Госпогранслужба отказалась предоставить данные о пересечении украинской границы экс-замглавы администрации Януковича Андреем Портновым перед его убийством в мае.
"Запрашиваемая информация является информацией с ограниченным доступом и касается частной жизни лица, о котором запрашивается, ее защита от ненадлежащего распространения обеспечивается Конституцией Украины, законами Украины "Об информации", "О защите персональных данных", а потому может распространяться только с согласия лица или в других, предусмотренных законом, случаях... С целью соблюдения должностными лицами Главного центра обработки специальной информации требований действующего законодательства при распространении конфиденциальной информации, содержащей персональные данные лица, сообщаем,
Убийство Андрея Портнова
21 мая 2025 года экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова убили в испанском городе Посуэло-де-Аларкон.
Посольство Украины в Испании постоянно контактирует с местными правоохранительными органами по делу об убийстве экс-заместителя главы администрации Януковича Портнова.
Судья в Испании, которая расследует убийство, постановила засекретить материалы расследования.
Издание "УП" сообщало, что теневой куратор судов и приближенный к беглому экс-президенту юрист Андрей Портнов за несколько дней до убийства в Мадриде был в Украине и встречался с топ-чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов.
По друге, ніяких " штампів" на виїзд, чи в'їзд в Україну громадян України прикордонна служба України не ставить.
Більше того, ніяких " штампів" у паспорт не ставлять і поляки, якщо є тимчасова посвідка на проживання у ЄС.
В нас кожна служба-окреме феодальне угрупування.
А цеетралізованого керівництва немає...
Такого беззаклння ми сягнули, що і Гондурас залишили далеко по нами(
Це жесть.
Але ж таки він мав право вільно перетинати кордон у війсковий стан бо (питаємо у гугла, скільки дітей було у козляри):
У Андрія Портнова шестеро дітей: два сини - Ігор (народився у 1993 році) та Михайло (2022), а також чотири доньки: Лілія (1994), Варвара (2012), Уляна (2014) і Василіса (2019).
Згідно з інформацією з відкритих джерел, Портнов має двох синів від першого шлюбу - Михайла (2007) та Ігоря (2009). Зараз його дружина - Катерина Гордієнко (Мураєва), у них народилася дочка у 2020 році та син у 2021
Зеленський своїх друзів-партнерів навіть мертвими не здає - навіть коли вони москальські окупаційні агенти.
Там цікаво інше:
-- що потрапило в руки іспанській поліції після обшуків у Портнова.?
-- які дані отримали іспанські полісмени зі смартфона Портнова.?
-- чому іспанська поліція категорично відмовилась співпрацювати із Зеленською поліцією.?
-- які факти співпраці Портнова і банди Єрмака-Зеленського стануть нам усім відомі за результатами іспанського розслідування.?
Але не всім.
Які законники аж сльози на очах і гордість бере від усвідомлення яка потужна правова держава. Пілкується навіть за персон у єкзілі.