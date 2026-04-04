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Новини Опалювальний сезон
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Україна успішно завершила опалювальний сезон попри атаки РФ, - Шмигаль. ІНФОГРАФІКА

опалення під час війни

Україна успішно завершила опалювальний сезон, попри численні спроби росії зруйнувати нашу енергосистему.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За його словами, це вдалося, зокрема, завдяки накопиченню достатньої кількості ресурсів.

Деталі

  • В осінньо-зимовий період увійшли із запасами газу обсягом 13,2 млрд кубометрів. Газовий імпорт становив - понад 4,6 млрд кубометрів.
  • У 2025 році український газовидобуток становив 16,97 млрд кубометрів. Це на 2,4 млрд кубометри більше, ніж прогнозувалося. Приватний сектор продемонстрував зростання на понад 14%.
  • Поставлено 52 тонни скрапленого газу вразливим категоріям громадян у Сумській та Херсонській областях в межах експериментального проєкту.
  • Збільшено потужність Трансбалканського коридору до 4,2 млрд кубометрів газу на рік.
  • Працювали усі 9 енергоблоків АЕС при сумарній встановленій потужності у 7835 МВт.
  • Збільшили можливість для імпорту електроенергії з ЄС. Максимальна потужність імпорту електроенергії була рекордною - 2450 МВт. Загалом в грудні-лютому імпортовано близько 3,6 млрд кВт·год електроенергії.
  • Протягом зими країна мала достатні запаси вугілля. Накопичили 2,4 млн тонн вугілля, що на 0,8 млн тонн більше плану.

Також читайте: Уряд виділив 9,2 млрд грн на підготовку до зими, – Свириденко

опалювальний сезон інфографіка
опалювальний сезон інфографіка
опалювальний сезон інфографіка

Також читайте: Кабмін виділить кошти на засоби резервного живлення для багатоповерхівок у Києві, – Свириденко

Автор: 

газ (10738) опалення (1075) опалювальний сезон (1862) Шмигаль Денис (4952)
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Топ коментарі
+10
Україна завершила зимовий сезон завдяки весні
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04.04.2026 11:27 Відповісти
+9
Потрібно посилено готуватись до наступної зими. Централізоване опалення побудоване тоді, коли газ був копійчаний. Прибудинкові котельні економніші в 5-10 разів. Але це треба робити вже сьогодні
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04.04.2026 11:27 Відповісти
+8
Блекаути по всій країні не рахуються, бо в ОПє ж ніхто не мерз, мерзли пересічні, а це *****, все пройшло успішно...
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04.04.2026 11:39 Відповісти

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