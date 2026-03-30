Украина пропустила срок подачи кандидатур в судьи Международного уголовного суда

Украина не успела выдвинуть кандидата на должность судьи Международного уголовного суда из-за пропущенного крайнего срока 29 марта 2026 года. Следующая возможность — не раньше 2029 года.

Об этом заявил адвокат Илья Новиков, передает Цензор.НЕТ.

Украина пропустила срок подачи кандидатуры для участия в отборе судей МУС, который завершился 29 марта 2026 года. По состоянию на 30 марта ни один украинский кандидат не зарегистрирован на сайте Ассамблеи государств-участников Римского статута.

Как сообщил Новиков, в Офисе Президента не учли установленный дедлайн, несмотря на подготовку решения о продлении национального конкурса до 12 апреля. В то же время международный прием заявок уже завершился, и продление внутренней процедуры не повлияет на участие Украины в текущем отборе.

Конкурс по отбору кандидата был объявлен указом Владимира Зеленского №206/2026 от 26 февраля. Национальная комиссия начала прием заявок 3 марта и провела последние собеседования 26 марта.

После ратификации Римского статута в 2024 году Украина впервые получила право выдвигать кандидатов в состав суда в Гааге. Однако на выборах 2026 года для стран Восточной Европы не предусмотрены квоты, что фактически снижало шансы на избрание.

Несмотря на это, выдвижение кандидата могло иметь политическое значение — для представления украинской позиции и налаживания контактов в международной судебной системе. Впрочем, из-за пропуска дедлайна Украина потеряла даже эту возможность.

"То есть практических шансов получить судью от Украины в составе суда до 2030 года у нас и так не было, но можно было выдвинуть человека, который в течение 8 месяцев общался бы как кандидат с разными людьми в системе МУС и продвигал бы какую-то нашу повестку, или зарабатывал бы для себя поддержку на будущее. Кто-то из других стран мог обидеться, потому что в международных структурах так обычно не делают: если нет квоты, не распихивай других, сиди и жди, пока она появится. Но это было политическое решение – что нам больше нужно: выглядеть вежливыми или продвигать свою линию. Президент определился, что в приоритете сейчас второе", – отметил он.

  • Следующее окно для выдвижения кандидатов от Украины откроется ориентировочно в 2029 году, если не произойдут досрочные кадровые изменения в составе суда.

"Страны, которые являются жертвами агрессии или на территории которых совершаются военные преступления, подсудные суду, дополнительных квот не получают – если бы было так, суд весь состоял бы из судей из Африки, потому что более 90% всех дел касаются африканских стран. Но таковы правила, и мы на них согласились, ратифицируя устав", – пояснил Новиков.

Новиков о подборе судей Украины для избрания судьей Международного уголовного суда
Новиков о подборе судей Украины для избрания судьей Международного уголовного суда

ох і паскудна влада зелених зрадників !!!...
30.03.2026 17:03 Ответить
+11
Мабуть не знайшлось чесного судді... А в МКС же нічого не заробиш...
30.03.2026 17:09 Ответить
"ЗЕЛЕНІ ЗРАДНИКИ" ВИКОНАЛИ ЗАВДАННЯ КУЙЛА, І ПРОПУСТИЛИ ТЕРМІН ПОДАЧІ КАНДИДАДУРИ ,
30.03.2026 17:05 Ответить
ох і паскудна влада зелених зрадників !!!...
30.03.2026 17:03 Ответить
"ЗЕЛЕНІ ЗРАДНИКИ" ВИКОНАЛИ ЗАВДАННЯ КУЙЛА, І ПРОПУСТИЛИ ТЕРМІН ПОДАЧІ КАНДИДАДУРИ ,
30.03.2026 17:05 Ответить
Мабуть не знайшлось чесного судді... А в МКС же нічого не заробиш...
30.03.2026 17:09 Ответить
Відображення професійності так званих суддів в Україні. Таке враження шо це кагало безсовісних хабарників та злодіїв.
30.03.2026 17:14 Ответить
Ну так воно і є
30.03.2026 17:25 Ответить
Ніхто з суддів не хотів іти на одну зарплату. Тут лафа, а там...
30.03.2026 18:26 Ответить
У нас Суд є і це Збройні Сили України . Справедливий і вирок вчасний . А міжнародний за вироком нічого не стоїть , а все зависить від волі ймущих.
30.03.2026 17:10 Ответить
Смертников из украинских судей не нашлось? Все хотят "чавкать", но долго?
30.03.2026 17:10 Ответить
От дебіли в законі!

Ще і журналюги, замість яких Новіков пише!
30.03.2026 17:11 Ответить
Портнов+єрмак=зеленський...
30.03.2026 17:11 Ответить
на підхваті чегової корабельної СОСни не знайшлося
30.03.2026 17:13 Ответить
Вони вже пройшли відбір й кожна зарезервована за відповідною яхтою.
30.03.2026 17:21 Ответить
... це ж треба було знайти суддю з пристойною репутацією ,знаннями і який має представляти і захищати інтереси України.
... це ж не парєшать ,як князєв та інші йому подібні, нагребли грошенят і втекли
30.03.2026 17:24 Ответить
Такі судді є і їх немало. Молоді, розумні і порядні. Але їх не помічають.
30.03.2026 17:52 Ответить
Так захоплено крадуть гроші, що забулися за таку дурницю.
30.03.2026 17:24 Ответить
там хабарів не дають , нахен їм така посада
30.03.2026 17:27 Ответить
Там без хабарів зарплати десятками тисяч євро обраховуються.
30.03.2026 17:54 Ответить
міюнародновідомий мамкін йурист-заочник Зєля ваащє нє фкурсє - то фсьО Порох..
30.03.2026 17:34 Ответить
То так і домовлялись з пуйлом .
30.03.2026 17:36 Ответить
Ну як так! Чому ці конкурси перетворюються на тяганину і тривають роками !?
30.03.2026 17:51 Ответить
Як казав незабвенний арестович - пра* ****.
Хіба все згадаєш, бабло саме себе красти не буде.
30.03.2026 17:59 Ответить
совпадєніє?
30.03.2026 18:03 Ответить
Чого так нервувати ? Адже є послиця у Доминикані та Юзик квартиру купив коло Барселони
А якщо серйозно - Міністра юстиції НА ГИЛЯКУ ( щось давно про гиляку ніхто не згадує)
30.03.2026 18:16 Ответить
 
 