В Сенате США требуют объяснений по поводу визита делегации подсанкционных депутатов РФ

Сенат США требует объяснений по поводу визита российских депутатов, находящихся под санкциями

В США сенаторы обратились к администрации Дональда Трампа и госсекретарю США Марко Рубио по поводу допуска российской делегации, находящейся под санкциями, и её встреч в Вашингтоне.

Соответствующее письмо госсекретарю Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту направили сенаторы-сопредседатели профильных комитетов - демократка Джин Шахин и республиканец Роджер Уикер.

Что вызвало беспокойство

Сенаторы выразили обеспокоенность тем, что представители российской Госдумы, находящиеся под санкциями, встречались с американскими чиновниками и членами Конгресса.

"В состав Думы входят люди, подконтрольные Кремлю, которые участвовали в многочисленных кибератаках против американцев и способствовали военным преступлениям против гражданского населения Украины. Более того, сейчас они помогают Ирану атаковать американских военных и дипломатов на Ближнем Востоке. Эта делегация прибыла на американскую землю с одной целью: продвинуть стратегические цели Кремля, в том числе и для сбора разведданных. Они не приехали сюда ради диалога или достижения демократических целей", - говорится в письме.

Сенаторы подчеркивают, что визит состоялся в то время, когда намерения России не вызывают никаких сомнений - приводя аргументы о помощи Ирану, а также данные европейских спецслужб о том, что в ближайшие годы Россия рассматривает возможность нападения на одну из стран НАТО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляйен обсудила санкции с сенаторами США: Пора повысить цену войны для России

"И Путин дал понять, что какой-либо мир для Украины – иллюзия. Его единственные амбиции в отношении Украины – это прекратить ее существование", – подчеркивают сенаторы.

Они отдельно остановились на лицах, включенных в состав делегации. В частности, напомнили, что депутат Вячеслав Никонов несколько лет назад на российском телевидении называл США и НАТО "Четвертым Рейхом", а Михаил Делягин одобрял уничтожение украинской энергетической инфраструктуры.

"Для Конгресса и общественности важно понимать масштабы действий российской делегации здесь, в США, и какой доступ они могли иметь к конфиденциальной информации", – подчеркивают сенаторы.

Вопросы к администрации США

В обращении к правительству США сенаторы просят объяснить:

  • на каких основаниях были временно сняты санкционные ограничения;
  • почему делегации разрешили въезд и посадку самолета в США;
  • какие меры безопасности и проверки были проведены;
  • с кем именно встречались российские депутаты;
  • полный состав делегации, включая всех пассажиров рейса.

Также они требуют подтверждения, проверялись ли все участники визита американскими контрразведывательными службами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сенаторы обеих партий США раскритиковали заявления Трампа о выходе из НАТО

+12
Сенатори прийшли до тями, коли делегація із підерашиї вже "відчалила". Краще пізно, ніж ніколи.
04.04.2026
+8
Патрушев наказав Трампу, от і привезли підсанкційних убивць з московії до США, щоб і Американцям смердів, дух від лайна прутіна, з Анкоріджа!!
04.04.2026
Походу, не только орбан уже де-факто в одкб а не НАТО....
Пробзділося шось в данському королевстві..
04.04.2026
Патрушев наказав Трампу, от і привезли підсанкційних убивць з московії до США, щоб і Американцям смердів, дух від лайна прутіна, з Анкоріджа!!
04.04.2026
Походу, не только орбан уже де-факто в одкб а не НАТО....
Пробзділося шось в данському королевстві..
04.04.2026
Подібне кучкується, збивається у зграї.
04.04.2026
Лайно, під час зливи, теж збивається до купи!?!?!? Аналогія!? Чи подібне до подібного?!?!?
04.04.2026
Сенатори прийшли до тями, коли делегація із підерашиї вже "відчалила". Краще пізно, ніж ніколи.
04.04.2026
Як кажуть - у свинячий голос.
04.04.2026
Здається, трамп із своїм ОП, клав на сенат, як і зеленський на Раду...
04.04.2026
Після проміжних виборів США, які відбудуться в листопаді цього року та Трампа і його оточення чекають великі розслідування і притягнення до відповідальності. Це ж представники тієї Росії, що допомагає Ірану збивати американські літаки і вбивати американських солдат?
04.04.2026
ЯКЩО відбудуться...
04.04.2026
такі дійсно ,є загроза ,шо виборів в США може і не буде ...цю технологію аремль засторсував в Україні , шоб дати можливість зеленському торчку🤡 , залишитися при посаді ...
04.04.2026
кремль...
04.04.2026
Трампонівський дурдом.
04.04.2026
й організувала весь цей бардак республіканська конгресменша ана поліна луна, який нема ще й 40 років, і яка служила в військово-повітряних силах США ...
04.04.2026
пояснення одне - США і росія тепер хочуть "дружити" проти Китаю, не відомо як росія, а от США точно хочуть , хіба всі американці ще не в курсі
04.04.2026
Дуже схоже на те, що в Штатах значно більше агентів кремлівської гебні, аніж в Україні.
05.04.2026
 
 