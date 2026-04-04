РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15094 посетителя онлайн
Новости Отопительный сезон
1 277 18

Украина успешно завершила отопительный сезон, несмотря на атаки РФ, – Шмыгаль. ИНФОГРАФИКА

Украина успешно завершила отопительный сезон, несмотря на многочисленные попытки России разрушить нашу энергосистему.

Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Что известно?

По его словам, это удалось, в частности, благодаря накоплению достаточного количества ресурсов.

Детали

  • В осенне-зимний период вошли с запасами газа объемом 13,2 млрд кубометров. Газовый импорт составил – более 4,6 млрд кубометров.
  • В 2025 году украинская добыча газа составила 16,97 млрд кубометров. Это на 2,4 млрд кубометров больше, чем прогнозировалось. Частный сектор продемонстрировал рост более чем на 14%.
  • Поставлено 52 тонны сжиженного газа уязвимым категориям граждан в Сумской и Херсонской областях в рамках экспериментального проекта.
  • Увеличена мощность Трансбалканского коридора до 4,2 млрд кубометров газа в год.
  • Работали все 9 энергоблоков АЭС при суммарной установленной мощности в 7835 МВт.
  • Увеличили возможности для импорта электроэнергии из ЕС. Максимальная мощность импорта электроэнергии была рекордной - 2450 МВт. Всего в декабре-феврале импортировано около 3,6 млрд кВт·ч электроэнергии.
  • В течение зимы страна имела достаточные запасы угля. Накоплено 2,4 млн тонн угля, что на 0,8 млн тонн больше плана.

отопительный сезон инфографика

Автор: 

Газ (10060) Тарифы на отопление (805) отопительный сезон (545) Шмыгаль Денис (2958)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Україна завершила зимовий сезон завдяки весні
показать весь комментарий
04.04.2026 11:27 Ответить
+9
Потрібно посилено готуватись до наступної зими. Централізоване опалення побудоване тоді, коли газ був копійчаний. Прибудинкові котельні економніші в 5-10 разів. Але це треба робити вже сьогодні
показать весь комментарий
04.04.2026 11:27 Ответить
+8
Блекаути по всій країні не рахуються, бо в ОПє ж ніхто не мерз, мерзли пересічні, а це *****, все пройшло успішно...
показать весь комментарий
04.04.2026 11:39 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
слався слався шмигаль!!
ой, ні!
прошу пробачення!!!
слався слався нейвеличніший гундосий зе!гнідаааааа!!!!!
показать весь комментарий
04.04.2026 11:17 Ответить
Витримали Українці, попри всю бездіяльність та саботаж законодавства, осіб на посадах в Урядовому кварталі та цілої кодла держсекретарів з КМУ, ЦОВВ, а особливо, під час злочинної дії кабміндічів від зеленського!! Керівники ГПУ ДБР БЕБ СБУ судівська доброчесність від портнова, чомусь і досі мовчать, витріщивши очі та отримуючи гроші за виконання функціональних ОБОВЯЗКІВ, від Українців (з бюджету)!!!??!!??
показать весь комментарий
04.04.2026 11:57 Ответить
Якщо це успішний сезон, страшно уявити який буде наступний
показать весь комментарий
04.04.2026 11:19 Ответить
Не виздихало пів країни - значить успішно!
показать весь комментарий
04.04.2026 12:12 Ответить
Ми таки вижили. Це була найскладніша зима. Війна в країні йде-ніхто не забув часом? Ми вистояли цю зиму,і це не обговорюється. Так,вистояли попри все і попри всіх. Згадайте,як в Німеччині порізали кабель електричний і як вони на дупу впали в розпачі на цілий(!) тиждень! Нам важче було,але ми все ще живі.І це не привід для смі*уйочків. Прошу🙏,не забувайте,що країна зараз в найстрашнішій війні з епохи Другої Світової.
показать весь комментарий
04.04.2026 12:56 Ответить
Успішно???!!!
Шмигаль, в де слава та слова подяки найвеличнішому?
показать весь комментарий
04.04.2026 11:28 Ответить
Успешно завершить - это *** просто отключить,загасить горелку и закрутить вентиль,хитрозадый ахметовец распи....мы в стиле квартального шута.
показать весь комментарий
04.04.2026 11:37 Ответить
Всі родичи та сім'ї депутатів успішно провели опалювальний сезон в Іспанії та інших теплих країнах
показать весь комментарий
04.04.2026 12:16 Ответить
Аде слово ПОТУЖНО!!!
показать весь комментарий
04.04.2026 11:43 Ответить
Столиця Неньки України і її жителі ,котрі тижнями сиділи без світла і тепла плюють в цю "зелену брехливу мордяку", за лицемірну брехливу самохвальбу,,,Негідники,
показать весь комментарий
04.04.2026 11:52 Ответить
Тривалі відключення електрики і теплопостачання, коли люди замерзали і хворіли в холодних оселях - це успішне проходження опалювального сезону? Шмигаль, ти й@бнутий?
показать весь комментарий
04.04.2026 11:59 Ответить
Прийшла весна, настане лето, спасіба партії за ето!
показать весь комментарий
04.04.2026 12:16 Ответить
А скільки пересічних вимерзло , чого не пишуть .
показать весь комментарий
04.04.2026 12:21 Ответить
Опалювальний сесон успішно закінчився не завдяки владі, а завдяки українцям, які вже довгий час готують різні системи опалення по своїй іниціативі, знаючи, що на владу розраховувати не можна, бо вони всеодно вкрадуть і генератори, які поставляють європейці, і газ, і електрику та дрова заборонять заготовляти, бо їх будуть охороняти поліцаї-вертухаї.
показать весь комментарий
04.04.2026 13:32 Ответить
Пздц. Не треба подавати це як зельону потужну перемогу. Рашисти підари, питань немає. Але ще зробили 5-6 потужних менеджерів, щоб не то що полегшити, а не ускладнювати проходження сезону? Напрацювали міндіча? Галущенка? Алі-бабу? Захистили обʼєкти е/е?Розгорнули сотні конгенераційних установок? А, в кінці сезону потужно відзвітували презентацією про *****. Подякувати хочеться лише всім працівникам, які в таких надважких умовах мордувалися «в полях», щоб дійсно пройти цей сезон і в тилу було тепло і світло.
показать весь комментарий
04.04.2026 13:59 Ответить
 
 