Перед викраденням Комарова за ним влаштували "полювання": підозрювані стежили за ним цілий місяць

Поліція Балі з’ясувала, що викрадення громадянина України Ігоря Комарова було ретельно спланованим злочином. За місяць до цього підозрювані стежили за його помешканням.

Про це пише балійське видання Tribun-Bali, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами директора департаменту загальнокримінальних розслідувань поліції Балі Адхі Муляварвана, сліди стеження за Комаровим зафіксували ще за місяць до його викрадення.

"На основі результатів координації та технологічного аналізу встановлено, що починаючи приблизно за місяць до події, кілька осіб, яких ми ідентифікували, займалися пошуком жертви в районі, де вона проживала", - заявив він.

На камерах відеоспостереження видно, як кілька іноземців на різних транспортних засобах проводять розвідку біля вілли, де проживав Комаров. Муляварван назвав поведінку підозрюваних "полюванням", у межах якого ймовірні злочинці по черзі проводили стеження і переслідування, використовуючи різні транспортні засоби - як мотоцикли, так і автомобілі.

Українця буквально "вивчали", каже посадовець поліції. За тиждень до події підозрювані орендували автомобіль, використовуючи підроблені паспорти, який згодом по черзі використовували в їхній операції. Після викрадення Комарова перевозили, постійно змінюючи транспорт, до кількох вілл. Слідчі виявили сліди крові на одній із них, ДНК яких збігається з ДНК родини жертви.

Що передувало

Раніше у соцмережах з'явилися повідомлення про викрадення на Балі двох громадян України –– Ігоря Комарова та Єрмака Петровського. Вони є синами відомих у Дніпрі бізнесменів Сергія Комарова та Олександра Петровського (відомого як Нарік). Ймовірними викрадачами називають вихідців із Чечні.

Комарова і Петровського пов'язують із діяльністю шахрайських call-центрів, так званих дніпровських "офісів".

За інформацією із соцмереж, Петровському вдалося втекти, тоді як Комарова утримували. Останнього піддавали тортурам, вимагаючи викуп у розмірі 10 мільйонів доларів.

За повідомленням індонезійського ресурсу Bali Post, який цитує місцеву поліцію, заява про можливе викрадення Комарова надійшла до правоохоронців ще 15 лютого.

За словами свідків, викрадення сталося, коли чоловік разом із двома друзями каталися на мотоциклах поблизу селища Джимбаран.

Після зникнення Комарова до Мережі потрапило відео, на якому той із тілесними ушкодженнями заявляє про побиття й катування.

За даними медіа, у викраденні зіграло роль фото з геолокацією, яке виклала дівчина Комарова — блогерка Єва Мішалова.

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