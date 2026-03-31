Військовозобов’язаний чоловік з Одещини намагався втекти до Молдови на кросовому мотоциклі

В Одеській області прикордонники затримали військовозобов’язаного чоловіка, який намагався незаконно перетнути державний кордон із Молдовою на кросовому мотоциклі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Інцидент стався у Роздільнянському районі. За даними прикордонників, 42-річний житель Миколаївської області заздалегідь підготувався до втечі та придбав кросовий мотоцикл, щоб подолати складну місцевість прикордоння.

Що відомо

Чоловік добре орієнтувався в регіоні, оскільки раніше працював водієм евакуатора і часто пересувався територією Одеської області. Свій маршрут він прокладав через навігатор і рухався польовими дорогами.

Також читайте: У Молдові затримали 11 таксистів, які могли незаконно вивезти з України до 400 чоловіків за $6–10 тисяч

Подробиці

За інформацією ДПСУ, порушник дочекався сприятливих погодних умов і вирушив до кордону. Однак ані технічні можливості мотоцикла, ані знання місцевості не допомогли – його затримали на околиці одного з прикордонних сіл.

Наразі щодо затриманого складено відповідні адміністративні матеріали. Обставини правопорушення з’ясовуються.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Жителька Одещини намагалась переправити тандем "липових" військових за кордон. ФОТО