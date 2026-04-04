США назвали втрати у війні проти Ірану: 13 загиблих і сотні поранених

У кампанії проти Ірану загинули 13 військовослужбовців США, ще понад 360 дістали поранення за п’ять тижнів бойових дій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The WSJ із посиланням на останні повідомлення Пентагону.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Найбільшу частку серед поранених складають військові сухопутних сил (247), флоту – 63, серед морпіхів поранених – 19 осіб, серед особового складу повітряних сил - 36.

Що передувало?

Раніше президент Трамп заявив, що США планують "надзвичайно сильні удари" по Ірану протягом двох-трьох тижнів.

Також лідер США пригрозив Ірану ударами по мостах та електростанціях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Переговори США та Ірану щодо припинення вогню зайшли в глухий кут, - WSJ