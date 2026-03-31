В Украине осталось лишь 22% средств резервного фонда госбюджета

За первые месяцы 2026 года правительство Украины использовало большую часть средств резервного фонда государственного бюджета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в данных Министерства финансов и информации с Правительственного портала, пишет Экономическая правда.

По состоянию на 30 марта остаток средств в резервном фонде составлял около 11,06 млрд грн, что равно лишь 22,4% от предусмотренного объема. Всего в бюджете на эти нужды было заложено 49,42 млрд грн.

Как использовались средства резервного фонда

По данным Минфина, по состоянию на 18 марта нераспределенный остаток фонда составлял 24,63 млрд грн. После этого правительство приняло новые решения о выделении средств — 12,85 млрд грн 20 марта и еще 0,72 млрд грн 25 марта.

Часть средств направили на финансирование программ, не имеющих признаков срочности. В частности, на программу поддержки внутреннего спроса "Национальный кэшбэк" выделили 2,138 млрд грн, что составляет почти 5% от общего объема фонда.

"Подобные расходы носят системный, а не экстренный характер и должны проходить через полную процедуру бюджетного планирования и согласования парламентом", — отметил эксперт по публичным финансам Дмитрий Андриенко.

В то же время резервный фонд традиционно используется для оперативного финансирования неотложных нужд, в частности ликвидации последствий обстрелов и поддержки критической инфраструктуры. Например, 25 марта правительство направило 12,85 млрд грн на строительство защитных инженерных сооружений для энергетики, железной дороги и почтовой инфраструктуры.

Придется ли менять бюджет

Эксперты отмечают, что высокие темпы использования средств могут привести к необходимости пересмотра государственного бюджета уже в ближайшее время. Правительство может быть вынуждено инициировать увеличение резервного фонда.

Решение об изменениях в бюджет должно подготовить Министерство финансов, а утвердить — Верховная Рада. По оценкам собеседников во власти, такая необходимость может возникнуть уже в июне.

Это также связано с ожидаемым поступлением финансовой помощи от Европейского Союза. Часть средств необходимо будет официально включить в бюджет, чтобы правительство могло их использовать.

К слову, ранее Зеленский заявил, что из-за заблокированного кредита от Евросоюза на 90 млрд евро, 45 из которых должны были поступить в этом году, Украина рискует не успеть подготовиться к следующей зиме.

