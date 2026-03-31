Військовозобов’язаний чоловік з Одещини намагався втекти до Молдови на кросовому мотоциклі
В Одеській області прикордонники затримали військовозобов’язаного чоловіка, який намагався незаконно перетнути державний кордон із Молдовою на кросовому мотоциклі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Інцидент стався у Роздільнянському районі. За даними прикордонників, 42-річний житель Миколаївської області заздалегідь підготувався до втечі та придбав кросовий мотоцикл, щоб подолати складну місцевість прикордоння.
Що відомо
Чоловік добре орієнтувався в регіоні, оскільки раніше працював водієм евакуатора і часто пересувався територією Одеської області. Свій маршрут він прокладав через навігатор і рухався польовими дорогами.
Подробиці
За інформацією ДПСУ, порушник дочекався сприятливих погодних умов і вирушив до кордону. Однак ані технічні можливості мотоцикла, ані знання місцевості не допомогли – його затримали на околиці одного з прикордонних сіл.
Наразі щодо затриманого складено відповідні адміністративні матеріали. Обставини правопорушення з’ясовуються.
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