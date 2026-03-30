Новости Обстрелы Сумщины
РФ атаковала КАБами населенный пункт на Сумщине: 11 пострадавших, в том числе ребенок, один мужчина – в тяжелом состоянии. ФОТО

Российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Глуховской громаде на Сумщине, вследствие чего есть пострадавшие

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Удар РФ по Глуховской общине

Что известно

Отмечается, что под ударом – жилой сектор. Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре.

Смотрите также: Сутки в Сумской области: враг атаковал 25 населенных пунктов, трое человек получили травмы. ФОТОрепортаж

Пострадавшие

По данным ОВА, на данный момент известно об 11 пострадавших, среди них – один ребенок. Все доставлены в больницу.

В тяжелом состоянии находится 50-летний мужчина. Медики оказывают необходимую помощь.

Сообщается, что все последствия атаки уточняются. Работают соответствующие службы.

Читайте: Почти 90 обстрелов за сутки зафиксировано в Сумской области: двое человек погибли и пятеро ранены

обстрел (31848) Сумская область (4041) Глухов (39) Шосткинский район (141)
КАБи до Кийова поки не долітають, то це питання не на часі, похер на Сумщину, та і вообще, де ця область знаходиться, вона справді є?
30.03.2026 18:07 Ответить
З серпня 2024 року знаходиться в підвішеному становищі і від постійного розколихування може .......
30.03.2026 20:36 Ответить
 
 