Украина пропустила срок подачи кандидатур в судьи Международного уголовного суда

Украина не успела выдвинуть кандидата на должность судьи Международного уголовного суда из-за пропущенного крайнего срока 29 марта 2026 года. Следующая возможность — не раньше 2029 года.

Об этом заявил адвокат Илья Новиков, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

О конкурсе

Украина пропустила срок подачи кандидатуры для участия в отборе судей МУС, который завершился 29 марта 2026 года. По состоянию на 30 марта ни один украинский кандидат не зарегистрирован на сайте Ассамблеи государств-участников Римского статута.

Как сообщил Новиков, в Офисе Президента не учли установленный дедлайн, несмотря на подготовку решения о продлении национального конкурса до 12 апреля. В то же время международный прием заявок уже завершился, и продление внутренней процедуры не повлияет на участие Украины в текущем отборе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конкурсная комиссия внесла в Кабмин кандидатуры двух сотрудников НАБУ на должность главы Гостаможслужбы

Конкурс по отбору кандидата был объявлен указом Владимира Зеленского №206/2026 от 26 февраля. Национальная комиссия начала прием заявок 3 марта и провела последние собеседования 26 марта.

Региональные квоты

После ратификации Римского статута в 2024 году Украина впервые получила право выдвигать кандидатов в состав суда в Гааге. Однако на выборах 2026 года для стран Восточной Европы не предусмотрены квоты, что фактически снижало шансы на избрание.

Несмотря на это, выдвижение кандидата могло иметь политическое значение — для представления украинской позиции и налаживания контактов в международной судебной системе. Впрочем, из-за пропуска дедлайна Украина потеряла даже эту возможность.

"То есть практических шансов получить судью от Украины в составе суда до 2030 года у нас и так не было, но можно было выдвинуть человека, который в течение 8 месяцев общался бы как кандидат с разными людьми в системе МУС и продвигал бы какую-то нашу повестку, или зарабатывал бы для себя поддержку на будущее. Кто-то из других стран мог обидеться, потому что в международных структурах так обычно не делают: если нет квоты, не распихивай других, сиди и жди, пока она появится. Но это было политическое решение – что нам больше нужно: выглядеть вежливыми или продвигать свою линию. Президент определился, что в приоритете сейчас второе", – отметил он.

Следующее окно для выдвижения кандидатов от Украины откроется ориентировочно в 2029 году, если не произойдут досрочные кадровые изменения в составе суда.

"Страны, которые являются жертвами агрессии или на территории которых совершаются военные преступления, подсудные суду, дополнительных квот не получают – если бы было так, суд весь состоял бы из судей из Африки, потому что более 90% всех дел касаются африканских стран. Но таковы правила, и мы на них согласились, ратифицируя устав", – пояснил Новиков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По результатам конкурса определены 22 потенциальных судьи ВАКС, - Transparency International Ukraine. СПИСОК



