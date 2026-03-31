Одеса зазнала атаки дронами: є влучання у житловий будинок, постраждав чоловік
Під ранок 31 березня російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак.
Внаслідок атаки зафіксовано влучання у дев’ятиповерховий житловий будинок у Київському районі міста, пошкоджено фасад, балкони та скління з другого по четвертий поверхи.
"Постраждав чоловік. Необхідну медичну допомогу йому надали на місці. Подальше лікування проходитиме амбулаторно", - зазначив Лисак.
Пожежу, що виникла після атаки, оперативно загасили підрозділи ДСНС.
На місці працюють оперативні та комунальні служби, які ліквідовують наслідки удару та обстежують пошкоджену будівлю.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль