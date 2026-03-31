Новости
Одесса подверглась атаке дронами: есть попадание в жилой дом, пострадал мужчина

Ранним утром 31 марта российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГУВК Сергей Лысак.

В результате атаки зафиксировано попадание в девятиэтажный жилой дом в Киевском районе города, повреждены фасад, балконы и остекление со второго по четвертый этажи. 

"Пострадал мужчина. Необходимую медицинскую помощь ему оказали на месте. Дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно", — отметил Лысак.

Пожар, возникший после атаки, оперативно потушили подразделения ГСЧС.

На месте работают оперативные и коммунальные службы, которые ликвидируют последствия удара и обследуют поврежденное здание.

