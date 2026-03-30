Зеленский обнародовал декларацию за 2025 год: более 15 млн гривен доходов

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию о доходах за 2025 год. Общий доход главы государства и членов его семьи составляет 15 805 828 гривен.

Доходы Зеленского и его семьи

Согласно обнародованным данным, 7 440 907 гривен семья Зеленского получила в виде заработной платы президента, банковских процентов и доходов от сдачи собственной недвижимости в аренду.

Также еще 8 364 921 гривна — доход от погашения облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ).

На банковских счетах Зеленский хранит 1,8 млн грн, 357,1 тыс. евро, 38,1 тыс. дол., наличными –– 595 тыс. дол., 97,9 тыс. грн и 1 тыс. евро.

Как свидетельствует декларация, Зеленский в 2025 году получил 336 000 гривен заработной платы за год (28 000 гривен в месяц).

В ОП добавили, что остаток денежных средств семьи президента на конец прошлого года значительно не изменился. Существенных изменений в 2025 году в отношении недвижимого имущества, транспортных средств в семье главы государства не произошло.

Автомобили и недвижимость

Супруги Зеленские владеют рядом наручных часов и ювелирных изделий. В декларации указаны и автомобили президента и первой леди — Range Rover и Mercedes-Benz.

В собственности президента находится основная квартира в Киеве общей площадью 131,9 кв. м, два гаража, две квартиры в совместной собственности с Сергеем Шефиром, а также квартиры и парковочные места, записанные на жену. У Елены Зеленской есть квартира в Великобритании.

Согласно декларации, 17 сентября президент стал владельцем торговых марок "Зеленский" и Zelenskyy.

