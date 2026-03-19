Украина начала закачку газа в хранилища для следующего отопительного сезона, - Reuters

Украина уже в марте приступила к подготовке к следующему отопительному сезону и начала закачивать газ в подземные хранилища.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные европейской платформы AGSI.

Согласно данным, основанным на информации "Укртрансгаза", за последние дни Украина перешла к регулярному наращиванию запасов газа. Средний объем закачки составляет около 130 гигаватт-часов в сутки.

Оператор газотранспортной системы сообщает, что только за один день импорт газа может превышать 25 млн кубометров. В частности, ожидается поступление 10,2 млн куб. м из Польши и 8,4 млн куб. м из Венгрии.

Накануне, 18 марта, объемы импорта составили 26,1 млн кубометров.

По состоянию на 17 марта украинские подземные хранилища были заполнены примерно на 16%.

Правительство планирует войти в отопительный сезон 2026–2027 годов с запасами не менее 13 млрд кубометров газа – на уровне предыдущего года.

Контекст

После начала полномасштабной войны Украина существенно сократила раскрытие данных о газовом балансе, однако отдельные оценки свидетельствуют об изменении структуры потребления.

По данным аналитиков DiXi Group, в 2025 году общее потребление газа составило около 21 млрд кубометров, что на 4% меньше, чем годом ранее.

Наибольшую долю потребления составляет население – 36% (7,6 млрд куб. м). Промышленность использовала около 5 млрд куб. м, производители тепла – 3,9 млрд куб. м, бюджетные учреждения – 2,5 млрд куб. м.

В то же время значительные потери газа оцениваются в 2 млрд кубометров.

До полномасштабного вторжения России Украина почти полностью покрывала собственные потребности за счет внутренней добычи. Однако из-за регулярных атак на энергетическую инфраструктуру страна потеряла примерно половину добычи газа.

Несмотря на это, подготовка к зиме началась заблаговременно, чтобы минимизировать риски дефицита энергоресурсов в следующем сезоне.

