Уряд виділив 9,2 млрд грн на підготовку до зими, – Свириденко

Кабінет міністрів виділив 9,2 мільярда гривень на виконання планів стійкості регіонів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"245 об’єктів критичної інфраструктури у неприфронтових регіонах будуть захищені в межах підготовки до наступної зими", – зазначила вона у своїх соцмережах.

Як розподілять кошти

Свириденко пояснила, що 9,2 мільярда гривень є другим траншем фінансування планів стійкості.

Із цієї суми 5,2 мільярда гривень буде спрямовано Агентству відновлення на захист великих енергетичних об’єктів.

Ще 3,5 мільярда гривень отримають регіони на будівництво захисних споруд для розподільчих підстанцій, трансформаторів, газорозподільних станцій та інших об’єктів критичної інфраструктури.

Крім того, 528 мільйонів гривень передбачено для Укрзалізниці на посилення захисту власних об’єктів.

Читайте: Уряд виділив 9 мільярдів для захисту енергетики та стійкості регіонів: куди спрямують кошти?

Підготовка до зими

Голова уряду очікує, що виділені кошти покриють близько 30% потреб у фінансуванні визначених об’єктів і частково закриють заборгованість за вже виконані роботи.

"Готуватись до зими маємо вже зараз. Робимо це в межах реалізації Планів стійкості регіонів. Пріоритети – захист енергообʼєктів, розвиток розподіленої генерації, забезпечення додатковими джерелами живлення об’єктів тепло- і водопостачання, а також децентралізація теплопостачання", – наголосила Свириденко.

Також читайте: План стійкості Києва оцінили у 62 мільярди, 80% коштів ще потрібно знайти, – Свириденко

Попереднє фінансування

Раніше, 20 березня, Кабмін виділив 12,85 мільярда гривень прифронтовим областям на перші роботи з підготовки до наступної зими в межах планів стійкості.

Ці кошти були спрямовані на 209 об’єктів критичної інфраструктури в прифронтових регіонах і Київській області. За словами Свириденко, першочергові роботи там уже розпочалися.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна розпочала закачування газу у сховища для наступного опалювального сезону, - Reuters