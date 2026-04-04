2 946 31

США назвали потери в войне против Ирана: 13 погибших и сотни раненых

В Пентагоне озвучили потери США в кампании против Ирана

В ходе операции против Ирана за пять недель боевых действий погибли 13 американских военнослужащих, ещё более 360 получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The WSJ со ссылкой на последние сообщения Пентагона.

Наибольшую долю среди раненых составляют военные сухопутных сил (247), флота – 63, среди морпехов раненых – 19 человек, среди личного состава воздушных сил – 36.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переговоры США и Ирана о прекращении огня зашли в тупик, - WSJ

Топ комментарии
+9
@ (з розшифровки відео):

"Американці, виявляється, відмовилися від сухопутної операції в Ірані через відео з навчанням українців, - військовим навчанням у країнах Балтії.

Американці проаналізували відео, коли український підрозділ з дронами знищує війська НАТО і не несе жодних втрат і виграє в цих навчаннях.
І вони /американці/ були в шоці.
Бо уявили собі картину, що буде з навченими, суперозброєними, супер-пупер супутниковим зв'язком американськими морпіхами проти банальних дронів, якими може управляти, вибачте, навіть одинадцятикласник.
І зрозуміли, що втрати будуть неймовірні.

Друга історія:

Американці якось зрозуміли різко, що у них немає елементарного захисту проти дронів. Навіть купольного РЕБ для піхотинців немає в підрозділах американської армії.
Вони мають великі купола для своїх авіаносців, а для солдат немає.
І навіть частково давити дрони вони не мають чим.
І навіть банальна банальна ситуація, коли наші дрони збивають з дробовиків, теж у американців викликала шок. Бо і такими озброєнням американські піхотні підрозділи і підрозділи морпіхів не озброєні.

Тому, проаналізувавши це все, подивившись навчання українських військових, вони дійшли висновку, що втрати будуть такі шалені, що Трамп, мабуть, не досидить в кріслі до кінця свого терміну.

І оце /відповідь/ на питання, чи є в України "карти", чи ні.

А тепер вони посилають посланців, щоб ми їм передали наші технології по РЕБ, по безпілотниках, по інших речах.
І навіть тут же ж питання не в РЕБі, а в цілій системі, цілих програмах, які об'єднують цей РЕБ в єдину систему.
А це все непрості технології і секретні.

І от зараз просять уже ці "карти" в України, а не махають своїми тими пальцями в "кабінетах овальних" і вже не кричать: "У вас немає карт".
А виявилося, є. А виявилося, що ми ці "карти" своєю кров'ю і потом за чотири роки великої війни створили, і вони унікальні і єдині в Світі..."
04.04.2026 12:16 Ответить
+6
І це ще сухопутної операції не було.
04.04.2026 11:57 Ответить
+4
Через кілька років будемо знати справжні цифри.
04.04.2026 12:01 Ответить
Ну, думаю, якби на чолі Міноборони США був не колшній тюремник з Гуантанамо, то цих втрат взагалі б не було. Та й якби не цей рудий президент
04.04.2026 11:45 Ответить
Чого б це не було? Втрати є завжди.
04.04.2026 11:57 Ответить
Бо при тих можливостях, що мають США, та при якісному плануванні, та при якісній розвідці, цих втрат можно було б уникнути.
А так, раша передає розвіддані для ударів по базах США в регіоні, і не те що не робляться контрзаходи, а ще й знімають санкції з росії
04.04.2026 12:51 Ответить
При якісному плануванні одразу б з'ясувалось , що туди взагалі лізти не варто !
04.04.2026 13:43 Ответить
Ці дані можна легко купити.Це лише слова,що москалі щось надають.Москалям самим дані потрібні.Те що робить США,це і так височенний рівень.За місяць декласували іранську військову міць.В Ірану не залишилось ні флоту,ні авіації і соттні одиниць пускових понищено.
04.04.2026 14:33 Ответить
Так декласували, що США почали втрачати літаки та гелікоптери.
04.04.2026 14:39 Ответить
скажи а сколько ваталетов и ветоватолетов в первый месяц войны потеряла росия?
04.04.2026 18:41 Ответить
Не порівнюйте Штати і недоімперію.
04.04.2026 19:09 Ответить
І що? Втрати спокійно можуть бути і після.Порівняйте зі втратами Ірану.
04.04.2026 19:02 Ответить
Авіація Ізраїлю та авіація і флот США спрацювали на відмінно по тим цілям, які їм було наказано і нанесли важкі втрати військово-політичному керівництву Ірану, КВІР, авіації та флоту, логістиці, запасам та військово-промисловому комплексу Ірану. Виконали це з мінімальними втратами особового складу.
Але високомірна зневага керівництва США до ретельного аналізу і обгрунтованих висновків, щодо можливих стратегій відповіді Ірану у разі нападу США, зробили союзників США у Перській затоці заручниками Ірану. Замість очікуваних США спроб Ірану ударити у відповідь по добре захищеним авіаносним угрупуванням США, Іран обрав неочікувану США стратегію ударів у відповідь не по США, а по їх союзникам - погано захищеним країнам заручникам Ірану, які самі по Ірану ударів не наносили, але надали США можливість використовувати військові бази на їх територіях. Виникла реальна загроза знищення інфраструктури країн - союзників США на Близькому сході, закрема - видобутку прісної питної води та контролю - блокування Іраном Ормузької протоки. Ця стратегія де-факто "звʼязала руки" США, які виявилися нездатними захистити інфраструктуру союзників від ударів Ірану. Стратегія відповіді Ірана полягала також і в тому, щоб добре сховати під землею від перших шквальних повітряних удврів США та Ізраїлю найбільш ефективну іранську зброю та боєкомплекти для збройного контролю Ормузьської протоки та для нанесення болючих партизанських ударів по авіації США з добре схованих позицій - засідок.
04.04.2026 17:29 Ответить
Показують по тєліку знищену вертушку і другий літак. дві вертушки зуміли дотягнути до Кувейту.
А також знищений АВАКС і ще два літаки на цьому ж аеродромі.
04.04.2026 14:04 Ответить
Ну і що? Втрати були,є і будуть.
04.04.2026 14:35 Ответить
Трамп вже "виграв" війну декілька разів то які можуть бути втрати.
04.04.2026 18:36 Ответить
"патерь нет"
Классика розвода на військове страхування у США:
- чому я повинен купувати дороге страхування у армії?
- бо купиш дешеве - тебе першого відправлять у бойові дії - розхід держави по тобі менший
04.04.2026 13:10 Ответить
Дроны это детали. О какой наземной войне может идти речь если главный зачинщик и заказчик так скажем, этой войны, Израиль, не предложил отправить на мясо ни единого из своих 600000 или сколько там у них солдат. Если им это не надо, нам это зачем?
04.04.2026 12:25 Ответить
Голос американського народу?😆
04.04.2026 12:39 Ответить
"Нам" ахахаа. Брудний москаль вирішив примазатися до США🤣
04.04.2026 13:27 Ответить
І я про це писав, Ізраїль руки витер все тепер нехай Європейці з Натой розгрібають лайно яке ми наробили з донні.
04.04.2026 13:42 Ответить
Якесь унікальне співвідношення: понад 27 поранених на одного вбитого.

Зазвичай, скільки знаю буває приблизно так, як у москалів 3,7 до 1.
04.04.2026 12:40 Ответить
Евакуація і тактична медицина на рівні . . . Більшість виживає.
04.04.2026 22:18 Ответить
Многие из раненых просто наглотавшись пыли от взрыва , упали со стула и ушиб или ягодицу или просто обосрались от неожиданности взрыва и теперь будут до конца жизни доить такое вот психическое ранение
04.04.2026 22:37 Ответить
а скільки дітей угробили, то мовчать

Найбільша кількість жертв серед дітей сталася в перший день війни, коли внаслідок ракетного удару США по школі в Ірані загинуло щонайменше 160 дітей та вчителів
04.04.2026 13:11 Ответить
То не діти. То майбутні матері високопосадовців КСІР.
04.04.2026 15:07 Ответить
це воєнний злочин і злочин проти людяності, вони не мають строку давності
04.04.2026 16:00 Ответить
Нобелівську премію миру в студію . . .
04.04.2026 22:17 Ответить
 
 