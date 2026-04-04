Украина успешно завершила отопительный сезон, несмотря на атаки РФ, – Шмыгаль. ИНФОГРАФИКА
Украина успешно завершила отопительный сезон, несмотря на многочисленные попытки России разрушить нашу энергосистему.
Об этом сообщилминистр энергетики Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
По его словам, это удалось, в частности, благодаря накоплению достаточного количества ресурсов.
Детали
- В осенне-зимний период вошли с запасами газа объемом 13,2 млрд кубометров. Газовый импорт составил – более 4,6 млрд кубометров.
- В 2025 году украинская добыча газа составила 16,97 млрд кубометров. Это на 2,4 млрд кубометров больше, чем прогнозировалось. Частный сектор продемонстрировал рост более чем на 14%.
- Поставлено 52 тонны сжиженного газа уязвимым категориям граждан в Сумской и Херсонской областях в рамках экспериментального проекта.
- Увеличена мощность Трансбалканского коридора до 4,2 млрд кубометров газа в год.
- Работали все 9 энергоблоков АЭС при суммарной установленной мощности в 7835 МВт.
- Увеличили возможности для импорта электроэнергии из ЕС. Максимальная мощность импорта электроэнергии была рекордной - 2450 МВт. Всего в декабре-феврале импортировано около 3,6 млрд кВт·ч электроэнергии.
- В течение зимы страна имела достаточные запасы угля. Накоплено 2,4 млн тонн угля, что на 0,8 млн тонн больше плана.
ой, ні!
прошу пробачення!!!
слався слався нейвеличніший гундосий зе!гнідаааааа!!!!!
Шмигаль, в де слава та слова подяки найвеличнішому?