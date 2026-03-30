РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7760 посетителей онлайн
Новости Доходы Зеленского
701 14

Зеленский обнародовал декларацию за 2025 год: более 15 млн гривен доходов

Президент Владимир Зеленский
Фото: Leo Fawkes/BBC/72 Films

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию о доходах за 2025 год. Общий доход главы государства и членов его семьи составляет 15 805 828 гривен.

Об этом сообщили на сайте Офиса президента, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Доходы Зеленского и его семьи

Согласно обнародованным данным, 7 440 907 гривен семья Зеленского получила в виде заработной платы президента, банковских процентов и доходов от сдачи собственной недвижимости в аренду.

Также еще 8 364 921 гривна — доход от погашения облигаций внутренних государственных займов (ОВГЗ).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кличко задекларировал 16,8 миллиона доходов за прошлый год

  • На банковских счетах Зеленский хранит 1,8 млн грн, 357,1 тыс. евро, 38,1 тыс. дол., наличными –– 595 тыс. дол., 97,9 тыс. грн и 1 тыс. евро.
  • Как свидетельствует декларация, Зеленский в 2025 году получил 336 000 гривен заработной платы за год (28 000 гривен в месяц).

В ОП добавили, что остаток денежных средств семьи президента на конец прошлого года значительно не изменился. Существенных изменений в 2025 году в отношении недвижимого имущества, транспортных средств в семье главы государства не произошло.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Свириденко задекларировала почти 5 миллионов дохода за 2025 год: что в декларации?

Автомобили и недвижимость

Супруги Зеленские владеют рядом наручных часов и ювелирных изделий. В декларации указаны и автомобили президента и первой леди — Range Rover и Mercedes-Benz.

В собственности президента находится основная квартира в Киеве общей площадью 131,9 кв. м, два гаража, две квартиры в совместной собственности с Сергеем Шефиром, а также квартиры и парковочные места, записанные на жену. У Елены Зеленской есть квартира в Великобритании.

Согласно декларации, 17 сентября президент стал владельцем торговых марок "Зеленский" и Zelenskyy.

Читайте также: Украинцев обязали декларировать все гоствплаты: как это сделать и о каких программах идет речь?

Автор: 

декларация (1338) доходы (500) Зеленский Владимир (23812)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Стесняясь спросить, это с двушечкой на маааскву или без?
показать весь комментарий
31.03.2026 00:00 Ответить
+2
"Це дріб'язок, я на це не звертаю уваги, в моїй голові війна закінчена, не знаю що у вас"
показать весь комментарий
30.03.2026 23:42 Ответить
+2
От біда.
Доведеться обирати - або скумбрія, або мівіна.
показать весь комментарий
31.03.2026 00:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
бiдося.
показать весь комментарий
30.03.2026 23:44 Ответить
А скільки кубометрів накрадених?
показать весь комментарий
30.03.2026 23:48 Ответить
Це менше ніж 500к доларів. Віримо, ага 😁
показать весь комментарий
30.03.2026 23:50 Ответить
І черговий нуль благодійності. Гребець тільки під себе.
показать весь комментарий
30.03.2026 23:53 Ответить
Де кріпта, та офшори васю..??? Ніщеброд, скинемось , чи що, на харчування, загнться від потужного передозу, горе для народу, але не біда...
показать весь комментарий
30.03.2026 23:55 Ответить
показать весь комментарий
Не менше 15 млрд. $.
показать весь комментарий
31.03.2026 00:01 Ответить
что-то "зрадафилов" маловато! пересменка??
показать весь комментарий
31.03.2026 00:02 Ответить
показать весь комментарий
Збрехав! Як завжди !
Не 15 млн. грн., а 15 кубометрів долярів та євриків!
показать весь комментарий
31.03.2026 00:05 Ответить
"А в тюрьмє сєйчас макарони"©
показать весь комментарий
31.03.2026 00:08 Ответить
Расмеши смешного....
показать весь комментарий
31.03.2026 00:11 Ответить
І віллу в Італії задекларував?
показать весь комментарий
31.03.2026 00:13 Ответить
 
 