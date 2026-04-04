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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 302 370 осіб (+1 110 за добу), 11 835 танків, 39 378 артсистеми, 24 344 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Middle-strike ССО знищили ключові об’єкти противника в Криму та на Запоріжжі

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 302 370 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 3.04.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу  – близько 1 302 370 (+1 110) осіб 
  • танків – 11 835 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 24 344 (+4) од.
  • артилерійських систем – 39 378 (+85) од.
  • РСЗВ – 1 716 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 338 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 217 016 (+2 387) од.
  • крилаті ракети – 4 517 (+26) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни  – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни  – 87 149 (+199) од.
  • спеціальна техніка – 4 109 (+0) од.

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Втрати ворога

Автор: 

армія рф (21513) Генштаб ЗС (8646) ліквідація (4828) знищення (10534)
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Топ коментарі
+19
Знову українські чайки збивають літаки рашистів:

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04.04.2026 07:37 Відповісти
+17
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04.04.2026 08:36 Відповісти
+10
Єдине радує як Наші Славні ЗСУ знищують рашиську нечисть. Слава ЗСУ !
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04.04.2026 07:34 Відповісти

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