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США назвали втрати у війні проти Ірану: 13 загиблих і сотні поранених
У кампанії проти Ірану загинули 13 військовослужбовців США, ще понад 360 дістали поранення за п’ять тижнів бойових дій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The WSJ із посиланням на останні повідомлення Пентагону.
Найбільшу частку серед поранених складають військові сухопутних сил (247), флоту – 63, серед морпіхів поранених – 19 осіб, серед особового складу повітряних сил - 36.
Що передувало?
- Раніше президент Трамп заявив, що США планують "надзвичайно сильні удари" по Ірану протягом двох-трьох тижнів.
- Також лідер США пригрозив Ірану ударами по мостах та електростанціях.
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"Американці, виявляється, відмовилися від сухопутної операції в Ірані через відео з навчанням українців, - військовим навчанням у країнах Балтії.
Американці проаналізували відео, коли український підрозділ з дронами знищує війська НАТО і не несе жодних втрат і виграє в цих навчаннях.
І вони /американці/ були в шоці.
Бо уявили собі картину, що буде з навченими, суперозброєними, супер-пупер супутниковим зв'язком американськими морпіхами проти банальних дронів, якими може управляти, вибачте, навіть одинадцятикласник.
І зрозуміли, що втрати будуть неймовірні.
Друга історія:
Американці якось зрозуміли різко, що у них немає елементарного захисту проти дронів. Навіть купольного РЕБ для піхотинців немає в підрозділах американської армії.
Вони мають великі купола для своїх авіаносців, а для солдат немає.
І навіть частково давити дрони вони не мають чим.
І навіть банальна банальна ситуація, коли наші дрони збивають з дробовиків, теж у американців викликала шок. Бо і такими озброєнням американські піхотні підрозділи і підрозділи морпіхів не озброєні.
Тому, проаналізувавши це все, подивившись навчання українських військових, вони дійшли висновку, що втрати будуть такі шалені, що Трамп, мабуть, не досидить в кріслі до кінця свого терміну.
І оце /відповідь/ на питання, чи є в України "карти", чи ні.
А тепер вони посилають посланців, щоб ми їм передали наші технології по РЕБ, по безпілотниках, по інших речах.
І навіть тут же ж питання не в РЕБі, а в цілій системі, цілих програмах, які об'єднують цей РЕБ в єдину систему.
А це все непрості технології і секретні.
І от зараз просять уже ці "карти" в України, а не махають своїми тими пальцями в "кабінетах овальних" і вже не кричать: "У вас немає карт".
А виявилося, є. А виявилося, що ми ці "карти" своєю кров'ю і потом за чотири роки великої війни створили, і вони унікальні і єдині в Світі..."