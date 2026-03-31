Военнообязанный мужчина из Одесской области пытался сбежать в Молдову на кроссовом мотоцикле
В Одесской области пограничники задержали военнообязанного мужчину, который пытался незаконно пересечь государственную границу с Молдовой на кроссовом мотоцикле.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Инцидент произошел в Раздельнянском районе. По данным пограничников, 42-летний житель Николаевской области заранее подготовился к побегу и приобрел кроссовый мотоцикл, чтобы преодолеть сложную местность приграничья.
Что известно
Мужчина хорошо ориентировался в регионе, поскольку ранее работал водителем эвакуатора и часто передвигался по территории Одесской области. Свой маршрут он прокладывал через навигатор и двигался по полевым дорогам.
Подробности
По информации ГПСУ, нарушитель дождался благоприятных погодных условий и отправился к границе. Однако ни технические возможности мотоцикла, ни знание местности не помогли - его задержали на окраине одного из приграничных сел.
В настоящее время в отношении задержанного составлены соответствующие административные материалы. Обстоятельства правонарушения выясняются.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль