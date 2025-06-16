ГПСУ отказалась предоставить данные о пересечении украинской границы Портновым

Госпогранслужба отказалась предоставить данные о пересечении украинской границы экс-замглавы администрации Януковича Андреем Портновым перед его убийством в мае.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Запрашиваемая информация является информацией с ограниченным доступом и касается частной жизни лица, о котором запрашивается, ее защита от ненадлежащего распространения обеспечивается Конституцией Украины, законами Украины "Об информации", "О защите персональных данных", а потому может распространяться только с согласия лица или в других, предусмотренных законом, случаях... С целью соблюдения должностными лицами Главного центра обработки специальной информации требований действующего законодательства при распространении конфиденциальной информации, содержащей персональные данные лица, сообщаем,

Убийство Андрея Портнова

21 мая 2025 года экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова убили в испанском городе Посуэло-де-Аларкон.

Посольство Украины в Испании постоянно контактирует с местными правоохранительными органами по делу об убийстве экс-заместителя главы администрации Януковича Портнова.

Судья в Испании, которая расследует убийство, постановила засекретить материалы расследования.

Издание "УП" сообщало, что теневой куратор судов и приближенный к беглому экс-президенту юрист Андрей Портнов за несколько дней до убийства в Мадриде был в Украине и встречался с топ-чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов.

