В ЕС назвали пять стран, где подрывают демократию: что показал новый отчет

Пять стран ЕС обвинили в подрыве демократии

Европейская правозащитная организация Liberties заявила, что правительства пяти стран ЕС последовательно и преднамеренно подрывают верховенство права. Речь идет о Болгарии, Хорватии, Италии, Словакии и Венгрии.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє The Guardian з посиланням на звіт організації.

Выводы сделаны в отчете Liberties за 2026 год, который основан на данных более 40 неправительственных организаций из 22 стран. В документе эти государства названы такими, которые системно ослабляют демократические институты, правовые механизмы и систему сдержек и противовесов.

Что известно

Наиболее заметный регресс, по данным правозащитников, зафиксирован в Словакии под руководством премьер-министра Роберта Фицо. Речь идет об ухудшении ситуации сразу в нескольких сферах – правосудии, антикоррупционной политике, свободе СМИ и функционировании институтов.

Подобные тенденции зафиксированы и в Болгарии. В то же время Венгрию авторы отчета фактически выделили отдельно, отметив, что за годы правления Виктора Орбана страна продолжает принимать все более регрессивные законы без признаков изменений.

Подробности

Отдельно в отчете упоминается группа стран, где ситуация с верховенством права ухудшается частично, но не системно. К этой категории отнесли Бельгию, Данию, Францию, Германию и Швецию. Правозащитники назвали их "ползунами", подчеркнув постепенное ослабление отдельных демократических стандартов.

Еще восемь государств – Чехию, Эстонию, Грецию, Ирландию, Литву, Нидерланды, Румынию и Испанию – определили как "стагнирующие". Это означает, что ситуация там не демонстрирует существенного прогресса, но и не ухудшается резко.

К этой же группе отнесли и Польшу. В отчете отмечается, что правительство Дональда Туска пытается восстановить независимость институтов, в частности судебной системы, однако сталкивается с ограничениями, в том числе из-за президентского вето. По оценке авторов, этот случай демонстрирует сложность восстановления институциональной независимости после ее ослабления.

Единственной страной ЕС, которая, по оценке Liberties, демонстрирует активное улучшение стандартов верховенства права, стала Латвия. В отчете подчеркивается, что общая тенденция в Европейском Союзе свидетельствует о росте вызовов для демократических институтов даже в традиционно стабильных демократиях.

про тцк-унів та мєнтів українських, які стоять на стражі світових основ демократії та женевської конвенції прав людини якось скромно умовчали серед тих п'ятьох )) мабуть щоб ще більше прискорити вступ України в ес та нато, або шоб орбанів та фіців дємократічностю зєлі та його братви не травмувати ))
30.03.2026 17:29 Ответить
Мова іде про країни ЄС.
30.03.2026 17:32 Ответить
там і йде мова, про те що замовчують, щоб ще більш прискорити вступ України в ес )))
30.03.2026 17:40 Ответить
Шо так ес?
30.03.2026 17:43 Ответить
30.03.2026 17:56 Ответить
А про кацапню картинки немає?
30.03.2026 18:02 Ответить
Картинка про кацапню на вулицях наших міст!Придивись уважно і побачиш Бурятів!
30.03.2026 18:26 Ответить
Так треба самим йди до ТЦК щоб не було бурятів на вулицях.
30.03.2026 18:34 Ответить
В Україні йде п'ятий рік війна з кацапнею це по перше, по друге Україна не є членом ЄС.
30.03.2026 17:42 Ответить
і не буде. бо на зміну зєлі оманському, якщо він навіть буде змінений, прийде ще гірший. така тенденція ))
30.03.2026 17:48 Ответить
Звідки кацапсячий ботяра знаєш?
30.03.2026 17:56 Ответить
Пшовнах, 3,14р.
30.03.2026 18:33 Ответить
30.03.2026 17:52 Ответить
демократія закінчується там, де ***** приводять до влади трампів, орбанів, фіців, зєлів,.... та інших своüх ************** і потім розпочинають війни, спираючись на цю свою п'яту колону.
30.03.2026 17:58 Ответить
Верховна рада не оголосила війну відповідно до конституції, тому жодної війни немає з юридичної точки зору.
30.03.2026 18:02 Ответить
Тцкуни не козаки..це західно-європейські людолови 15-18ст. , коли вільних людей ловили на вулицях і тягли під барабан в військо короля...на січ приходили добровільно
30.03.2026 18:05 Ответить
30.03.2026 18:43 Ответить
З відвертими під×уйловиками все зрозуміло. А решта згадок без конкретики викликає сумніви через змішування всього у купу. Наприклад, надто ліберальна міграційна політика щодо Азії і Африки, а також надмірне захоплення толерацією всякої неомарксистської ×ерні не так є ознакою демократії, як шляхом до деградації та занепаду Європи.
30.03.2026 17:51 Ответить
Организация " Рога и Копыта", что то сказала (возможно), а на сайт ЕСПЧ тяжело зайти и посмотреть сколько судовых позовов к своим правительствам, и на сколько позово ЕСПЧ забил?
30.03.2026 18:12 Ответить
Угорщина і Словаччина зрозуміло. Італійські праві теж ніколи не подобалися Фон дер Ляєн. А що з Болгарією? Через недавню революцію?
30.03.2026 19:25 Ответить
 
 