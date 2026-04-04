У Сенаті США вимагають пояснень щодо візиту делегації підсанкційних депутатів РФ

У США сенатори звернулися до адміністрації Дональда Трампа та держсекретаря США Марка Рубіо щодо допуску російської делегації, яка перебуває під санкціями, та її зустрічей у Вашингтоні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив журналіст Остап Яриш на своїй фейсбук-сторінці.

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Відповідного листа до держсекретаря Марко Рубіо та міністра фінансів Скотта Бессента направили сенатори-співголови профільних комітетів - демократка Джин Шахін та республіканець Роджер Вікер.

Що викликало занепокоєння

Сенатори висловили стурбованість тим, що представники російської Держдуми, які перебувають під санкціями, зустрічалися з американськими посадовцями та членами Конгресу.

"До складу Думи входять люди, підконтрольні Кремлю, які брали участь у численних кібератаках проти американців і сприяли воєнним злочинам проти цивільного населення України. Ба більше, зараз вони допомагають Ірану атакувати американських військових і дипломатів на Близькому Сході. Ця делегація прибула на американську землю з однією метою: просунути стратегічні цілі Кремля, зокрема і для збору розвідданих. Вони не приїхали сюди задля діалогу чи досягнення демократичних цілей", - йдеться у листі.

Сенатори наголошують, що візит відбувся тоді, коли наміри Росії не викликають жодних сумнівів – наводячи аргументи про допомогу Ірану, а також дані європейських розвідок, що у найближчі роки Росія розглядає напад на одну з країн НАТО.

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"І Путін дав зрозуміти, що якийсь мир для України – ілюзія. Його єдині амбіції щодо України – це припинити її існування", – наголошують сенатори.

Вони окремо зупинилися на особах, включених у склад делегації. Зокрема, нагадали, що депутат Вячеслав Ніконов кілька років тому на російському телебаченні називав США і НАТО "Четвертим Рейхом", а Міхаіл Дєлягін схвалював нищення української енергетичної інфраструктури.

"Для Конгресу і громадськості важливо розуміти масштаби дій російської делегації тут, у США, та який доступ вони могли мати до чутливої інформації", – наголошують сенатори.

Питання до адміністрації США

У зверненні до уряду США сенатори просять пояснити:

на яких підставах було тимчасово знято санкційні обмеження;

чому делегації дозволили в’їзд і посадку літака у США;

які заходи безпеки та перевірки були проведені;

з ким саме зустрічалися російські депутати;

повний склад делегації, включно з усіма пасажирами рейсу.

Також вони вимагають підтвердження, чи перевірялися всі учасники візиту американськими контррозвідувальними службами.

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