2025 15:23 Відповісти
цінний не той клієнт, який багато заплатив, а той, який платив регулярно.
показати весь коментар
16.06.2025 15:26 Відповісти
нічого їм не забашляли. Просто вивозили дипломатичним транспортом без будь-яких перевірок - хто ж таке буде розказувати? жити ж хочеться
показати весь коментар
16.06.2025 16:04 Відповісти
Ну те шо вивозив може і з допомогою дипломатів, але в паЧпорті треба відштампувати, як же він в Іспанії буде легалізуватись? Хоча, якщо приїздив в Україну в диптранспорті то тоді так і виїжджав мабуть...
показати весь коментар
16.06.2025 16:31 Відповісти
Не пиши дурниць. В Іспанії він давно легалізований.
По друге, ніяких " штампів" на виїзд, чи в'їзд в Україну громадян України прикордонна служба України не ставить.
Більше того, ніяких " штампів" у паспорт не ставлять і поляки, якщо є тимчасова посвідка на проживання у ЄС.
показати весь коментар
16.06.2025 17:47 Відповісти
Ну зараз є електронна реєстрація. Але ж вона є. Не може ж людина без якоїсь відмітки безконтрольно перетинати кордон.
показати весь коментар
16.06.2025 17:59 Відповісти
Електронна є. Але це не " штамп в паспорт".
показати весь коментар
16.06.2025 18:11 Відповісти
Я зрозумів .
В нас кожна служба-окреме феодальне угрупування.
А цеетралізованого керівництва немає...
показати весь коментар
16.06.2025 15:20 Відповісти
десь є, питання тільки , ДЕ????
показати весь коментар
16.06.2025 15:28 Відповісти
Так. Приватний бізнес але на державному утриманні.
Такого беззаклння ми сягнули, що і Гондурас залишили далеко по нами(
Це жесть.
показати весь коментар
16.06.2025 18:10 Відповісти
А якби він одружився на тещі, то про перетин кордону дізнався б весь світ...
показати весь коментар
16.06.2025 15:21 Відповісти
той, хто одружився на тещі - не встиг перетнути кордон.
показати весь коментар
16.06.2025 15:23 Відповісти
Рівень цинізму у влади зашкалює. Коли порушення стосується простої людини, то вішаються ярлики типу ухилянт, правопорушник, дезертир і т.д. А коли це хтось наближений до ОП, одразу згадується конституція, закони, приватність і, всіляка інша лабуда, аби тільки не видати когось свого.
показати весь коментар
16.06.2025 15:25 Відповісти
!!!!!!!! Зе бачення справедливості в ...ОПі.
показати весь коментар
16.06.2025 15:28 Відповісти
Ще й "утачку" вдягнуть та фото викладуть у і-нет - дивіться кого ми зловили.... а тут конституція, згода бла...бла...бла.... "канєц єпохі".....
показати весь коментар
16.06.2025 15:34 Відповісти
ДПСУ спалилися!
показати весь коментар
16.06.2025 15:25 Відповісти
Наша ДПСУ то суцільне паливо!
показати весь коментар
16.06.2025 15:30 Відповісти
та на батуті портнов перстрибнув кордон. От причепилися.
показати весь коментар
16.06.2025 15:27 Відповісти
"а тому може поширюватися лише за згодою особи" - і що, ДПСУ не може отримати згоди у жмура Портнова? Ай-яй-яй, яка безпомічна Держприкордонслужба!
показати весь коментар
16.06.2025 15:28 Відповісти
Звісно це НЕ банкова таємниця звичайних КРИПАКІВ!
показати весь коментар
16.06.2025 15:29 Відповісти
Дивлячись хто робив цей запит: для журналістів - конфіденційність існує, для слідчих органів - ні.
показати весь коментар
16.06.2025 15:29 Відповісти
Портнов був рідкісна мразота - людина-гній.

Але ж таки він мав право вільно перетинати кордон у війсковий стан бо (питаємо у гугла, скільки дітей було у козляри):

У Андрія Портнова шестеро дітей: два сини - Ігор (народився у 1993 році) та Михайло (2022), а також чотири доньки: Лілія (1994), Варвара (2012), Уляна (2014) і Василіса (2019).

Згідно з інформацією з відкритих джерел, Портнов має двох синів від першого шлюбу - Михайла (2007) та Ігоря (2009). Зараз його дружина - Катерина Гордієнко (Мураєва), у них народилася дочка у 2020 році та син у 2021
показати весь коментар
16.06.2025 15:31 Відповісти
Погранці це організація самі по собі?
показати весь коментар
16.06.2025 15:32 Відповісти
навіть мертвого хазяїна бояться карацупи, ото дисципліна в банді
показати весь коментар
16.06.2025 15:33 Відповісти
В долі...
показати весь коментар
16.06.2025 15:33 Відповісти
От вам і правова держава, яку гундоса почвара побудувала. Жду перемоги і зелену банду під трибуналом, хто з них доживе...
показати весь коментар
16.06.2025 15:38 Відповісти
Збіріг на всякий випадок цей перл від ДПСУ, може коли згодиться!
показати весь коментар
16.06.2025 15:50 Відповісти
Як якийсь Ваня ,одружений з 80-літньою жінкою інвалідом 1 групи пробує виїхати за кордон , то за мить знає вся країна .
показати весь коментар
16.06.2025 15:54 Відповісти
Все ''правильно''.
Зеленський своїх друзів-партнерів навіть мертвими не здає - навіть коли вони москальські окупаційні агенти.
Там цікаво інше:
-- що потрапило в руки іспанській поліції після обшуків у Портнова.?
-- які дані отримали іспанські полісмени зі смартфона Портнова.?
-- чому іспанська поліція категорично відмовилась співпрацювати із Зеленською поліцією.?
-- які факти співпраці Портнова і банди Єрмака-Зеленського стануть нам усім відомі за результатами іспанського розслідування.?
показати весь коментар
16.06.2025 15:54 Відповісти
А так можна?)
показати весь коментар
16.06.2025 15:55 Відповісти
Можна.
Але не всім.
показати весь коментар
16.06.2025 16:08 Відповісти
Країна холопів і господарів..
показати весь коментар
16.06.2025 15:57 Відповісти
"Запитувана інформація є інформацією з обмеженим доступом і стосується приватного життя особи, про яку запитується, її захист від неналежного поширення забезпечується Конституцією України, законами України "Про інформацію", "Про захист персональних даних" Джерело: https://censor.net/ua/n3558171

Які законники аж сльози на очах і гордість бере від усвідомлення яка потужна правова держава. Пілкується навіть за персон у єкзілі.
показати весь коментар
16.06.2025 16:05 Відповісти
Зрада відміняється - лист ДПСУ цілком відповідає чинному законодавству, хоч портянка ще та самка собаки з низькою соціальною відповідальністю
показати весь коментар
16.06.2025 16:09 Відповісти
Діти є - право мав, до прикордонників питань нема. Чому він керував ОП та суддями, і СБУ закривало очі на це - питання іншої площини.
показати весь коментар
16.06.2025 16:21 Відповісти
якщо мав право то чому не дадуть інфу скільки раз на рік та почвара їздила у Київ по справам..
показати весь коментар
16.06.2025 16:46 Відповісти
Тому що він керував всім ОП та зеленими. Але це питання точно не до прикордоників.
показати весь коментар
17.06.2025 17:34 Відповісти
він напевно мав декілька громадянств з відповідними паспортамт
показати весь коментар
16.06.2025 18:12 Відповісти
 
 