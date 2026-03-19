Украина начала закачку газа в хранилища для следующего отопительного сезона, - Reuters
Украина уже в марте приступила к подготовке к следующему отопительному сезону и начала закачивать газ в подземные хранилища.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные европейской платформы AGSI.
Согласно данным, основанным на информации "Укртрансгаза", за последние дни Украина перешла к регулярному наращиванию запасов газа. Средний объем закачки составляет около 130 гигаватт-часов в сутки.
Подробности
Оператор газотранспортной системы сообщает, что только за один день импорт газа может превышать 25 млн кубометров. В частности, ожидается поступление 10,2 млн куб. м из Польши и 8,4 млн куб. м из Венгрии.
Накануне, 18 марта, объемы импорта составили 26,1 млн кубометров.
По состоянию на 17 марта украинские подземные хранилища были заполнены примерно на 16%.
Правительство планирует войти в отопительный сезон 2026–2027 годов с запасами не менее 13 млрд кубометров газа – на уровне предыдущего года.
Контекст
После начала полномасштабной войны Украина существенно сократила раскрытие данных о газовом балансе, однако отдельные оценки свидетельствуют об изменении структуры потребления.
По данным аналитиков DiXi Group, в 2025 году общее потребление газа составило около 21 млрд кубометров, что на 4% меньше, чем годом ранее.
Наибольшую долю потребления составляет население – 36% (7,6 млрд куб. м). Промышленность использовала около 5 млрд куб. м, производители тепла – 3,9 млрд куб. м, бюджетные учреждения – 2,5 млрд куб. м.
В то же время значительные потери газа оцениваются в 2 млрд кубометров.
До полномасштабного вторжения России Украина почти полностью покрывала собственные потребности за счет внутренней добычи. Однако из-за регулярных атак на энергетическую инфраструктуру страна потеряла примерно половину добычи газа.
Несмотря на это, подготовка к зиме началась заблаговременно, чтобы минимизировать риски дефицита энергоресурсов в следующем сезоне.
Головне, платіжки не надсилайте!
t=+23°C, така сума січень-лютий.
Влітку 14 кубів по лічильнику.
зиму🙏
В хаті t=+23°C,при -19°С на вулиці.
Дровами топили тільки баню і
камін,на якому можна готувати
їжу та гріти чайник(встановили
на випадок,якщо не буде газу).
У приватному домогосподарстві
розумний господар переживе
найважчі часи.