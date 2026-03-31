Одеса зазнала атаки дронами: є влучання у житловий будинок, постраждав чоловік

Під ранок 31 березня російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Внаслідок атаки зафіксовано влучання у дев’ятиповерховий житловий будинок у Київському районі міста, пошкоджено фасад, балкони та скління з другого по четвертий поверхи.

"Постраждав чоловік. Необхідну медичну допомогу йому надали на місці. Подальше лікування проходитиме амбулаторно", - зазначив Лисак.

Пожежу, що виникла після атаки, оперативно загасили підрозділи ДСНС.

На місці працюють оперативні та комунальні служби, які ліквідовують наслідки удару та обстежують пошкоджену будівлю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала КАБами громаду на Сумщині: 11 постраждалих, зокрема дитина, один чоловік - важкий. ФОТО