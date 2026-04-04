Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 302 370 человек (+1 110 за сутки), 11 835 танков, 39 378 артиллерийских систем, 24 344 ББТ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 302 370 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 3.04.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 302 370 (+1 110) человек
- танков – 11 835 (+2) шт.
- боевых бронированных машин – 24 344 (+4) шт.
- артиллерийских систем – 39 378 (+85) шт.
- РСЗО – 1 716 (+3) ед.
- средства ПВО – 1 338 (+0) шт.
- самолетов – 435 (+0) шт.
- вертолетов – 350 (+0) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 217 016 (+2 387) шт.
- крылатые ракеты – 4 517 (+26) шт.
- корабли / катера – 33 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 87 149 (+199) шт.
- специальная техника – 4 109 (+0) ед.
Топ комментарии
+19 Тонка червона лінія
показать весь комментарий04.04.2026 07:37 Ответить Ссылка
+17 Я ОДЕССИТ
показать весь комментарий04.04.2026 08:36 Ответить Ссылка
+10 Володимир Омельянов
показать весь комментарий04.04.2026 07:34 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
@ (в перекладі від джерела):
" Російська помста "
"Москва пообіцяла рішучу відповідь на цю операцію. Менш ніж через тиждень, https://www.france24.com/fr/asie-pacifique/20251223-mort-chef-etat-major-libye-%C3%A9pave-avion-mohamed-al-haddad-turquie 23 грудня, у Туреччині загинув генерал Мохаммед аль-Хаддад, начальник штабу армії на заході Лівії та найвищий військовий чиновник у Триполі. Його літак, зафрахтований у приватної компанії, що базується на Мальті, розбився внаслідок вибуху на борту через кілька хвилин після зльоту з Анкари. Його супроводжували радник Мохамед Діаб, начальник штабу сухопутних військ, генерал-лейтенант аль-Фітурі Грібель, директор служби військової індустріалізації, та бригадний генерал Махмуд аль-Катаві. Загалом загинуло семеро осіб, пов'язаних з армією на заході Лівії.
Наші лівійські джерела твердо переконані, що це російська відповідь на напад на « Кенділь». Після аналізу двох чорних скриньок офіційних заяв не було зроблено... "
Довідка:
@ (у перекладі):
Близько 200 українських офіцерів та фахівців було перекинуто на військові бази у Лівії згідно з домовленостями з Урядом національної єдності (ПНЕ) під керівництвом Абдель Хаміда Дбейби.
За інформацією джерел, українських військовослужбовців дислоковано на трьох об'єктах у західній частині країни. Перший - авіабаза в Місраті, де також розміщені турецькі, італійські та американські підрозділи AFRICOM, а також британський розвідувальний центр.
Другий об'єкт, розташований у місті Завія, повністю обладнаний для запуску повітряних та морських безпілотників.
Третій знаходиться у штабі 111-ї бригади лівійської армії поблизу аеропорту Тріполі; він використовується для координаційних зустрічей між українськими силами та представниками Лівії.
Уряд у Тріполі надав українським фахівцям ділянку землі з прямим виходом до моря, на якій восени 2025 року було збудовано злітно-посадкові смуги.
Як відомо, на початку березня 2026 року з лівійського узбережжя атакували російський газовоз Arctic Metagaz - танкер був уражений українським морським безпілотником Magura V5, запущеним із бази у Завії. Внаслідок інциденту машинне відділення виявилося затопленим, що призвело до втрати ходу судном.
Влада в Тріполі підписала угоду про співпрацю з Україною в жовтні минулого року з ініціативи військового аташе України в Алжирі Андрія Баюка. Відповідно до цих домовленостей, Україні дозволялося створити представництво в Лівії в обмін на навчання лівійських військовослужбовців, у тому числі навичкам управління БПЛА."
"Кучненько пошло?
Не успели мы с вами порадоваться отправке на концерт Кобзона генерал-лейтенанта Отрощенко Александра, как стала появляться информация о том, что ещё в прошлом году был ликвидирован "свадебный" генерал-майор Андрей Аверьянов.
Погиб "свадебный" генерал якобы во время атаки на танкер "Qendil" в декабре 2025 года. На борту танкера якобы находились офицеры российской военной разведки, среди которых и был Андрей Аверьянов, который по результату атаки погиб.
Говорить о более верифицированном подтверждении не приходится, но на всякий случай, если кто забыл, то "свадебный" генерал-майор Андрей Аверьянов это ещё тот персонаж…
Андрей Аверьянов командир войсковой части 29155, откуда проводились и продолжают проводиться операции по дестабилизации Европы. Эта же В/Ч 29155 причастна к была причастна к попытке устранения Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери и перевороту в Черногории. Так же этот "свадебный генерал" занимался всем Балканским подбрюшьем Европы.
Если всплывающая информация действительно подтвердится, то в декабре прошлого года был устранён не простой генерал-кирзач, машущий шашкой и отправляющий на убой рязанских церозников в Купянск, а интеллектуальная элита ГУ ГШ ВС рф (ГРУ), мозговой центр основных операций российской военной разведки на протяжении десятилетия… или даже дольше.
Это не просто жирная цель. Это холестериновая атомная бомба, которую удалось обезвредить.
Если подтвердиться на все 146% (не забываем про операции прикрытия), то это будет просто праздник какой-то!"