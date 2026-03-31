В Україні залишилося лише 22% коштів резервного фонду держбюджету

За перші місяці 2026 року уряд України використав більшу частину коштів резервного фонду державного бюджету.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у даних Міністерства фінансів та інформації з Урядового порталу, пише Економічна правда.

Станом на 30 березня залишок коштів у резервному фонді становив близько 11,06 млрд грн, що дорівнює лише 22,4% від передбаченого обсягу. Загалом у бюджеті на ці потреби було закладено 49,42 млрд грн.

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Як використовували кошти резервного фонду

За даними Мінфіну, станом на 18 березня нерозподілений залишок фонду становив 24,63 млрд грн. Після цього уряд ухвалив нові рішення про виділення коштів — 12,85 млрд грн 20 березня та ще 0,72 млрд грн 25 березня.

Частину коштів спрямували на фінансування програм, які не мають ознак терміновості. Зокрема, на програму підтримки внутрішнього попиту "Національний кешбек" виділили 2,138 млрд грн, що становить майже 5% від загального обсягу фонду.

"Подібні видатки мають системний, а не екстрений характер і повинні проходити через повну процедуру бюджетного планування та погодження парламентом", — зазначив експерт з публічних фінансів Дмитро Андрієнко.

Водночас резервний фонд традиційно використовується для оперативного фінансування невідкладних потреб, зокрема ліквідації наслідків обстрілів та підтримки критичної інфраструктури. Наприклад, 25 березня уряд спрямував 12,85 млрд грн на будівництво захисних інженерних споруд для енергетики, залізниці та поштової інфраструктури.

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Чи доведеться змінювати бюджет

Експерти зазначають, що високі темпи використання коштів можуть призвести до необхідності перегляду державного бюджету вже найближчим часом. Уряд може бути змушений ініціювати збільшення резервного фонду.

Рішення про зміни до бюджету має підготувати Міністерство фінансів, а затвердити — Верховна Рада. За оцінками співрозмовників у владі, така потреба може виникнути вже в червні.

Це також пов’язано з очікуваним надходженням фінансової допомоги від Європейського Союзу. Частину коштів необхідно буде офіційно включити до бюджету, щоб уряд міг їх використовувати.

До слова, раніше Зеленський заявив, що через заблокований кредит від Євросоюзу на 90 млрд євро, 45 з яких мали надійти цього року, Україна ризикує не встигнути підготуватися до наступної зими.

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