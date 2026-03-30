Україна пропустила термін для подачі кандидатури в судді Міжнародного кримінального суду

Україна не встигла подати кандидата на посаду судді Міжнародного кримінального суду через пропущений дедлайн 29 березня 2026 року. Наступна можливість - не раніше 2029 року.

Про це заявив адвокат Ілля Новіков, передає Цензор.НЕТ.

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Про конкурс

Україна пропустила термін подання кандидатури для участі у відборі суддів МКС, який завершився 29 березня 2026 року. Станом на 30 березня жодного українського кандидата не зареєстровано на сайті Асамблеї держав-учасниць Римського статуту.

Як повідомив Новіков, в Офісі Президента не врахували встановлений дедлайн, попри підготовку рішення про продовження національного конкурсу до 12 квітня. Водночас міжнародний прийом заявок уже завершився, і продовження внутрішньої процедури не вплине на участь України в поточному відборі.

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Конкурс із добору кандидата було оголошено указом Володимир Зеленський №206/2026 від 26 лютого. Національна комісія розпочала прийом заяв 3 березня та провела останні співбесіди 26 березня.

Регіональні квоти

Після ратифікації Римського статуту у 2024 році Україна вперше отримала право висувати кандидатів до складу суду в Гаазі. Однак на виборах 2026 року для країн Східної Європи не передбачено квот, що фактично знижувало шанси на обрання.

Попри це, висунення кандидата могло мати політичне значення — для представлення української позиції та налагодження контактів у міжнародній судовій системі. Втім, через пропуск дедлайну Україна втратила навіть цю можливість.

"Тобто практичних шансів отримати суддю від України в складі суду до 2030 в нас і так не було, але можна було висунути людину, яка протягом 8 місяців спілкувалася б як кандидат з різними людьми в системі МКС і просувала б якусь нашу повістку, чи заробляла б для себе підтримку на майбутнє. Хтось з інших країн міг образитись, бо в міжнародних структурах так зазвичай не роблять: якщо нема квоти, не розпихуй інших, сиди і чекай поки буде. Але це було політичне рішення – що нам більш потрібне: виглядати чемними чи просувати свою лінію. Президент визначився, що в пріоритеті зараз друге", - зазначив він.

Наступне вікно для висунення кандидатів від України відкриється орієнтовно у 2029 році, якщо не відбудуться дострокові кадрові зміни у складі суду.

"Країни, які є жертвами агресії або на території яких відбуваються воєнні злочини підсудні суду, додаткових квот не отримують – якби було так, суд весь складався б з суддів з Африки, бо понад 90% всіх справ стосуються африканських країн. Але таки правила, і ми на них погодились, ратифікуючи статут", - пояснив Новіков.

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