Военнообязанный мужчина из Одесской области пытался сбежать в Молдову на кроссовом мотоцикле

Уклониста задержали в Одесской области при попытке бегства в Молдову на мотоцикле

В Одесской области пограничники задержали военнообязанного мужчину, который пытался незаконно пересечь государственную границу с Молдовой на кроссовом мотоцикле.

Инцидент произошел в Раздельнянском районе. По данным пограничников, 42-летний житель Николаевской области заранее подготовился к побегу и приобрел кроссовый мотоцикл, чтобы преодолеть сложную местность приграничья.

Мужчина хорошо ориентировался в регионе, поскольку ранее работал водителем эвакуатора и часто передвигался по территории Одесской области. Свой маршрут он прокладывал через навигатор и двигался по полевым дорогам.

По информации ГПСУ, нарушитель дождался благоприятных погодных условий и отправился к границе. Однако ни технические возможности мотоцикла, ни знание местности не помогли - его задержали на окраине одного из приграничных сел.

В настоящее время в отношении задержанного составлены соответствующие административные материалы. Обстоятельства правонарушения выясняются.

Міг би йти служити в ТЦК, зекономив би кучу грошей, ще й заробив. Цей канал не перекритий
31.03.2026 15:57 Ответить
То блатна посада.
31.03.2026 15:58 Ответить
 
 