В ЕС назвали пять стран, где подрывают демократию: что показал новый отчет

Европейская правозащитная организация Liberties заявила, что правительства пяти стран ЕС последовательно и преднамеренно подрывают верховенство права. Речь идет о Болгарии, Хорватии, Италии, Словакии и Венгрии.

об этом сообщает The Guardian со ссылкой на отчет организации.

Выводы сделаны в отчете Liberties за 2026 год, который основан на данных более 40 неправительственных организаций из 22 стран. В документе эти государства названы такими, которые системно ослабляют демократические институты, правовые механизмы и систему сдержек и противовесов.

Что известно

Наиболее заметный регресс, по данным правозащитников, зафиксирован в Словакии под руководством премьер-министра Роберта Фицо. Речь идет об ухудшении ситуации сразу в нескольких сферах – правосудии, антикоррупционной политике, свободе СМИ и функционировании институтов.

Подобные тенденции зафиксированы и в Болгарии. В то же время Венгрию авторы отчета фактически выделили отдельно, отметив, что за годы правления Виктора Орбана страна продолжает принимать все более регрессивные законы без признаков изменений.

Подробности

Отдельно в отчете упоминается группа стран, где ситуация с верховенством права ухудшается частично, но не системно. К этой категории отнесли Бельгию, Данию, Францию, Германию и Швецию. Правозащитники назвали их "ползунами", подчеркнув постепенное ослабление отдельных демократических стандартов.

Еще восемь государств – Чехию, Эстонию, Грецию, Ирландию, Литву, Нидерланды, Румынию и Испанию – определили как "стагнирующие". Это означает, что ситуация там не демонстрирует существенного прогресса, но и не ухудшается резко.

К этой же группе отнесли и Польшу. В отчете отмечается, что правительство Дональда Туска пытается восстановить независимость институтов, в частности судебной системы, однако сталкивается с ограничениями, в том числе из-за президентского вето. По оценке авторов, этот случай демонстрирует сложность восстановления институциональной независимости после ее ослабления.

Единственной страной ЕС, которая, по оценке Liberties, демонстрирует активное улучшение стандартов верховенства права, стала Латвия. В отчете подчеркивается, что общая тенденция в Европейском Союзе свидетельствует о росте вызовов для демократических институтов даже в традиционно стабильных демократиях.

