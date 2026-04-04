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Україна успішно завершила опалювальний сезон попри атаки РФ, - Шмигаль. ІНФОГРАФІКА
Україна успішно завершила опалювальний сезон, попри численні спроби росії зруйнувати нашу енергосистему.
Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За його словами, це вдалося, зокрема, завдяки накопиченню достатньої кількості ресурсів.
Деталі
- В осінньо-зимовий період увійшли із запасами газу обсягом 13,2 млрд кубометрів. Газовий імпорт становив - понад 4,6 млрд кубометрів.
- У 2025 році український газовидобуток становив 16,97 млрд кубометрів. Це на 2,4 млрд кубометри більше, ніж прогнозувалося. Приватний сектор продемонстрував зростання на понад 14%.
- Поставлено 52 тонни скрапленого газу вразливим категоріям громадян у Сумській та Херсонській областях в межах експериментального проєкту.
- Збільшено потужність Трансбалканського коридору до 4,2 млрд кубометрів газу на рік.
- Працювали усі 9 енергоблоків АЕС при сумарній встановленій потужності у 7835 МВт.
- Збільшили можливість для імпорту електроенергії з ЄС. Максимальна потужність імпорту електроенергії була рекордною - 2450 МВт. Загалом в грудні-лютому імпортовано близько 3,6 млрд кВт·год електроенергії.
- Протягом зими країна мала достатні запаси вугілля. Накопичили 2,4 млн тонн вугілля, що на 0,8 млн тонн більше плану.
Топ коментарі
+10 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар04.04.2026 11:27 Відповісти Посилання
+9 Иван Сулима
показати весь коментар04.04.2026 11:27 Відповісти Посилання
+8 kelt kant
показати весь коментар04.04.2026 11:39 Відповісти Посилання
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