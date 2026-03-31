В Украине осталось лишь 22% средств резервного фонда госбюджета

Резервный фонд госбюджета заканчивается

За первые месяцы 2026 года правительство Украины использовало большую часть средств резервного фонда государственного бюджета.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в данных Министерства финансов и информации с Правительственного портала, пишет Экономическая правда

По состоянию на 30 марта остаток средств в резервном фонде составлял около 11,06 млрд грн, что равно лишь 22,4% от предусмотренного объема. Всего в бюджете на эти нужды было заложено 49,42 млрд грн.

Как использовались средства резервного фонда

По данным Минфина, по состоянию на 18 марта нераспределенный остаток фонда составлял 24,63 млрд грн. После этого правительство приняло новые решения о выделении средств — 12,85 млрд грн 20 марта и еще 0,72 млрд грн 25 марта.

Часть средств направили на финансирование программ, не имеющих признаков срочности. В частности, на программу поддержки внутреннего спроса "Национальный кэшбэк" выделили 2,138 млрд грн, что составляет почти 5% от общего объема фонда.

"Подобные расходы носят системный, а не экстренный характер и должны проходить через полную процедуру бюджетного планирования и согласования парламентом", — отметил эксперт по публичным финансам Дмитрий Андриенко.

В то же время резервный фонд традиционно используется для оперативного финансирования неотложных нужд, в частности ликвидации последствий обстрелов и поддержки критической инфраструктуры. Например, 25 марта правительство направило 12,85 млрд грн на строительство защитных инженерных сооружений для энергетики, железной дороги и почтовой инфраструктуры.

Читайте также: Украине нужно $52 млрд внешней поддержки на этот год, привлечено — лишь $5,5 млрд, — Минфин

Придется ли менять бюджет

Эксперты отмечают, что высокие темпы использования средств могут привести к необходимости пересмотра государственного бюджета уже в ближайшее время. Правительство может быть вынуждено инициировать увеличение резервного фонда.

Решение об изменениях в бюджет должно подготовить Министерство финансов, а утвердить — Верховная Рада. По оценкам собеседников во власти, такая необходимость может возникнуть уже в июне.

Это также связано с ожидаемым поступлением финансовой помощи от Европейского Союза. Часть средств необходимо будет официально включить в бюджет, чтобы правительство могло их использовать.

Читайте также: Правительство обновило правила использования средств субвенции на школьное питание: что изменилось?

Можна ще по ТИЩІ роздать.
31.03.2026 00:49 Ответить
Краще вже по 10 тис.
31.03.2026 02:01 Ответить
Ще є що красти. Потрібно ще якийсь кешбек замутити.
31.03.2026 00:50 Ответить
можуть підняти податки на розкіш і на надприбутки
31.03.2026 00:51 Ответить
"Нєт, синочєк, ти будеш меньше кушать"©
31.03.2026 00:54 Ответить
Так. Введуть податок на бідність. В уряді одні проффесіонали.
31.03.2026 02:04 Ответить
Без паніки, посполиті золотими зубами скинуться...
31.03.2026 00:52 Ответить
Нащо так радикально? Ще не всіх собак продали.
31.03.2026 09:19 Ответить
Все с3,14жено до нас...
31.03.2026 00:55 Ответить
Парашенка, ти вапще совєсьть патєрял?
31.03.2026 00:57 Ответить
Можна ще по 1500 роздати і назвати "комедійний кейс"
31.03.2026 01:01 Ответить
Зеленський оприлюднив декларацію за 2025 рік: понад 15 млн гривень доходів ...міндічі напрацювали систем та шлагбаумів ,мізкі включили ,на кишеню зеленському ,з чистого поля ... А в Україні залишилося лише 22% коштів резервного фонду держбюджету...Завтра торчок 🤡 скаже ,шо всьо грошей нема ,підписуємо капітуляцію ...
31.03.2026 01:14 Ответить
ну якщо капітулювати хоча б так як Фінляндія, але у нас немає свого Манаргейма, а владу і інформаційний простір заполонили одні шарікови які не відають що говорять і творять, власними руками ведучи країну до демографічного і економічного краху.
31.03.2026 03:52 Ответить
День ще не починався, а в уряді ****** уже кипіла робота.
Кошти на виконання рішень суду щодо виплати заборгованості ПФУ виділили? Sуки.
3 роки чекаю.
31.03.2026 02:00 Ответить
У нас при владі коміки, у яких на першому місці це посміятися з будь чого - з України порноактриси, живота Орбана.
31.03.2026 05:48 Ответить
Ось й все, пані та панове бюджетники!
А тепер, смокчіть лапу та шукайте нові місця роботи,
але вже поза бюджетною сферою!
31.03.2026 06:02 Ответить
ЗЕлені тварі,розбазарюють кошти платників податків,бо немає державних грошей,на всілякі тисячі ЗЕленського,національні кешбеки,поїздки "Укрзалізницею".
Якби зі своїх карманів це робили,але вдавляться,вони ще й і в державний карман залізуть,"руки погріють.
31.03.2026 06:24 Ответить
На двушку на москву ще вистачить
31.03.2026 06:33 Ответить
Зелені виродки звикли харчуватися на широку ногу....ублюдки...
31.03.2026 06:49 Ответить
 
 