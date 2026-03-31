После ситуации с ветераном, который не смог получить банковскую карту, жалоб от людей с инвалидностью не поступало, - НБУ. ДОКУМЕНТ

После инцидента с ветераном Русланом Кнышем в Национальный банк Украины не поступало жалоб от людей с инвалидностью относительно проблем с прохождением идентификации.

Об этом в ответе на запрос Цензор.НЕТ сообщил заместитель председателя НБУ Дмитрий Олийник.

В то же время, по его словам, сейчас рассматривается одно обращение от человека с инвалидностью I группы по зрению и заболеваниям опорно-двигательного аппарата относительно обновления идентификационных данных и создания голосового отпечатка для дальнейшего пользования банковскими услугами.

Олейник пояснил, что требование "ПриватБанка" сделать фото с карточкой, которое должен был выполнить, в частности, и ветеран Руслан Кныш, - это не обязательная норма законодательства, а внутренняя практика конкретного банка.

Заместитель главы НБУ отметил, что банки обязаны устанавливать личность клиента - это называется идентификацией и верификацией. Для этого используются персональные данные, такие как паспорт, дата рождения, налоговый номер и другая информация. При этом закон позволяет проводить проверку личности дистанционно, в частности через видеосвязь. В таких случаях рядом с клиентом может находиться другой человек, который помогает пройти процедуру, что особенно важно для людей с инвалидностью или маломобильных граждан.

Он заверил, что Нацбанк осуществляет надзор за работой банков - как планово, так и внепланово. Во время проверок, в частности, обращают внимание на то, обеспечивают ли они доступность услуг для людей с инвалидностью.

Олейник также отметил, что 23 февраля этого года НБУ дополнительно направил банкам и небанковским поставщикам платежных услуг письмо с разъяснениями относительно обеспечения доступности услуг для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения и обратил внимание на целесообразность адаптации внутренних положений к обслуживанию, учитывая индивидуальные потребности каждого такого клиента.

