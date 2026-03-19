РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9401 посетитель онлайн
Новости Отопительный сезон
632 10

Украина начала закачку газа в хранилища для следующего отопительного сезона, - Reuters

Украина уже начала закачивать газ в подземные хранилища, готовясь к следующему отопительному сезону

Украина уже в марте приступила к подготовке к следующему отопительному сезону и начала закачивать газ в подземные хранилища.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные европейской платформы AGSI.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Согласно данным, основанным на информации "Укртрансгаза", за последние дни Украина перешла к регулярному наращиванию запасов газа. Средний объем закачки составляет около 130 гигаватт-часов в сутки.

Читайте также: Украина собирается создать тройной запас энергооборудования, – Шмыгаль

Подробности

Оператор газотранспортной системы сообщает, что только за один день импорт газа может превышать 25 млн кубометров. В частности, ожидается поступление 10,2 млн куб. м из Польши и 8,4 млн куб. м из Венгрии.

Накануне, 18 марта, объемы импорта составили 26,1 млн кубометров.

Читайте также: Подготовка к зиме: Украина должна привлечь более 5 миллиардов евро к следующему сезону, – Минэнерго

По состоянию на 17 марта украинские подземные хранилища были заполнены примерно на 16%.

Правительство планирует войти в отопительный сезон 2026–2027 годов с запасами не менее 13 млрд кубометров газа – на уровне предыдущего года.

Читайте также: Прибыль газодобывающей отрасли Украины за прошлый год упала в 5 раз. Какие компании заработали больше всего? СПИСОК

Контекст

После начала полномасштабной войны Украина существенно сократила раскрытие данных о газовом балансе, однако отдельные оценки свидетельствуют об изменении структуры потребления.

По данным аналитиков DiXi Group, в 2025 году общее потребление газа составило около 21 млрд кубометров, что на 4% меньше, чем годом ранее.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина обнаружила значительные запасы газа в Черном море, - Reuters

Наибольшую долю потребления составляет население – 36% (7,6 млрд куб. м). Промышленность использовала около 5 млрд куб. м, производители тепла – 3,9 млрд куб. м, бюджетные учреждения – 2,5 млрд куб. м.

В то же время значительные потери газа оцениваются в 2 млрд кубометров.

До полномасштабного вторжения России Украина почти полностью покрывала собственные потребности за счет внутренней добычи. Однако из-за регулярных атак на энергетическую инфраструктуру страна потеряла примерно половину добычи газа.

Несмотря на это, подготовка к зиме началась заблаговременно, чтобы минимизировать риски дефицита энергоресурсов в следующем сезоне.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На основе опыта этой зимы готовим перестройку энергетического обеспечения громад, - Зеленский

Автор: 

Газ (10050) Украина (44192) отопительный сезон (542)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
в мене всю зиму газ був
показать весь комментарий
19.03.2026 17:24 Ответить
+1
Дякувати Богу,газ був всю
зиму🙏
В хаті t=+23°C,при -19°С на вулиці.
Дровами топили тільки баню і
камін,на якому можна готувати
їжу та гріти чайник(встановили
на випадок,якщо не буде газу).
У приватному домогосподарстві
розумний господар переживе
найважчі часи.
показать весь комментарий
19.03.2026 18:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та входьте, куди бажаєте! Пів України без тепла й гарячої води, а вони все качають..

Головне, платіжки не надсилайте!
показать весь комментарий
19.03.2026 17:19 Ответить
в мене всю зиму газ був
показать весь комментарий
19.03.2026 17:24 Ответить
В мене теж. І платіжку надіслали на 43 куби)))) типу вся хріноетежка грілась, п латіж поділимо між тими, хто платить)))
показать весь комментарий
19.03.2026 17:26 Ответить
в мене по 200 куб в місяць
показать весь комментарий
19.03.2026 17:29 Ответить
🥶
показать весь комментарий
19.03.2026 17:49 Ответить
В мене теж 200 куб.,два конвектора,
t=+23°C, така сума січень-лютий.
Влітку 14 кубів по лічильнику.
показать весь комментарий
19.03.2026 18:39 Ответить
пліта без лічильника чи як?
показать весь комментарий
19.03.2026 18:33 Ответить
Дякувати Богу,газ був всю
зиму🙏
В хаті t=+23°C,при -19°С на вулиці.
Дровами топили тільки баню і
камін,на якому можна готувати
їжу та гріти чайник(встановили
на випадок,якщо не буде газу).
У приватному домогосподарстві
розумний господар переживе
найважчі часи.
показать весь комментарий
19.03.2026 18:35 Ответить
Це все чудово, але як завжди не дає інформації яка компанія закачує газ. Тому що кожен рік Зелі дають зачитати текст, де він потужно розказує про величезні об'єми закачаного газу в сховища України. Але не каже, що це західні компанії закачують свій газ, а не Зе-Уряд. А потім після Нового року Аврал!, бо газу нема, і потрібно терміново закупляти на піку цін.
показать весь комментарий
19.03.2026 18:57 Ответить
 
 