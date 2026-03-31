Після ситуації з ветераном, який не зміг отримати банківську картку, скарг від осіб з інвалідністю не надходило, - НБУ. ДОКУМЕНТ
Після ситуації із ветераном Русланом Книшем до Національного банку України не надходили скарги від людей з інвалідністю щодо проблем проходження ідентифікації.
Про це у відповіді на запит Цензор.НЕТ повідомив заступник голови НБУ Дмитро Олійник.
Водночас, за його словами, зараз розглядається одне звернення від людини з інвалідністю І групи за зором та захворюваннями опорно-рухового апарату щодо оновлення ідентифікаційних даних та здійснення голосового зліпка для подальшого користування банківськими послугами.
Заступник голови НБУ зазначив, що банки зобов’язані встановлювати особу клієнта — це називається ідентифікацією та верифікацією. Для цього використовуються персональні дані, такі як паспорт, дата народження, податковий номер та інша інформація. При цьому закон дозволяє проводити перевірку особи дистанційно, зокрема через відеозв’язок. У таких випадках поруч із клієнтом може бути інша людина, яка допомагає пройти процедуру, що особливо важливо для людей з інвалідністю або маломобільних громадян.
Він запевнив, що Нацбанк здійснює нагляд за роботою банків - як планово, так і позапланово. Під час перевірок, зокрема, звертають увагу на те, чи забезпечують вони доступність послуг для людей з інвалідністю.
Олійник також зауважив, що 23 лютого цього року НБУ додатково направив банкам та небанківським надавачам платіжних послуг лист із роз’ясненням щодо забезпечення доступності послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення та звернув увагу на доцільність адаптації внутрішніх положень до обслуговування, ураховуючи індивідуальні потреби кожного такого клієнта.
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