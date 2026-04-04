США назвали потери в войне против Ирана: 13 погибших и сотни раненых
В ходе операции против Ирана за пять недель боевых действий погибли 13 американских военнослужащих, ещё более 360 получили ранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The WSJ со ссылкой на последние сообщения Пентагона.
Наибольшую долю среди раненых составляют военные сухопутных сил (247), флота – 63, среди морпехов раненых – 19 человек, среди личного состава воздушных сил – 36.
Что предшествовало?
- Ранее президент Трамп заявил, что США планируют"чрезвычайно сильные удары" по Ирану в течение двух-трех недель.
- Также лидер США пригрозил Ирану ударами по мостам и электростанциям.
А так, раша передає розвіддані для ударів по базах США в регіоні, і не те що не робляться контрзаходи, а ще й знімають санкції з росії
Але високомірна зневага керівництва США до ретельного аналізу і обгрунтованих висновків, щодо можливих стратегій відповіді Ірану у разі нападу США, зробили союзників США у Перській затоці заручниками Ірану. Замість очікуваних США спроб Ірану ударити у відповідь по добре захищеним авіаносним угрупуванням США, Іран обрав неочікувану США стратегію ударів у відповідь не по США, а по їх союзникам - погано захищеним країнам заручникам Ірану, які самі по Ірану ударів не наносили, але надали США можливість використовувати військові бази на їх територіях. Виникла реальна загроза знищення інфраструктури країн - союзників США на Близькому сході, закрема - видобутку прісної питної води та контролю - блокування Іраном Ормузької протоки. Ця стратегія де-факто "звʼязала руки" США, які виявилися нездатними захистити інфраструктуру союзників від ударів Ірану. Стратегія відповіді Ірана полягала також і в тому, щоб добре сховати під землею від перших шквальних повітряних удврів США та Ізраїлю найбільш ефективну іранську зброю та боєкомплекти для збройного контролю Ормузьської протоки та для нанесення болючих партизанських ударів по авіації США з добре схованих позицій - засідок.
А також знищений АВАКС і ще два літаки на цьому ж аеродромі.
Классика розвода на військове страхування у США:
- чому я повинен купувати дороге страхування у армії?
- бо купиш дешеве - тебе першого відправлять у бойові дії - розхід держави по тобі менший
"Американці, виявляється, відмовилися від сухопутної операції в Ірані через відео з навчанням українців, - військовим навчанням у країнах Балтії.
Американці проаналізували відео, коли український підрозділ з дронами знищує війська НАТО і не несе жодних втрат і виграє в цих навчаннях.
І вони /американці/ були в шоці.
Бо уявили собі картину, що буде з навченими, суперозброєними, супер-пупер супутниковим зв'язком американськими морпіхами проти банальних дронів, якими може управляти, вибачте, навіть одинадцятикласник.
І зрозуміли, що втрати будуть неймовірні.
Друга історія:
Американці якось зрозуміли різко, що у них немає елементарного захисту проти дронів. Навіть купольного РЕБ для піхотинців немає в підрозділах американської армії.
Вони мають великі купола для своїх авіаносців, а для солдат немає.
І навіть частково давити дрони вони не мають чим.
І навіть банальна банальна ситуація, коли наші дрони збивають з дробовиків, теж у американців викликала шок. Бо і такими озброєнням американські піхотні підрозділи і підрозділи морпіхів не озброєні.
Тому, проаналізувавши це все, подивившись навчання українських військових, вони дійшли висновку, що втрати будуть такі шалені, що Трамп, мабуть, не досидить в кріслі до кінця свого терміну.
І оце /відповідь/ на питання, чи є в України "карти", чи ні.
А тепер вони посилають посланців, щоб ми їм передали наші технології по РЕБ, по безпілотниках, по інших речах.
І навіть тут же ж питання не в РЕБі, а в цілій системі, цілих програмах, які об'єднують цей РЕБ в єдину систему.
А це все непрості технології і секретні.
І от зараз просять уже ці "карти" в України, а не махають своїми тими пальцями в "кабінетах овальних" і вже не кричать: "У вас немає карт".
А виявилося, є. А виявилося, що ми ці "карти" своєю кров'ю і потом за чотири роки великої війни створили, і вони унікальні і єдині в Світі..."
Зазвичай, скільки знаю буває приблизно так, як у москалів 3,7 до 1.
Найбільша кількість жертв серед дітей сталася в перший день війни, коли внаслідок ракетного удару США по школі в Ірані загинуло щонайменше 160 дітей та вчителів