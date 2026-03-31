Одесса подверглась атаке дронами: есть попадание в жилой дом, пострадал мужчина
Ранним утром 31 марта российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГУВК Сергей Лысак.
В результате атаки зафиксировано попадание в девятиэтажный жилой дом в Киевском районе города, повреждены фасад, балконы и остекление со второго по четвертый этажи.
"Пострадал мужчина. Необходимую медицинскую помощь ему оказали на месте. Дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно", — отметил Лысак.
Пожар, возникший после атаки, оперативно потушили подразделения ГСЧС.
На месте работают оперативные и коммунальные службы, которые ликвидируют последствия удара и обследуют поврежденное здание.
