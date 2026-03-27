Правительство выделило 9,2 млрд грн на подготовку к зиме, - Свириденко

Кабинет министров выделил 9,2 миллиарда гривен на реализацию планов по обеспечению устойчивости регионов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

"245 объектов критической инфраструктуры в неприфронтовых регионах будут защищены в рамках подготовки к следующей зиме", – отметила она в своих соцсетях.

Как распределят средства

Свириденко сказала, что 9,2 миллиарда гривен являются вторым траншем финансирования планов устойчивости.

Из этой суммы 5,2 миллиарда гривен будет направлено Агентству восстановления на защиту крупных энергетических объектов.

Еще 3,5 миллиарда гривен получат регионы на строительство защитных сооружений для распределительных подстанций, трансформаторов, газораспределительных станций и других объектов критической инфраструктуры.

Кроме того, 528 миллионов гривен предусмотрено для Укрзалізницч на усиление защиты ее объектов.

Подготовка к зиме

Глава правительства ожидает, что выделенные средства покроют около 30% потребностей в финансировании определенных объектов и частично погасят задолженность за уже выполненные работы.

"Готовиться к зиме нужно уже сейчас. Мы делаем это в рамках реализации Планов устойчивости регионов. Приоритеты – защита энергообъектов, развитие распределенной генерации, обеспечение дополнительными источниками питания объектов тепло- и водоснабжения, а также децентрализация теплоснабжения", – подчеркнула Свириденко.

Предварительное финансирование

Ранее, 20 марта, Кабмин выделил 12,85 миллиарда гривен прифронтовым областям на первые работы по подготовке к следующей зиме в рамках планов устойчивости.

Эти средства были направлены на 209 объектов критической инфраструктуры в прифронтовых регионах и Киевской области. По словам Свириденко, первоочередные работы там уже начались.

