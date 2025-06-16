РУС
Новости Убийство Андрея Портнова Поездка Портнова в Украину
5 755 42

ГПСУ отказалась предоставить данные о пересечении украинской границы Портновым

Данные о пересечении границы Портновым в ГПСУ не предоставили. Что известно

Госпогранслужба отказалась предоставить данные о пересечении украинской границы экс-замглавы администрации Януковича Андреем Портновым перед его убийством в мае.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Запрашиваемая информация является информацией с ограниченным доступом и касается частной жизни лица, о котором запрашивается, ее защита от ненадлежащего распространения обеспечивается Конституцией Украины, законами Украины "Об информации", "О защите персональных данных", а потому может распространяться только с согласия лица или в других, предусмотренных законом, случаях... С целью соблюдения должностными лицами Главного центра обработки специальной информации требований действующего законодательства при распространении конфиденциальной информации, содержащей персональные данные лица, сообщаем,

Убийство Андрея Портнова

21 мая 2025 года экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова убили в испанском городе Посуэло-де-Аларкон.

Посольство Украины в Испании постоянно контактирует с местными правоохранительными органами по делу об убийстве экс-заместителя главы администрации Януковича Портнова.

Судья в Испании, которая расследует убийство, постановила засекретить материалы расследования.

Издание "УП" сообщало, что теневой куратор судов и приближенный к беглому экс-президенту юрист Андрей Портнов за несколько дней до убийства в Мадриде был в Украине и встречался с топ-чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов.

Госпогранслужба (6856) Портнов Андрей (667)
+52
Рівень цинізму у влади зашкалює. Коли порушення стосується простої людини, то вішаються ярлики типу ухилянт, правопорушник, дезертир і т.д. А коли це хтось наближений до ОП, одразу згадується конституція, закони, приватність і, всіляка інша лабуда, аби тільки не видати когось свого.
16.06.2025 15:25 Ответить
+24
А якби він одружився на тещі, то про перетин кордону дізнався б весь світ...
16.06.2025 15:21 Ответить
+22
Боже які всі принципові. Та й ще безкоштовно.
16.06.2025 15:18 Ответить
Боже які всі принципові. Та й ще безкоштовно.
16.06.2025 15:18 Ответить
відмовились надати чеки?
16.06.2025 15:18 Ответить
Мабуть добре забашляв...
16.06.2025 15:23 Ответить
цінний не той клієнт, який багато заплатив, а той, який платив регулярно.
16.06.2025 15:26 Ответить
нічого їм не забашляли. Просто вивозили дипломатичним транспортом без будь-яких перевірок - хто ж таке буде розказувати? жити ж хочеться
16.06.2025 16:04 Ответить
Ну те шо вивозив може і з допомогою дипломатів, але в паЧпорті треба відштампувати, як же він в Іспанії буде легалізуватись? Хоча, якщо приїздив в Україну в диптранспорті то тоді так і виїжджав мабуть...
16.06.2025 16:31 Ответить
Не пиши дурниць. В Іспанії він давно легалізований.
По друге, ніяких " штампів" на виїзд, чи в'їзд в Україну громадян України прикордонна служба України не ставить.
Більше того, ніяких " штампів" у паспорт не ставлять і поляки, якщо є тимчасова посвідка на проживання у ЄС.
16.06.2025 17:47 Ответить
Ну зараз є електронна реєстрація. Але ж вона є. Не може ж людина без якоїсь відмітки безконтрольно перетинати кордон.
16.06.2025 17:59 Ответить
Електронна є. Але це не " штамп в паспорт".
16.06.2025 18:11 Ответить
Я зрозумів .
В нас кожна служба-окреме феодальне угрупування.
А цеетралізованого керівництва немає...
16.06.2025 15:20 Ответить
десь є, питання тільки , ДЕ????
16.06.2025 15:28 Ответить
Так. Приватний бізнес але на державному утриманні.
Такого беззаклння ми сягнули, що і Гондурас залишили далеко по нами(
Це жесть.
16.06.2025 18:10 Ответить
А якби він одружився на тещі, то про перетин кордону дізнався б весь світ...
16.06.2025 15:21 Ответить
той, хто одружився на тещі - не встиг перетнути кордон.
16.06.2025 15:23 Ответить
Рівень цинізму у влади зашкалює. Коли порушення стосується простої людини, то вішаються ярлики типу ухилянт, правопорушник, дезертир і т.д. А коли це хтось наближений до ОП, одразу згадується конституція, закони, приватність і, всіляка інша лабуда, аби тільки не видати когось свого.
16.06.2025 15:25 Ответить
!!!!!!!! Зе бачення справедливості в ...ОПі.
16.06.2025 15:28 Ответить
Ще й "утачку" вдягнуть та фото викладуть у і-нет - дивіться кого ми зловили.... а тут конституція, згода бла...бла...бла.... "канєц єпохі".....
16.06.2025 15:34 Ответить
ДПСУ спалилися!
16.06.2025 15:25 Ответить
Наша ДПСУ то суцільне паливо!
16.06.2025 15:30 Ответить
та на батуті портнов перстрибнув кордон. От причепилися.
16.06.2025 15:27 Ответить
"а тому може поширюватися лише за згодою особи" - і що, ДПСУ не може отримати згоди у жмура Портнова? Ай-яй-яй, яка безпомічна Держприкордонслужба!
16.06.2025 15:28 Ответить
Звісно це НЕ банкова таємниця звичайних КРИПАКІВ!
16.06.2025 15:29 Ответить
Дивлячись хто робив цей запит: для журналістів - конфіденційність існує, для слідчих органів - ні.
16.06.2025 15:29 Ответить
Портнов був рідкісна мразота - людина-гній.

Але ж таки він мав право вільно перетинати кордон у війсковий стан бо (питаємо у гугла, скільки дітей було у козляри):

У Андрія Портнова шестеро дітей: два сини - Ігор (народився у 1993 році) та Михайло (2022), а також чотири доньки: Лілія (1994), Варвара (2012), Уляна (2014) і Василіса (2019).

Згідно з інформацією з відкритих джерел, Портнов має двох синів від першого шлюбу - Михайла (2007) та Ігоря (2009). Зараз його дружина - Катерина Гордієнко (Мураєва), у них народилася дочка у 2020 році та син у 2021
16.06.2025 15:31 Ответить
Погранці це організація самі по собі?
16.06.2025 15:32 Ответить
навіть мертвого хазяїна бояться карацупи, ото дисципліна в банді
16.06.2025 15:33 Ответить
В долі...
16.06.2025 15:33 Ответить
От вам і правова держава, яку гундоса почвара побудувала. Жду перемоги і зелену банду під трибуналом, хто з них доживе...
16.06.2025 15:38 Ответить
Збіріг на всякий випадок цей перл від ДПСУ, може коли згодиться!
16.06.2025 15:50 Ответить
Як якийсь Ваня ,одружений з 80-літньою жінкою інвалідом 1 групи пробує виїхати за кордон , то за мить знає вся країна .
16.06.2025 15:54 Ответить
Все ''правильно''.
Зеленський своїх друзів-партнерів навіть мертвими не здає - навіть коли вони москальські окупаційні агенти.
Там цікаво інше:
-- що потрапило в руки іспанській поліції після обшуків у Портнова.?
-- які дані отримали іспанські полісмени зі смартфона Портнова.?
-- чому іспанська поліція категорично відмовилась співпрацювати із Зеленською поліцією.?
-- які факти співпраці Портнова і банди Єрмака-Зеленського стануть нам усім відомі за результатами іспанського розслідування.?
16.06.2025 15:54 Ответить
А так можна?)
16.06.2025 15:55 Ответить
Можна.
Але не всім.
16.06.2025 16:08 Ответить
Країна холопів і господарів..
16.06.2025 15:57 Ответить
"Запитувана інформація є інформацією з обмеженим доступом і стосується приватного життя особи, про яку запитується, її захист від неналежного поширення забезпечується Конституцією України, законами України "Про інформацію", "Про захист персональних даних" Джерело: https://censor.net/ua/n3558171

Які законники аж сльози на очах і гордість бере від усвідомлення яка потужна правова держава. Пілкується навіть за персон у єкзілі.
16.06.2025 16:05 Ответить
Зрада відміняється - лист ДПСУ цілком відповідає чинному законодавству, хоч портянка ще та самка собаки з низькою соціальною відповідальністю
16.06.2025 16:09 Ответить
Діти є - право мав, до прикордонників питань нема. Чому він керував ОП та суддями, і СБУ закривало очі на це - питання іншої площини.
16.06.2025 16:21 Ответить
якщо мав право то чому не дадуть інфу скільки раз на рік та почвара їздила у Київ по справам..
16.06.2025 16:46 Ответить
Тому що він керував всім ОП та зеленими. Але це питання точно не до прикордоників.
17.06.2025 17:34 Ответить
він напевно мав декілька громадянств з відповідними паспортамт
16.06.2025 18:12 Ответить
 
 