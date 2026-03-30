Зеленський оприлюднив декларацію за 2025 рік: понад 15 млн гривень доходів

Фото: Leo Fawkes/BBC/72 Films

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про доходи за 2025 рік. Загальний дохід глави держави та членів його родини становить 15 805 828 гривень.

Про це повідомили на сайті Офісу президента, інформує Цензор.НЕТ.

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Доходи Зеленського та його родини

Згідно з оприлюдненими даними, 7 440 907 гривень родина Зеленського отримала у вигляді заробітної плати президента, банківських відсотків та доходів від надання власної нерухомості в оренду.

Також ще 8 364 921 гривня — дохід від погашення облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП).

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На банківських рахунках Зеленський зберігає 1,8 млн грн, 357,1 тис. євро, 38,1 тис. дол., готівкою –– 595 тис. дол, 97,9 тис. грн і 1 тис. євро.

Як свідчить декларація, Зеленський у 2025 році отримав 336 000 гривень заробітної плати за рік (28 000 гривень на місяць).

В ОП додали, що залишок грошових коштів родини президента на кінець минулого року значно не змінився. Суттєвих змін у 2025 році щодо нерухомого майна, транспортних засобів у сім’ї глави держави не відбулося.

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Авто та нерухомість

Подружжя Зеленських володіє низкою наручних годинників і ювелірних виробів. У декларації вказано й автомобілі президента та першої леді — Range Rover та Mersedes-Benz.

У власності президента є основна квартира в Києві загальною площею 131,9 кв. м, два гаражі, дві квартири спільної власності з Сергієм Шефіром, а також квартири та паркомісця, записані на дружину. В Олени Зеленської є квартира у Великій Британії.

Згідно з декларацією, президент 17 вересня став власником торговельних марок "Зеленський" і Zelenskyy.

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