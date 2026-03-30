РФ атаковала КАБами населенный пункт на Сумщине: 11 пострадавших, в том числе ребенок, один мужчина – в тяжелом состоянии. ФОТО
Российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Глуховской громаде на Сумщине, вследствие чего есть пострадавшие
Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Отмечается, что под ударом – жилой сектор. Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре.
Пострадавшие
По данным ОВА, на данный момент известно об 11 пострадавших, среди них – один ребенок. Все доставлены в больницу.
В тяжелом состоянии находится 50-летний мужчина. Медики оказывают необходимую помощь.
Сообщается, что все последствия атаки уточняются. Работают соответствующие службы.
