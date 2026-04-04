Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 302 370 человек (+1 110 за сутки), 11 835 танков, 39 378 артиллерийских систем, 24 344 ББТ. ИНФОГРАФИКА

Средний удар ССО уничтожил ключевые объекты противника в Крыму и на Запорожье

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 302 370 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 3.04.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 302 370 (+1 110) человек 
  • танков – 11 835 (+2) шт.
  • боевых бронированных машин – 24 344 (+4) шт.
  • артиллерийских систем – 39 378 (+85) шт.
  • РСЗО – 1 716 (+3) ед.
  • средства ПВО – 1 338 (+0) шт.
  • самолетов – 435 (+0) шт.
  • вертолетов – 350 (+0) шт.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 217 016 (+2 387) шт.
  • крылатые ракеты – 4 517 (+26) шт.
  • корабли / катера – 33 (+0) шт.
  • подводные лодки – 2 (+0) шт.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 87 149 (+199) шт.
  • специальная техника – 4 109 (+0) ед.

Знову українські чайки збивають літаки рашистів:

04.04.2026 07:37 Ответить
Єдине радує як Наші Славні ЗСУ знищують рашиську нечисть. Слава ЗСУ !
04.04.2026 07:34 Ответить
По арті часом не рекорд?
показать весь комментарий
04.04.2026 07:14 Ответить
Може щось у методіках підрахунку поміняли...
показать весь комментарий
04.04.2026 09:50 Ответить
Ні, восьмий показник 85+3, майже рік тому 24.04.25 було 85+1, добові рекорди по арті були в двацятих числах березня минулого року 122+1/104+6/101+2/96+3
показать весь комментарий
04.04.2026 09:59 Ответить
Да і місячний рекорд по ствольній арті був у березені 25-го 1 644 одиниці
показать весь комментарий
04.04.2026 10:05 Ответить
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
04.04.2026 07:16 Ответить
Яка краса! Не можу надивитись...............
04.04.2026 09:52 Ответить
04.04.2026 10:45 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
04.04.2026 09:20 Ответить
Манегерш можна сміливо загрібати на посади діловодів, бюстгалтерш до фінчастини, а робітниць прокурватури в юрвідділ та службу попередження правопорушень...хай на одному окладі трохи посидять, це для них корисно
04.04.2026 09:28 Ответить
Сьогодняшній звіт, це звіт "за ітого" на 1 500 день триденної війни.
04.04.2026 10:09 Ответить
Французька радіостанція RFI з посиланням на лівійські джерела https://www.rfi.fr/fr/afrique/20260403-libye-haut-responsable-du-renseignement-russe-tu%C3%A9-rivalite-ukraine-enquete повідомляє, що у грудні 2025 року в Середземному морі українські військові, які діють на території Лівії за угодою з урядом у Тріполі на чолі з Дбейбою, дронами завдали удару по танкеру "тіньового флоту" рф "Qendil", внаслідок чого було вбито генерала ГПУ ГШ РФ Андрєя Авєрьянова.

" Російська помста "

"Москва пообіцяла рішучу відповідь на цю операцію. Менш ніж через тиждень, https://www.france24.com/fr/asie-pacifique/20251223-mort-chef-etat-major-libye-%C3%A9pave-avion-mohamed-al-haddad-turquie 23 грудня, у Туреччині загинув генерал Мохаммед аль-Хаддад, начальник штабу армії на заході Лівії та найвищий військовий чиновник у Триполі. Його літак, зафрахтований у приватної компанії, що базується на Мальті, розбився внаслідок вибуху на борту через кілька хвилин після зльоту з Анкари. Його супроводжували радник Мохамед Діаб, начальник штабу сухопутних військ, генерал-лейтенант аль-Фітурі Грібель, директор служби військової індустріалізації, та бригадний генерал Махмуд аль-Катаві. Загалом загинуло семеро осіб, пов'язаних з армією на заході Лівії.
Наші лівійські джерела твердо переконані, що це російська відповідь на напад на « Кенділь». Після аналізу двох чорних скриньок офіційних заяв не було зроблено... "

Близько 200 українських офіцерів та фахівців було перекинуто на військові бази у Лівії згідно з домовленостями з Урядом національної єдності (ПНЕ) під керівництвом Абдель Хаміда Дбейби.

За інформацією джерел, українських військовослужбовців дислоковано на трьох об'єктах у західній частині країни. Перший - авіабаза в Місраті, де також розміщені турецькі, італійські та американські підрозділи AFRICOM, а також британський розвідувальний центр.
Другий об'єкт, розташований у місті Завія, повністю обладнаний для запуску повітряних та морських безпілотників.
Третій знаходиться у штабі 111-ї бригади лівійської армії поблизу аеропорту Тріполі; він використовується для координаційних зустрічей між українськими силами та представниками Лівії.

Уряд у Тріполі надав українським фахівцям ділянку землі з прямим виходом до моря, на якій восени 2025 року було збудовано злітно-посадкові смуги.
Як відомо, на початку березня 2026 року з лівійського узбережжя атакували російський газовоз Arctic Metagaz - танкер був уражений українським морським безпілотником Magura V5, запущеним із бази у Завії. Внаслідок інциденту машинне відділення виявилося затопленим, що призвело до втрати ходу судном.

Влада в Тріполі підписала угоду про співпрацю з Україною в жовтні минулого року з ініціативи військового аташе України в Алжирі Андрія Баюка. Відповідно до цих домовленостей, Україні дозволялося створити представництво в Лівії в обмін на навчання лівійських військовослужбовців, у тому числі навичкам управління БПЛА."
04.04.2026 11:40 Ответить
https://x.com/i/status/2040352494090436803 @ (мова оригіналу):

"Кучненько пошло?

Не успели мы с вами порадоваться отправке на концерт Кобзона генерал-лейтенанта Отрощенко Александра, как стала появляться информация о том, что ещё в прошлом году был ликвидирован "свадебный" генерал-майор Андрей Аверьянов.
Погиб "свадебный" генерал якобы во время атаки на танкер "Qendil" в декабре 2025 года. На борту танкера якобы находились офицеры российской военной разведки, среди которых и был Андрей Аверьянов, который по результату атаки погиб.
Говорить о более верифицированном подтверждении не приходится, но на всякий случай, если кто забыл, то "свадебный" генерал-майор Андрей Аверьянов это ещё тот персонаж…

Андрей Аверьянов командир войсковой части 29155, откуда проводились и продолжают проводиться операции по дестабилизации Европы. Эта же В/Ч 29155 причастна к была причастна к попытке устранения Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери и перевороту в Черногории. Так же этот "свадебный генерал" занимался всем Балканским подбрюшьем Европы.

Если всплывающая информация действительно подтвердится, то в декабре прошлого года был устранён не простой генерал-кирзач, машущий шашкой и отправляющий на убой рязанских церозников в Купянск, а интеллектуальная элита ГУ ГШ ВС рф (ГРУ), мозговой центр основных операций российской военной разведки на протяжении десятилетия… или даже дольше.
Это не просто жирная цель. Это холестериновая атомная бомба, которую удалось обезвредить.

Если подтвердиться на все 146% (не забываем про операции прикрытия), то это будет просто праздник какой-то!"
04.04.2026 14:37 Ответить
Шо с владимєрам і областю єго?
04.04.2026 13:14 Ответить
 
 