В Сенате США требуют объяснений по поводу визита делегации подсанкционных депутатов РФ

В США сенаторы обратились к администрации Дональда Трампа и госсекретарю США Марко Рубио по поводу допуска российской делегации, находящейся под санкциями, и её встреч в Вашингтоне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил журналист Остап Яриш на своей странице в Facebook.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Соответствующее письмо госсекретарю Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту направили сенаторы-сопредседатели профильных комитетов - демократка Джин Шахин и республиканец Роджер Уикер.

Что вызвало беспокойство

Сенаторы выразили обеспокоенность тем, что представители российской Госдумы, находящиеся под санкциями, встречались с американскими чиновниками и членами Конгресса.

"В состав Думы входят люди, подконтрольные Кремлю, которые участвовали в многочисленных кибератаках против американцев и способствовали военным преступлениям против гражданского населения Украины. Более того, сейчас они помогают Ирану атаковать американских военных и дипломатов на Ближнем Востоке. Эта делегация прибыла на американскую землю с одной целью: продвинуть стратегические цели Кремля, в том числе и для сбора разведданных. Они не приехали сюда ради диалога или достижения демократических целей", - говорится в письме.

Сенаторы подчеркивают, что визит состоялся в то время, когда намерения России не вызывают никаких сомнений - приводя аргументы о помощи Ирану, а также данные европейских спецслужб о том, что в ближайшие годы Россия рассматривает возможность нападения на одну из стран НАТО.

"И Путин дал понять, что какой-либо мир для Украины – иллюзия. Его единственные амбиции в отношении Украины – это прекратить ее существование", – подчеркивают сенаторы.

Они отдельно остановились на лицах, включенных в состав делегации. В частности, напомнили, что депутат Вячеслав Никонов несколько лет назад на российском телевидении называл США и НАТО "Четвертым Рейхом", а Михаил Делягин одобрял уничтожение украинской энергетической инфраструктуры.

"Для Конгресса и общественности важно понимать масштабы действий российской делегации здесь, в США, и какой доступ они могли иметь к конфиденциальной информации", – подчеркивают сенаторы.

Вопросы к администрации США

В обращении к правительству США сенаторы просят объяснить:

на каких основаниях были временно сняты санкционные ограничения;

почему делегации разрешили въезд и посадку самолета в США;

какие меры безопасности и проверки были проведены;

с кем именно встречались российские депутаты;

полный состав делегации, включая всех пассажиров рейса.

Также они требуют подтверждения, проверялись ли все участники визита американскими контрразведывательными службами.

