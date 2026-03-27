Італія не зверталась до України по допомогу в розслідуванні смерті українського банкіра Адаріча, - Нацполіція

Слідчі органи Нацполіції не розслідують обставини смерті українського банкіра Олександра Адаріча, якого у січні цього року знайшли мертвим у Мілані.

Про це йдеться у відповіді Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ України на запит Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

У МВС повідомили, що італійські компетентні органи не зверталися до України із запитами про міжнародну правову допомогу щодо розслідування смерті Олександра Адаріча. Єдина комунікація між Україною та Італійською Республікою відбувалася через канали Інтерпол та Європолу і стосувалася лише повідомлення про факт смерті та встановлення родичів померлого.

За даними Національної поліції, Адаріч перебував у розшуку з кінця 2021 року. Його розшукувало Печерське управління поліції Києва у межах кримінального провадження, відкритого ще у 2016 році за статтею про привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

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Що передувало?

Нагадаємо, наприкінці січня цього року в італійській пресі зʼявилося повідомлення, що 23 січня біля елітного будинку в центрі Мілана було знайдено тіло українського банкіра Олександра Адаріча. За попередньою версією слідства, він випав із вікна орендованих апартаментів, однак правоохоронці не виключають, що на момент падіння банкір уже був мертвий.

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