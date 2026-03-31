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Новини Атака безпілотників на Одесу
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Одеса зазнала атаки дронами: є влучання у житловий будинок, постраждав чоловік

Одеса під атакою БпЛА: пошкоджено багатоповерхівку

Під ранок 31 березня російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак.

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Внаслідок атаки зафіксовано влучання у дев’ятиповерховий житловий будинок у Київському районі міста, пошкоджено фасад, балкони та скління з другого по четвертий поверхи. 

"Постраждав чоловік. Необхідну медичну допомогу йому надали на місці. Подальше лікування проходитиме амбулаторно", - зазначив Лисак.

Пожежу, що виникла після атаки, оперативно загасили підрозділи ДСНС.

На місці працюють оперативні та комунальні служби, які ліквідовують наслідки удару та обстежують пошкоджену будівлю.

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